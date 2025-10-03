Avellino-Mantova: dove vederla in diretta. Orario, arbitro e analisi del match

Avellino–Mantova accende la 7a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15. In classifica Avellino quarto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 9 subiti), mentre il Mantova è diciannovesimo con 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 5 sconfitte; 5 gol fatti, 13 subiti). I lupi sono imbattuti in casa (2 successi su 2), i virgiliani cercano i primi punti esterni.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Mantova
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Mantova
- Dove vedere Avellino-Mantova in tv o in streaming
Le ultime partite giocate
Avellino arriva in gran forma, con 3 successi nelle ultime 5 e 11 punti raccolti; Mantova ha frenato dopo il colpo con il Pescara, totalizzando 3 punti nelle ultime 5.
|Avellino
|x
|ok
|ok
|ok
|x
|Mantova
|ok
|ko
|ko
|ko
|ko
Nelle ultime 5 gare: Avellino 11 punti; Mantova 3 punti. Dettaglio risultati:
- Avellino
Modena–Avellino 1-1; Avellino–Monza 2-1; Carrarese–Avellino 3-4; Avellino–Virtus Entella 2-0; Calcio Padova–Avellino 2-2.
- Mantova
Mantova–Pescara 2-1; Virtus Entella–Mantova 1-0; Mantova–Modena 1-3; Mantova–Frosinone 1-5; Juve Stabia–Mantova 2-1.
L’arbitro di Avellino-Mantova
Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Ceolin e Emmanuele; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR Serra (on-site Stadio Partenio Avellino) e AVAR Monaldi (on-site).
Nella stagione 2025/26 l’arbitro Allegretta ha diretto 3 gare in Serie B: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 3,6 cartellini a partita. Fischetti: 84 falli totali e 8 fuorigioco.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: CEOLIN – EMMANUELE
- IV: PERENZONI
- VAR: SERRA
- AVAR: MONALDI
Statistiche interessanti
L’Avellino si presenta con un ruolino brillante e una resa sotto porta da prima della classe: 11 gol segnati in 6 partite e una conversione al tiro del 28,21%. La squadra irpina concede ma regge (9 reti al passivo), sfruttando bene i momenti chiave. Il Mantova, nonostante un possesso palla elevatissimo (60,6%), fatica a trasformare la manovra in gol (solo 5 reti); la produzione di tiri è alta ma la precisione non decolla.
In trasferta i virgiliani non hanno ancora punti, mentre i biancoverdi sono perfetti in casa. Il contesto: il fattore Partenio e l’inerzia recente spingono i lupi, ma il controllo del gioco del Mantova può allungare le fasi di pressione in zona offensiva.
- Fattore campo: Avellino imbattuto in casa (2 vittorie su 2); Mantova ancora a secco di punti fuori.
- Efficienza offensiva: conversione al tiro irpina 28,21% contro il 7,35% virgiliano: pochi tiri per i lupi, ma molto pesanti.
- Possesso vs verticalità: Mantova tiene più palla (60,6% vs 47,8%), ma Avellino è più diretto e incisivo.
- Palle inattive: 23 corner Mantova contro 11 Avellino: tante opportunità per gli ospiti da sfruttare meglio.
- Solidità e cinismo: 9 gol subiti Avellino e 13 Mantova: l’equilibrio difensivo può indirizzare i duelli aerei e d’area.
- Disciplina: media cartellini dell’arbitro Allegretta in linea (3,6/gara), gestione del ritmo e dei contatti sarà cruciale.
Le statistiche stagionali di Avellino e Mantova
Il quadro racconta due identità nitide: Avellino è pragmatico e verticale, con percentuali realizzative altissime e meno volume di gioco; Mantova palleggia tanto, tira molto, ma fatica nella precisione sotto porta. I lupi difendono con discreto ordine e ripartono; i virgiliani costruiscono ma pagano qualche ingenuità dietro. Corner e possesso pendono verso gli ospiti, ma il killer instinct è irpino.
|Avellino
|Mantova
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie – Pareggi – Sconfitte
|3 – 2 – 1
|1 – 0 – 5
|Gol segnati
|11
|5
|Gol subiti
|9
|13
|Possesso palla (%)
|47,8
|60,6
|Precisione passaggi (%)
|83,2
|88,65
|Tiri totali
|39
|68
|Tiri nello specchio
|19
|33
|Accuratezza al tiro (%)
|48,72
|48,53
|Conversione tiri in gol (%)
|28,21
|7,35
|Corner a favore
|11
|23
|Ammonizioni
|11
|15
|Clean sheet
|1
|0
Dove vedere Avellino-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Avellino–Mantova
- Data: sabato 4 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Avellino–Mantova è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 04-10-2025.
FAQ
- Quando si gioca Avellino-Mantova e a che ora?
-
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Avellino-Mantova?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi trasmette Avellino-Mantova in TV o streaming?
-
La partita è in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Mantova?
-
Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, assistenti Ceolin ed Emmanuele, IV Perenzoni, VAR Serra e AVAR Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.