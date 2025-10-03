Avellino-Mantova: dove vederla in diretta. Orario, arbitro e analisi del match

Serie B 2025-26, 7a giornata. Statistiche, forma recente e numeri per capire la partita Avellino-Mantova: orario, arbitro, dove vederla in TV/streaming.

Avellino–Mantova accende la 7a giornata di Serie B 2025-26 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15. In classifica Avellino quarto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; 11 gol fatti, 9 subiti), mentre il Mantova è diciannovesimo con 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 5 sconfitte; 5 gol fatti, 13 subiti). I lupi sono imbattuti in casa (2 successi su 2), i virgiliani cercano i primi punti esterni.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva in gran forma, con 3 successi nelle ultime 5 e 11 punti raccolti; Mantova ha frenato dopo il colpo con il Pescara, totalizzando 3 punti nelle ultime 5.

Avellino x ok ok ok x Mantova ok ko ko ko ko

Nelle ultime 5 gare: Avellino 11 punti; Mantova 3 punti. Dettaglio risultati:

Avellino

Modena–Avellino 1-1; Avellino–Monza 2-1; Carrarese–Avellino 3-4; Avellino–Virtus Entella 2-0; Calcio Padova–Avellino 2-2.

Mantova

Mantova–Pescara 2-1; Virtus Entella–Mantova 1-0; Mantova–Modena 1-3; Mantova–Frosinone 1-5; Juve Stabia–Mantova 2-1.

L’arbitro di Avellino-Mantova

Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. Assistenti Ceolin e Emmanuele; IV ufficiale Perenzoni. Al VAR Serra (on-site Stadio Partenio Avellino) e AVAR Monaldi (on-site).

Nella stagione 2025/26 l’arbitro Allegretta ha diretto 3 gare in Serie B: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni e nessuna espulsione, con una media di 3,6 cartellini a partita. Fischetti: 84 falli totali e 8 fuorigioco.

Arbitro: ALLEGRETTA

Assistenti: CEOLIN – EMMANUELE

CEOLIN – EMMANUELE IV: PERENZONI

PERENZONI VAR: SERRA

SERRA AVAR: MONALDI

Statistiche interessanti

L’Avellino si presenta con un ruolino brillante e una resa sotto porta da prima della classe: 11 gol segnati in 6 partite e una conversione al tiro del 28,21%. La squadra irpina concede ma regge (9 reti al passivo), sfruttando bene i momenti chiave. Il Mantova, nonostante un possesso palla elevatissimo (60,6%), fatica a trasformare la manovra in gol (solo 5 reti); la produzione di tiri è alta ma la precisione non decolla.

In trasferta i virgiliani non hanno ancora punti, mentre i biancoverdi sono perfetti in casa. Il contesto: il fattore Partenio e l’inerzia recente spingono i lupi, ma il controllo del gioco del Mantova può allungare le fasi di pressione in zona offensiva.

Fattore campo: Avellino imbattuto in casa (2 vittorie su 2); Mantova ancora a secco di punti fuori.

imbattuto in casa (2 vittorie su 2); ancora a secco di punti fuori. Efficienza offensiva: conversione al tiro irpina 28,21% contro il 7,35% virgiliano: pochi tiri per i lupi, ma molto pesanti.

conversione al tiro irpina 28,21% contro il 7,35% virgiliano: pochi tiri per i lupi, ma molto pesanti. Possesso vs verticalità: Mantova tiene più palla (60,6% vs 47,8%), ma Avellino è più diretto e incisivo.

tiene più palla (60,6% vs 47,8%), ma è più diretto e incisivo. Palle inattive: 23 corner Mantova contro 11 Avellino : tante opportunità per gli ospiti da sfruttare meglio.

23 corner contro 11 : tante opportunità per gli ospiti da sfruttare meglio. Solidità e cinismo: 9 gol subiti Avellino e 13 Mantova : l’equilibrio difensivo può indirizzare i duelli aerei e d’area.

9 gol subiti e 13 : l’equilibrio difensivo può indirizzare i duelli aerei e d’area. Disciplina: media cartellini dell’arbitro Allegretta in linea (3,6/gara), gestione del ritmo e dei contatti sarà cruciale.

Le statistiche stagionali di Avellino e Mantova

Il quadro racconta due identità nitide: Avellino è pragmatico e verticale, con percentuali realizzative altissime e meno volume di gioco; Mantova palleggia tanto, tira molto, ma fatica nella precisione sotto porta. I lupi difendono con discreto ordine e ripartono; i virgiliani costruiscono ma pagano qualche ingenuità dietro. Corner e possesso pendono verso gli ospiti, ma il killer instinct è irpino.

Avellino Mantova Partite giocate 6 6 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 3 – 2 – 1 1 – 0 – 5 Gol segnati 11 5 Gol subiti 9 13 Possesso palla (%) 47,8 60,6 Precisione passaggi (%) 83,2 88,65 Tiri totali 39 68 Tiri nello specchio 19 33 Accuratezza al tiro (%) 48,72 48,53 Conversione tiri in gol (%) 28,21 7,35 Corner a favore 11 23 Ammonizioni 11 15 Clean sheet 1 0

Dove vedere Avellino-Mantova in tv o in streaming

Partita: Avellino – Mantova

– Data: sabato 4 ottobre 2025

Orario: 15:00

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Avellino

Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino–Mantova è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 04-10-2025.

FAQ Quando si gioca Avellino-Mantova e a che ora? Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Mantova? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi trasmette Avellino-Mantova in TV o streaming? La partita è in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Avellino-Mantova? Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta, assistenti Ceolin ed Emmanuele, IV Perenzoni, VAR Serra e AVAR Monaldi.