"Avellino ha talento". Brescia all'erta

"Avellino che è una squadra costruita per competere ai massimi livelli nel campionato italiano: difendere forte sarà la chiave per poter competere e vincere la partita". Queste le parole con cui Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia, presenta l’anticipo della quarta giornata di campionato, che sabato sera (ore 20.30) vedrà la Leonessa di fronte alla Sidigas Avellino.

Il match di sabato sera è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato coach Andrea Diana e Awudu Abass, ala della Germani Basket Brescia. L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare la rinnovata partnership tra Basket Brescia Leonessa e Ivar Spa, che per il terzo anno consecutivo si conferma Top Sponsor del club bresciano.

"La Sidigas è una squadra di grandissimo talento – spiega l’allenatore della Germani presentando la partita del PalaLeonessa -. Ha dei giocatori che le permettono di fare una pallacanestro molto rapida e non è un caso che in Serie A siano la squadra che segnano di più in contropiede. Avellino ama correre e segnare nei primi secondi dell’azione e gioca a ritmi elevatissimi, con giocatori che sanno fare canestro e coinvolgere i compagni”.

"La prima chiave sarà quella di fermare prima possibile il loro contropiede – prosegue Andrea Diana -. Faranno i loro punti grazie al talento dei loro giocatori, ma dobbiamo evitare che ne segnino 98, come fanno quando vincono le partite. La nostra identità difensiva che si è vista per 35′ contro Stella Rossa sarà la chiave della partita: se difendiamo, possiamo competere con tutti. Se non lo facciamo e giochiamo per segnare un punto in più dei nostri avversari, per noi sarà impossibile vincere".

"Mi piacerebbe avere conferme su quanto abbiamo fatto nella seconda parte della partita con la Stella Rossa – conclude il coach toscano -. La nostra squadra ha bisogno di avere continuità nel produrre gioco e intensità difensiva. Per vincere ci vuole maturità, concentrazione e spirito di unione, come si è visto mercoledì. Siamo ancora in un processo di costruzione, la chimica di squadra è un’espressione che contiene tantissime. Abbiamo bisogno di tempo affinché il nostro progetto diventi qualcosa di unito e compatto".

"Quella con la Stella Rossa è stata una grande prova – spiega Awudu Abass, ala della Germani Basket Brescia -, abbiamo dimostrato che sappiamo rialzarci nei momenti cui facciamo fatica. All’inizio della partita con i serbi siamo andati in difficoltà ma siamo riusciti a ritornare in partita. Stiamo diventando sempre più solidi, i miglioramenti che abbiamo fatto rispetto alle partite passate sono tanti".

"Personalmente, sto molto bene – conclude l’ala azzurra -. Con i miei compagni di squadra, ci stiamo preparando molto bene per queste partite, sapendo che è arrivata l’ora di ingranare. Sono molto contento del feeling che c’è con i miei compagni di squadra e del gruppo che stiamo costruendo".

