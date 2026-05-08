Avellino-Modena 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Modena.

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Avellino–Modena chiude la 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. È un incrocio da zona playoff: i biancoverdi sono 8° con 46 punti in 37 partite (12 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 42 gol segnati, 55 subiti), i gialloblù occupano il 6° posto con 55 punti (15 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 49 gol fatti, 35 incassati). Un match dal peso specifico altissimo per definire la griglia: Avellino cerca l’ultimo scatto, Modena vuole blindare la posizione e la fiducia in vista degli spareggi.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva da un percorso altalenante ma ancora in corsa: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque. Modena ha rallentato con due pari, due ko e un successo, ma resta solido e organizzato. Nelle ultime 5 il bilancio punti dice: Avellino 7, Modena 5.

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Dettaglio degli ultimi risultati:

Avellino

Palermo-Avellino 2-0; Avellino-Catanzaro 1-1; Mantova-Avellino 0-2; Avellino-Bari 2-0; Empoli-Avellino 1-0.

Modena

Südtirol-Modena 1-1; Catanzaro-Modena 2-2; Modena-Frosinone 1-2; Monza-Modena 1-0; Modena-Reggiana 2-1.

L’arbitro di Avellino-Modena

La partita sarà diretta dal signor Davide Di Marco. Assistenti Votta e Pressato; IV ufficiale Acquafredda. Al VAR Aureliano e AVAR Rutella (on site Stadio Partenio, Avellino). Nella stagione 2025/26 in Serie B, Di Marco ha arbitrato 12 gare: 4 rigori concessi, 49 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 4,1 cartellini a partita e 43 fuorigioco sanzionati.

Statistiche interessanti

Precedenti, traguardi e stile di gioco accendono il fascino di Avellino–Modena. I biancoverdi arrivano a questa sfida con una scia positiva nei confronti diretti recenti e una tradizione casalinga favorevole contro i gialloblù. Con una vittoria, l’Avellino potrebbe centrare un obiettivo storico: la qualificazione ai playoff della B per la seconda volta nella propria storia recente. Dall’altra parte, il Modena ha già messo in cassaforte un posto nelle zone alte, confermandosi squadra matura, concreta e dal rendimento costante. La chiave può passare da come le due contendenti entrano in area: i lupi hanno toccato pochi palloni nei 16 metri, mentre i canarini figurano tra le squadre che ci arrivano più spesso. Occhio ai guizzi di Michele Besaggio, dribbling e strappi al servizio dell’Avellino, e alle accelerazioni di Luca Zanimacchia nel Modena, spesso nel vivo dell’ultimo passaggio. Tra equilibri tattici, dettagli e nervi saldi, al Partenio si gioca una gara da playoff anticipati, dove un episodio può cambiare la serata e la classifica.

Avellino imbattuto nelle ultime cinque contro il Modena : tre vittorie e due pareggi, striscia che certifica fiducia e consapevolezza.

imbattuto nelle ultime cinque contro il : tre vittorie e due pareggi, striscia che certifica fiducia e consapevolezza. Al Partenio la tradizione sorride all’ Avellino : in 11 precedenti interni di B, sette successi, tre pari e una sola sconfitta.

: in 11 precedenti interni di B, sette successi, tre pari e una sola sconfitta. Con un successo, l’ Avellino aggancerebbe i playoff per la seconda volta dopo il 2014/15, forte anche dei vantaggi negli scontri diretti con le rivali.

aggancerebbe i playoff per la seconda volta dopo il 2014/15, forte anche dei vantaggi negli scontri diretti con le rivali. Modena già certo del 6° posto con almeno 55 punti: miglior piazzamento dal 2013/14 e segnale di crescita costante.

già certo del 6° posto con almeno 55 punti: miglior piazzamento dal 2013/14 e segnale di crescita costante. Contrasto di stili: pochi tocchi in area per l’ Avellino , mentre il Modena è tra le top della B per palloni giocati negli ultimi 16 metri.

, mentre il è tra le top della B per palloni giocati negli ultimi 16 metri. Michele Besaggio protagonista in crescita nei lupi (3 gol e 1 assist, leader nei dribbling riusciti), mentre Luca Zanimacchia è spesso nel vivo delle azioni decisive dei canarini.

Le statistiche stagionali di Avellino e Modena

Il confronto dice equilibrio nel possesso (50,0% Avellino vs 50,6% Modena), ma divergenza nella solidità difensiva: 55 gol subiti dai biancoverdi contro 35 dei gialloblù. Il Modena ha collezionato 14 clean sheet, contro i 7 dell’Avellino. In fase offensiva, i canarini hanno segnato 49 reti, i lupi 42: percentuali alla mano, l’Avellino tira con più precisione (46,2% di tiri nello specchio) e converte meglio (15,9% vs 11,5%), ma i gialloblù arrivano più spesso in zona tiro e costruiscono di più sui piazzati e dagli esterni.

Focus giocatori: per l’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (12 gol), mentre l’uomo assist è Dimitrios Sounas (5). Per il Modena spiccano i 11 gol di Ettore Gliozzi e i 4 assist di Simone Santoro. Disciplina: tra i lupi il più ammonito è Luca Palmiero (9 gialli), nei canarini Francesco Zampano (8). Tra i pali: Antony Iannarilli ha firmato 4 clean sheet per l’Avellino (3 per Giovanni Daffara), mentre Leandro Chichizola guida il Modena con 14 partite a porta inviolata.

Avellino Modena Partite giocate 37 37 Vittorie 12 15 Pareggi 10 10 Sconfitte 15 12 Gol fatti 42 49 Gol subiti 55 35 Possesso palla (%) 50,0 50,6 Tiri nello specchio 122 177 Precisione tiri (%) 46,2 41,6 Clean sheet 7 14 Cartellini gialli 83 71 Cartellini rossi 8 3 Capocannoniere Tommaso Biasci 12 Ettore Gliozzi 11 Top assist Dimitrios Sounas 5 Simone Santoro 4 Portiere con più clean sheet Antony Iannarilli 4 Leandro Chichizola 14

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Modena e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Avellino-Modena? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Modena? L’arbitro è Davide Di Marco, assistenti Votta e Pressato; IV Acquafredda; VAR Aureliano e AVAR Rutella.