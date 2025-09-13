Avellino-Monza, moviola: il Var aiuta i lupi prima e dopo il blackout, restano i dubbi

La prova dell’arbitro Pezzuto al Partenio nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto leccese ha ammonito due giocatori

Ha raccolto l’eredità di Giannoccaro Ivano Pezzuto, la scelta per Avellino-Monza, diventando il punto di riferimento per il movimento arbitrale leccese e salentino. Nato a Lecce il 13 febbraio 1984, Pezzuto ha iniziato ad arbitrare giovanissimo. La “vocazione” è sopraggiunta quando aveva 14 anni. SL’esordio in Lega Pro nel 2011, in serie B nel 2014. Ma la data più importante, fin qui, nella carriera di Pezzuto è il 2 maggio 2015, quando è designato per la prima volta per un incontro di serie A: Sassuolo-Palermo. In questa stagione ha diretto l’amichevole Inter-Olympiacos. Vediamo come se l’è cavata ieri al Partenio.

I precedenti tra le due squadre

Tra Serie B, Lega Pro e Coppa Italia i precedenti giocatisi in Irpinia sono solo 6; in netto vantaggio sono i Lupi con 4 vittorie. Un pareggio nei tabellini (a reti inviolate) e un unico successo brianzolo datato 2012.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Votta e Giuggoli con Ursini IV uomo, Nasca al Var e Del Giovane all’Avar, l’arbitro ha ammonito 2 giocatori: Simic, Fontanarosa.

Avellino-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 22′ ed è per Simic per una ‘sbracciata ’ su Mota. Al 26′ proteste dei lupi per un contatto tra Sounas e Thiam. Pezzutto fischia fallo in favore del Monza. Al 33′ Sounas serve Simic che salta più in alto di tutti e segna. C’è un tocco di Azzi che mette fuori gioco Thiam. Check del Var per un tocco dubbio di Biasci, ma alla fine la rete viene convalidata. Al 48′ calano i riflettori al Partenio: stadio al buio, non si gioca per alcuni minuti.

Quando si riprende segna il Monza con Birindelli. L’arbitro ferma però tutto per una spinta di Lucchesi ai danni di Sounas. Decisione confermata anche dal che al VAR. Al 59′ ammonito Fontanarosa. Finale convulso col raddoppio dell’Avellino e l’inutile gol finale del Monza. Finisce 2-1 per gli irpini.