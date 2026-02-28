Avellino-Juve Stabia 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Juve Stabia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Derby campano ad alta tensione tra Avellino e Juve Stabia nella 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino sabato 28 febbraio 2026 alle 19.30. Gli irpini sono 14esimi con 29 punti in 26 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol fatti, 42 subiti), le Vespe occupano il 7º posto con 38 punti (9 vittorie, 11 pareggi, 6 ko; 31 reti segnate, 31 incassate). Scontro di pesi diversi: Avellino a caccia di ossigeno per allontanarsi dalla zona calda, Juve Stabia proiettata verso i playoff e chiamata a confermare solidità e maturità.

Le ultime partite giocate

Avellino reduce da una striscia discontinua: una vittoria, un pareggio e tre ko nelle ultime cinque, con segnali di reazione ma fragilità difensive da correggere. La Juve Stabia viaggia a strappi: due pareggi, una vittoria e due sconfitte, ma resta squadra pragmatica capace di colpire nel momento giusto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avellino ok ko ko ko x Juve Stabia x x ok ko ko

Nelle ultime 5 partite di campionato l’Avellino ha totalizzato 4 punti, mentre la Juve Stabia ne ha fatti 5. Questo il dettaglio dei risultati:

Avellino

Avellino–Cesena 3-1; Monza–Avellino 2-1; Avellino–Frosinone 1-3; Avellino–Pescara 0-1; Reggiana–Avellino 1-1.

Juve Stabia

Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2; Monza–Juve Stabia 2-1; Juve Stabia–Modena 1-2.

Arbitro

La gara di Avellino sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. In stagione 2025/26 ha arbitrato 8 incontri di Serie B con 43 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore concesso: media di 5,5 cartellini gialli a partita e 5,6 falli per cartellino. Al VAR e AVAR una coppia esperta per garantire controllo sugli episodi chiave.

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: Palermo – Bitonti

IV uomo: Arena

VAR: Prontera

AVAR: Del Giovane

Statistiche interessanti

Derby che promette scintille: all’andata la Juve Stabia ha trovato il suo primo successo contro l’Avellino in Serie B recente (2-0 del 18 ottobre), interrompendo un equilibrio di risultati e timbrando anche il primo clean sheet della serie. La storia al Partenio, però, racconta tutt’altro copione: gli irpini non perdono in casa con le Vespe tra B e C dal 1993/94 in poi, con un ruolino di marcia fatto di vittorie pesanti e pareggi di nervi. Gli ultimi trend accendono il pathos: l’Avellino arriva da due ko interni consecutivi e insegue un cambio di passo; la Juve Stabia, dopo un lungo filotto utile, ha zoppicato nelle ultime uscite e cerca riscatto per non perdere terreno nella corsa playoff. Sul piano tattico, spicca il duello a distanza sui tiri da fuori: le Vespe sono la miglior difesa contro le conclusioni dalla distanza in campionato, mentre i biancoverdi sono tra le squadre che ne hanno concesse di più. Riflettori accesi sui protagonisti: Tommaso Biasci, capocannoniere irpino, è fra i più incisivi del 2026; dall’altra parte Nicola Mosti ha già colpito nel match d’andata. Cornice calda e punti pesantissimi in palio.

Bilancio recente in B: parità perfetta nelle sfide tra Avellino e Juve Stabia : una vittoria ciascuno e un pareggio; all’andata primo hurrà e primo clean sheet per le Vespe (2-0 il 18 ottobre).

e : una vittoria ciascuno e un pareggio; all’andata primo hurrà e primo clean sheet per le Vespe (2-0 il 18 ottobre). Fattore Partenio: l’ Avellino non perde in casa con la Juve Stabia tra B e C dal 1993/94: 5 successi e 7 pari nel periodo.

non perde in casa con la tra B e C dal 1993/94: 5 successi e 7 pari nel periodo. Tendenza interna irpina: due ko di fila al Partenio; rischio di terza sconfitta casalinga consecutiva in B per la prima volta dal 2004-2005.

Trend Vespe: dopo 9 gare senza ko (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso le ultime due; terzo ko consecutivo sarebbe la prima volta dal luglio 2020.

ha perso le ultime due; terzo ko consecutivo sarebbe la prima volta dal luglio 2020. Tiri da fuori: la Juve Stabia è la migliore nel proteggere dalla distanza (solo 1 gol subito), mentre l’ Avellino è tra le più esposte (9 reti incassate).

è la migliore nel proteggere dalla distanza (solo 1 gol subito), mentre l’ è tra le più esposte (9 reti incassate). Uomini chiave: Tommaso Biasci guida l’Avellino (11 gol) ed è tra i più produttivi del 2026; Nicola Mosti (4 gol) ha già punito gli irpini all’andata.

Le statistiche stagionali di Avellino e Juve Stabia

Numeri a confronto: possesso palla medio Avellino 51% vs Juve Stabia 54%. Produzione offensiva simile (30 vs 31 gol), ma differenziale difensivo opposto: biancoverdi più perforati (42 subiti) contro la tenuta gialloblù (31). Precisione al tiro elevata per l’Avellino (48,9%) e conversione migliore (16,5% vs 14,1%), mentre le Vespe svettano per solidità: 9 clean sheet e PPDA più aggressivo (10,5 vs 11,5), segnale di pressione e organizzazione.

Focus giocatori: per l’Avellino guida Tommaso Biasci (11 gol), assist più pesanti di Dimitrios Sounas (4). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (7); rossi per Roberto Insigne, Andrea Cagnano, Patrick Enrici e Luca Palmiero (1). Tra i pali, Antony Iannarilli con 2 clean sheet. Nella Juve Stabia top scorer Leonardo Candellone (7), re degli assist Fabio Maistro (6); più gialli per Giuseppe Leone, Nicola Mosti e Kevin Piscopo (6), rossi per Salim Diakité e Marco Ruggero (1). Record di imbattibilità per Alessandro Confente (9 clean sheet).

Avellino Juve Stabia Partite giocate 26 26 Vittorie 7 9 Pareggi 8 11 Sconfitte 11 6 Gol fatti 30 31 Gol subiti 42 31 Possesso palla (%) 51,0 54,0 Tiri totali 182 220 Tiri in porta 89 102 Precisione al tiro (%) 48,9 46,4 Conversione tiri in gol (%) 16,5 14,1 Clean sheet (squadra) 3 9 PPDA (pressione) 11,5 10,5 Cartellini gialli 59 61 Cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Tommaso Biasci 11 Leonardo Candellone 7 Top assist Dimitrios Sounas 4 Fabio Maistro 6 Portiere: clean sheet Antony Iannarilli 2 Alessandro Confente 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Juve Stabia? Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Avellino-Juve Stabia? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, ad Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Juve Stabia? Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Palermo e Bitonti; IV uomo Arena; VAR Prontera; AVAR Del Giovane.