Avellino-Empoli 22 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Tutte le statistiche, le ultime partite, l’arbitro e le pillole per capire la partita Avellino-Empoli.

Avellino–Empoli accende la 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 22 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. È una sfida di metà classifica che profuma di zona playoff: i biancoverdi sono 9º con 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 16 gol fatti, 22 subiti), mentre i toscani occupano il 13º posto a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 14 gol segnati, 18 incassati).

Le ultime partite giocate

Avellino in altalena: vittoria pirotecnica in casa con la Reggiana, ma anche due stop netti. L’Empoli alterna pareggi e scivoloni esterni, con un recente colpo pieno al Castellani contro il Catanzaro. Equilibrio e concretezza saranno la chiave: i campani devono difendere il fattore Partenio, i toscani cercano continuità lontano da casa.

Nelle ultime 5 di campionato: Avellino 4 punti; Empoli 5 punti.

Avellino Juve Stabia – Avellino 2-0 Avellino – Spezia 0-4 Pescara – Avellino 1-1 Avellino – Reggiana 4-3 Cesena – Avellino 3-0

Empoli Empoli – Venezia 1-1 Modena – Empoli 2-1 Empoli – Sampdoria 1-1 Virtus Entella – Empoli 1-0 Empoli – Catanzaro 1-0



Arbitro

La gara sarà diretta da Francesco Fourneau. Assistenti: Preti e El Filali; IV ufficiale: Ubaldi. Al VAR Giua (on-site Partenio) e AVAR Del Giovane (on-site). Nel 2025/26 l’arbitro Fourneau ha diretto 3 partite di Serie B: 0 rigori assegnati, 9 ammonizioni e nessuna espulsione, per una media di 3,0 cartellini a gara e 8,2 falli per cartellino.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Avellino ed Empoli arriva in un momento cruciale: i biancoverdi hanno costruito il loro cammino sul calore del Partenio, mentre i toscani stanno cercando il colpo esterno per rilanciarsi. I precedenti sorridono agli irpini, capaci spesso di imbrigliare i retrocessi dalla A. L’Empoli ha mostrato fatica contro le neopromosse e lontano da casa, ma il talento di Stiven Shpendi e la pericolosità sui piazzati restano armi vere. L’Avellino colpisce quasi sempre dentro l’area e può accendersi con la fantasia di Roberto Insigne. Nota disciplinare: Bohdan Popov è squalificato. Sarà una gara a dettagli, tra intensità nei duelli e capacità di sfruttare le seconde palle.

Precedenti: l’ Avellino ha perso solo una delle otto sfide con l’ Empoli in B (3V, 4N), ko datato 30 maggio 2009.

ha perso solo una delle otto sfide con l’ in B (3V, 4N), ko datato 30 maggio 2009. Trend contro neopromosse: l’ Empoli arriva da due sconfitte di fila contro squadre salite dalla C e rischia il tris, evento che non capita dal 2001-02.

arriva da due sconfitte di fila contro squadre salite dalla C e rischia il tris, evento che non capita dal 2001-02. Partenio amico: quattro successi nelle ultime sei in casa dell’ Avellino contro retrocesse dalla A (1N, 1P), compreso l’ultimo 2-1 al Monza.

contro retrocesse dalla A (1N, 1P), compreso l’ultimo 2-1 al Monza. Empoli in trasferta: quattro ko nelle prime cinque uscite esterne (1V); storicamente un avvio così povero lontano da casa si è visto solo nel 1999/00 e 2011/12.

Dentro l’area: il 100% dei gol dell’ Avellino è arrivato da dentro i 16 metri, con una percentuale realizzativa tra le migliori del torneo.

è arrivato da dentro i 16 metri, con una percentuale realizzativa tra le migliori del torneo. Uomini chiave: Roberto Insigne guida i passaggi nell’ultimo terzo tra i lupi; per l’Empoli, Stiven Shpendi è già a quota 5 reti. Bohdan Popov out per squalifica.

Le statistiche stagionali di Avellino ed Empoli

A confronto: possesso palla medio Avellino 51,0% vs Empoli 46,2; gol segnati 16 vs 14; gol subiti 22 vs 18. Precisione al tiro simile (45,7% vs 46,7), ma i lupi convertono meglio (17,4% vs 15,2). Pressioni: PPDA 11,9 per i campani e 10,7 per i toscani. Clean sheet: 2 per Avellino, 1 per Empoli. Disciplina in equilibrio: 27 gialli a 26, 4 rossi a 4.

Focus giocatori: capocannonieri Lorenco Simic e Tommaso Biasci (3) per l’Avellino; Stiven Shpendi e Bohdan Popov (5) per l’Empoli. Miglior assistman: Valerio Crespi e Dimitrios Sounas (2) per i lupi, Rares Ilie (3) tra gli azzurri. Cartellini: per l’Avellino spiccano Lorenco Simic (gialli) e una espulsione a testa per Roberto Insigne, Luca Palmiero, Patrick Enrici; per l’Empoli 3 gialli per Luca Belardinelli, Rares Ilie, Gerard Yepes, con rossi per Gabriele Guarino, Nosa Obaretin e Bohdan Popov (una volta). Clean sheet portieri: Antony Iannarilli 2, Andrea Fulignati 1.

Avellino Empoli Partite giocate 12 12 Punti 16 14 Vittorie 4 3 Pareggi 4 5 Sconfitte 4 4 Gol fatti 16 14 Gol subiti 22 18 Possesso palla % 51,0 46,2 Precisione tiri % 45,7 46,7 Conversione tiri in gol % 17,4 15,2 PPDA 11,9 10,7 Clean sheet 2 1 Ammonizioni 27 26 Espulsioni 4 4

FAQ Quando si gioca Avellino-Empoli e a che ora? Sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Empoli? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Empoli? Francesco Fourneau, con assistenti Preti ed El Filali; IV Ubaldi; VAR Giua e AVAR Del Giovane.