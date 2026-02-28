Virgilio Sport
Avellino-Juve Stabia 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Juve Stabia

Derby campano ad alta tensione tra Avellino e Juve Stabia nella 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino sabato 28 febbraio 2026 alle 19.30. Gli irpini sono 14esimi con 29 punti in 26 gare (7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol fatti, 42 subiti), le Vespe occupano il 7º posto con 38 punti (9 vittorie, 11 pareggi, 6 ko; 31 reti segnate, 31 incassate). Scontro di pesi diversi: Avellino a caccia di ossigeno per allontanarsi dalla zona calda, Juve Stabia proiettata verso i playoff e chiamata a confermare solidità e maturità.

Le ultime partite giocate

Avellino reduce da una striscia discontinua: una vittoria, un pareggio e tre ko nelle ultime cinque, con segnali di reazione ma fragilità difensive da correggere. La Juve Stabia viaggia a strappi: due pareggi, una vittoria e due sconfitte, ma resta squadra pragmatica capace di colpire nel momento giusto.

Avellino ok ko ko ko x
Juve Stabia x x ok ko ko

Nelle ultime 5 partite di campionato l’Avellino ha totalizzato 4 punti, mentre la Juve Stabia ne ha fatti 5. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Avellino

Avellino–Cesena 3-1; Monza–Avellino 2-1; Avellino–Frosinone 1-3; Avellino–Pescara 0-1; Reggiana–Avellino 1-1.

  • Juve Stabia

Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2; Monza–Juve Stabia 2-1; Juve Stabia–Modena 1-2.

Arbitro

La gara di Avellino sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. In stagione 2025/26 ha arbitrato 8 incontri di Serie B con 43 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore concesso: media di 5,5 cartellini gialli a partita e 5,6 falli per cartellino. Al VAR e AVAR una coppia esperta per garantire controllo sugli episodi chiave.

  • Arbitro: FERRIERI CAPUTI
  • Assistenti: Palermo – Bitonti
  • IV uomo: Arena
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Del Giovane

Statistiche interessanti

Derby che promette scintille: all’andata la Juve Stabia ha trovato il suo primo successo contro l’Avellino in Serie B recente (2-0 del 18 ottobre), interrompendo un equilibrio di risultati e timbrando anche il primo clean sheet della serie. La storia al Partenio, però, racconta tutt’altro copione: gli irpini non perdono in casa con le Vespe tra B e C dal 1993/94 in poi, con un ruolino di marcia fatto di vittorie pesanti e pareggi di nervi. Gli ultimi trend accendono il pathos: l’Avellino arriva da due ko interni consecutivi e insegue un cambio di passo; la Juve Stabia, dopo un lungo filotto utile, ha zoppicato nelle ultime uscite e cerca riscatto per non perdere terreno nella corsa playoff. Sul piano tattico, spicca il duello a distanza sui tiri da fuori: le Vespe sono la miglior difesa contro le conclusioni dalla distanza in campionato, mentre i biancoverdi sono tra le squadre che ne hanno concesse di più. Riflettori accesi sui protagonisti: Tommaso Biasci, capocannoniere irpino, è fra i più incisivi del 2026; dall’altra parte Nicola Mosti ha già colpito nel match d’andata. Cornice calda e punti pesantissimi in palio.

  • Bilancio recente in B: parità perfetta nelle sfide tra Avellino e Juve Stabia: una vittoria ciascuno e un pareggio; all’andata primo hurrà e primo clean sheet per le Vespe (2-0 il 18 ottobre).
  • Fattore Partenio: l’Avellino non perde in casa con la Juve Stabia tra B e C dal 1993/94: 5 successi e 7 pari nel periodo.
  • Tendenza interna irpina: due ko di fila al Partenio; rischio di terza sconfitta casalinga consecutiva in B per la prima volta dal 2004-2005.
  • Trend Vespe: dopo 9 gare senza ko (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso le ultime due; terzo ko consecutivo sarebbe la prima volta dal luglio 2020.
  • Tiri da fuori: la Juve Stabia è la migliore nel proteggere dalla distanza (solo 1 gol subito), mentre l’Avellino è tra le più esposte (9 reti incassate).
  • Uomini chiave: Tommaso Biasci guida l’Avellino (11 gol) ed è tra i più produttivi del 2026; Nicola Mosti (4 gol) ha già punito gli irpini all’andata.

Le statistiche stagionali di Avellino e Juve Stabia

Numeri a confronto: possesso palla medio Avellino 51% vs Juve Stabia 54%. Produzione offensiva simile (30 vs 31 gol), ma differenziale difensivo opposto: biancoverdi più perforati (42 subiti) contro la tenuta gialloblù (31). Precisione al tiro elevata per l’Avellino (48,9%) e conversione migliore (16,5% vs 14,1%), mentre le Vespe svettano per solidità: 9 clean sheet e PPDA più aggressivo (10,5 vs 11,5), segnale di pressione e organizzazione.

Focus giocatori: per l’Avellino guida Tommaso Biasci (11 gol), assist più pesanti di Dimitrios Sounas (4). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (7); rossi per Roberto Insigne, Andrea Cagnano, Patrick Enrici e Luca Palmiero (1). Tra i pali, Antony Iannarilli con 2 clean sheet. Nella Juve Stabia top scorer Leonardo Candellone (7), re degli assist Fabio Maistro (6); più gialli per Giuseppe Leone, Nicola Mosti e Kevin Piscopo (6), rossi per Salim Diakité e Marco Ruggero (1). Record di imbattibilità per Alessandro Confente (9 clean sheet).

Avellino Juve Stabia
Partite giocate 26 26
Vittorie 7 9
Pareggi 8 11
Sconfitte 11 6
Gol fatti 30 31
Gol subiti 42 31
Possesso palla (%) 51,0 54,0
Tiri totali 182 220
Tiri in porta 89 102
Precisione al tiro (%) 48,9 46,4
Conversione tiri in gol (%) 16,5 14,1
Clean sheet (squadra) 3 9
PPDA (pressione) 11,5 10,5
Cartellini gialli 59 61
Cartellini rossi 4 2
Capocannoniere Tommaso Biasci 11 Leonardo Candellone 7
Top assist Dimitrios Sounas 4 Fabio Maistro 6
Portiere: clean sheet Antony Iannarilli 2 Alessandro Confente 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Avellino-Juve Stabia?

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19:30.

Dove si gioca Avellino-Juve Stabia?

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, ad Avellino.

Chi è l’arbitro di Avellino-Juve Stabia?

Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Palermo e Bitonti; IV uomo Arena; VAR Prontera; AVAR Del Giovane.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

