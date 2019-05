Avellino e Brindisi multate dopo le gare di giovedì. Offese e minacce ad arbitri e tesserati avversari in Irpinia, lancio di rotoli di carta e acqua in Puglia.

SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri e tesserati avversari nonché offese collettive e frequenti nei confronti di un tesserato avversario ben individuato.

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (rotoli di carta e acqua) collettivo e sporadico, colpendo tesserati avversari e primo arbitro.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 12:03