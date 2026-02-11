Avellino-Frosinone 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Frosinone

Serie B 2025-26, 24a giornata: allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20:00, va in scena Avellino–Frosinone. I biancoverdi sono 12° con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 9 sconfitte; 28 gol fatti, 37 subiti), mentre i giallazzurri occupano il 3° posto a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 41 reti segnate, 21 incassate). Per il Frosinone è sfida da vertice, per l’Avellino un test di maturità per allungare sulla zona calda e restare in scia della corsa playoff.

Le ultime partite giocate

Avellino altalenante ma temibile al Partenio, con colpi importanti alternati a scivoloni di misura. Frosinone solido: segna con continuità, concede poco e in trasferta ha abitudine al risultato utile, spesso con pareggi. Forma recente che racconta di un confronto aperto, tra entusiasmo giallazzurro e voglia di impresa biancoverde.

Avellino ok ko ko ok ko Frosinone ok x ok x ko

Nelle ultime 5: Avellino 6 punti; Frosinone 8 punti. Dettaglio gare:

Avellino

Avellino–Sampdoria 2-1; Avellino–Carrarese 1-2; Spezia–Avellino 1-0; Avellino–Cesena 3-1; Monza–Avellino 2-1.

Frosinone

Frosinone–Catanzaro 2-0; Monza–Frosinone 2-2; Frosinone–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Frosinone 1-1; Frosinone–Venezia 1-2.

L’arbitro di Avellino-Frosinone

Dirige Alberto Ruben Arena. Al VAR Pezzuto. Nella stagione 2025/26 Arena ha arbitrato 3 gare di Serie B: 0 rigori concessi, 13 cartellini gialli, 0 rossi; media 4,3 ammonizioni a partita, circa 29 falli fischiati a gara e 18 fuorigioco totali. Un profilo che tende a lasciare correre ma che non esita a gestire il ritmo con i cartellini quando serve.

Arbitro: ARENA

Assistenti: SCATRAGLI – FONTEMURATO

IV: PICARDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: COSSO

Statistiche interessanti

Storia e numeri accendono il prepartita. Il Frosinone ha costruito nel tempo un feeling favorevole contro l’Avellino, con tante gare chiuse senza subire gol. Al Partenio la sfida spesso si decide su episodi: match bloccati, margini sottili, difese in evidenza. I giallazzurri arrivano con una striscia esterna fatta di pareggi che racconta solidità e gestione, mentre i biancoverdi alzano il volume in casa: nelle ultime uscite davanti al proprio pubblico hanno cambiato marcia e cercano continuità. I singoli promettono scintille: Ilias Koutsoupias ha inaugurato la B 2025/26 proprio contro l’Avellino, Antonio Raimondo sta riscrivendo il proprio percorso realizzativo tra i giovani più prolifici d’Europa, e Tommaso Biasci vive la sua miglior stagione tra i cadetti. Dalle palle inattive alle transizioni, l’equilibrio potrà rompersi sui dettagli.

Frosinone imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di B contro l’ Avellino (6V, 4N), con 7 clean sheet: un dominio fondato su organizzazione e attenzione difensiva.

imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di B contro l’ (6V, 4N), con 7 clean sheet: un dominio fondato su organizzazione e attenzione difensiva. Al Partenio, in 5 incroci di B, non è mai successo che segnassero entrambe: 3 successi giallazzurri, 1 pari a reti bianche e 1 trionfo biancoverde per 3-0.

Frosinone reduce da 3 pareggi di fila fuori casa in campionato: la striscia parla di maturità e capacità di non perdere, con il record storico fissato a 5 (2017).

reduce da 3 pareggi di fila fuori casa in campionato: la striscia parla di maturità e capacità di non perdere, con il record storico fissato a 5 (2017). Avellino in crescendo al Partenio: 6 punti nelle ultime 3 interne (2V, 1N). Dopo il 3-1 al Cesena , cerca il bis casalingo per la seconda volta nel torneo.

in crescendo al Partenio: 6 punti nelle ultime 3 interne (2V, 1N). Dopo il 3-1 al , cerca il bis casalingo per la seconda volta nel torneo. Il primo gol stagionale del Frosinone (24 agosto) è di Ilias Koutsoupias al 4′ proprio contro l’ Avellino : il centrocampista è già a 3 reti in trasferta quest’anno.

(24 agosto) è di al 4′ proprio contro l’ : il centrocampista è già a 3 reti in trasferta quest’anno. Con l’ultimo sigillo, Antonio Raimondo è salito a 16 reti in BKT in carriera: tra i nati dal 2004 in poi è uno dei nove ad aver superato quota 15 nei top campionati e seconde divisioni dal 2023/24.

è salito a 16 reti in BKT in carriera: tra i nati dal 2004 in poi è uno dei nove ad aver superato quota 15 nei top campionati e seconde divisioni dal 2023/24. Tommaso Biasci è a 11 gol in BKT 2025/26: la sua stagione più produttiva di sempre tra i cadetti, con in dote anche 2 assist.

Le statistiche stagionali di Avellino e Frosinone

Più prolifico e solido il Frosinone: 41 gol fatti e 21 subiti, con 9 clean sheet e un PPDA più aggressivo (10,3). L’Avellino costruisce con ordine (possesso 50,2%, precisione tiro 49,7%) ma paga qualche amnesia difensiva (37 reti incassate). Palle inattive: biancoverdi più presenti per volume, giallazzurri più pericolosi per qualità e quantità di cross (120 corner, 102 traversoni riusciti). Disciplina in equilibrio: gialli simili, rossi contenuti per entrambe.

Giocatori chiave: per l’Avellino il cannoniere è Tommaso Biasci (11), miglior assistman Dimitrios Sounas (4). Tra i pali il maggior numero di clean sheet è di Antony Iannarilli (2) sul totale squadra di 3. Nel Frosinone guida i gol Farès Ghedjemis (8), mentre il re degli assist è Giacomo Calò (10). Tra i più ammoniti spiccano Alessandro Fontanarosa (7) per l’Avellino e Gabriele Bracaglia (10) per il Frosinone; tra i pali domina Lorenzo Palmisani con 9 clean sheet.

Avellino Frosinone Partite giocate 23 23 Vittorie 7 13 Pareggi 7 7 Sconfitte 9 3 Gol fatti 28 41 Gol subiti 37 21 Possesso palla (%) 50,2 48,2 Precisione tiri (%) 49,7 44,9 Clean sheet 3 9 Cartellini gialli 52 54 Cartellini rossi 4 4 Capocannoniere Biasci 11 Ghedjemis 8 Top assistman Sounas 4 Calò 10 Portiere con più clean sheet Iannarilli 2 Palmisani 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Frosinone? Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Avellino-Frosinone? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Frosinone? Alberto Ruben Arena; assistenti Scatragli e Fontemurato, IV Picardi, VAR Pezzuto, AVAR Cosso.