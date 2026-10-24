Avellino-Padova 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino-Padova, Serie B 2026-27: classifica, ultime partite, arbitro, precedenti e statistiche stagionali delle due squadre.

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Ambizioni playoff e voglia di riscatto si incrociano in Avellino-Padova, al Partenio di Avellino. Gli irpini sono settimi con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 12 gol segnati e 8 subiti. I veneti, quindicesimi a quota 7, contano 2 successi, un pareggio e 4 ko, con 6 reti fatte e 10 incassate. Una sfida tra chi vuole restare nella zona playoff e chi cerca punti per allontanarsi dalle posizioni più delicate della classifica.

Le ultime partite giocate da Avellino e Padova

Il rendimento recente racconta due momenti differenti. Nelle cinque gare considerate, l’Avellino ha raccolto 8 punti, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta: spicca il 4-1 sulla Sampdoria. Il Padova si è fermato a 3 punti, frutto di un successo e quattro ko, e arriva da tre sconfitte consecutive. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno subite 6; i biancorossi hanno realizzato 4 gol, incassandone 9.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Avellino 2 2 1 8 Padova 1 0 4 3

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

Modena-Avellino 0-1: vittoria degli irpini.

0-1: vittoria degli irpini. Avellino-Palermo 1-1: pareggio.

1-1: pareggio. Ascoli-Avellino 3-1: sconfitta degli irpini.

3-1: sconfitta degli irpini. Avellino-Sampdoria 4-1: vittoria degli irpini.

4-1: vittoria degli irpini. Cesena-Avellino 1-1: pareggio.

Cremonese-Padova 3-1: sconfitta dei biancorossi.

3-1: sconfitta dei biancorossi. Padova-Ascoli 1-0: vittoria dei biancorossi.

1-0: vittoria dei biancorossi. Palermo-Padova 2-1: sconfitta dei biancorossi.

2-1: sconfitta dei biancorossi. Padova-Carrarese 0-2: sconfitta dei biancorossi.

0-2: sconfitta dei biancorossi. Padova-Virtus Entella 1-2: sconfitta dei biancorossi.

L’arbitro di Avellino-Padova

La direzione dell’incontro è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Politi e Belsanti. Guida sarà il quarto ufficiale, Gariglio opererà al VAR e Dionisi all’AVAR. Nelle due partite dirette nella competizione in questa stagione, l’arbitra ha rilevato 57 falli e 10 fuorigioco, assegnando 9 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il bilancio equivale a 4,5 ammonizioni e 5 cartellini complessivi per incontro.

Precedenti e curiosità su Avellino-Padova

Il Partenio è il primo grande ostacolo sulla strada del Padova: nei sei precedenti esterni di Serie B contro l’Avellino, i biancorossi hanno sempre perso. Una tradizione pesante, resa ancora più significativa dalla solidità recente degli irpini davanti al proprio pubblico: una sola sconfitta nelle ultime dieci gare casalinghe. Anche il momento suggerisce una sfida in salita per gli ospiti, reduci da tre ko consecutivi e chiamati a evitare un’altra caduta. L’avvio potrebbe pesare molto: i campani hanno segnato nove gol nei primi tempi, tutti entro la mezzora, mentre i veneti hanno prodotto appena due reti nelle riprese. In attacco, Raffaele Russo e Michele Besaggio stanno trasformando occasioni dal valore atteso contenuto in gol pesanti, offrendo agli irpini una preziosa concretezza. Il Padova cerca invece maggiore incisività: il coinvolgimento di Emanuele Zuelli nella costruzione delle conclusioni non si è ancora tradotto in reti o assist.

Gli incroci della scorsa stagione sorridono agli irpini. Dal ritorno di entrambe in Serie B, nel 2025-26, il Padova ha raccolto un solo punto contro l’ Avellino : 2-2 in casa all’andata e sconfitta per 1-0 al ritorno.

Dal ritorno di entrambe in Serie B, nel 2025-26, il ha raccolto un solo punto contro l’ : 2-2 in casa all’andata e sconfitta per 1-0 al ritorno. Partenio, terreno proibito per i biancorossi. Le sei trasferte di Serie B disputate contro l’ Avellino tra il 1989 e il 2026 si sono concluse tutte con una sconfitta. Tra le avversarie affrontate almeno sei volte fuori casa, soltanto contro gli irpini il Padova ha sempre perso.

Le sei trasferte di Serie B disputate contro l’ tra il 1989 e il 2026 si sono concluse tutte con una sconfitta. Tra le avversarie affrontate almeno sei volte fuori casa, soltanto contro gli irpini il ha sempre perso. Una fortezza con una sola crepa. Nelle ultime dieci partite interne di campionato, l’ Avellino ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi: l’unico ko è l’1-2 contro l’ Arezzo di agosto. I 21 punti conquistati nel parziale sono superati soltanto dai 25 del Palermo .

Nelle ultime dieci partite interne di campionato, l’ ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi: l’unico ko è l’1-2 contro l’ di agosto. I 21 punti conquistati nel parziale sono superati soltanto dai 25 del . Ospiti a caccia di una frenata alla crisi. Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare, comprese le tre più recenti, dopo aver registrato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle sette precedenti. Un altro ko significherebbe tornare ad almeno quattro sconfitte consecutive, situazione che manca dalla serie di cinque tra marzo e aprile scorsi, maturata tra le gestioni di Matteo Andreoletti e Roberto Breda.

Il ha perso quattro delle ultime cinque gare, comprese le tre più recenti, dopo aver registrato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle sette precedenti. Un altro ko significherebbe tornare ad almeno quattro sconfitte consecutive, situazione che manca dalla serie di cinque tra marzo e aprile scorsi, maturata tra le gestioni di Matteo Andreoletti e Roberto Breda. Partenze lampo contro riprese poco prolifiche. L’ Avellino guida il torneo per reti nei primi tempi, nove, tutte segnate entro i primi trenta minuti: un altro primato. Il Padova è invece la squadra meno produttiva nelle seconde frazioni, con due gol.

L’ guida il torneo per reti nei primi tempi, nove, tutte segnate entro i primi trenta minuti: un altro primato. Il è invece la squadra meno produttiva nelle seconde frazioni, con due gol. Concretezza oltre le attese. Michele Besaggio ha segnato 3 gol a fronte di 0,8 reti attese, mentre Raffaele Russo ne ha realizzati 4 con 1,7 xG: differenziali di +2,2 e +2,3. Sono entrambi tra i cinque migliori del campionato, dietro soltanto a Francesco Ruocco (+2,6), Cristian Shpendi (+2,9) e Daniel Mosquera (+3,4).

ha segnato 3 gol a fronte di 0,8 reti attese, mentre ne ha realizzati 4 con 1,7 xG: differenziali di +2,2 e +2,3. Sono entrambi tra i cinque migliori del campionato, dietro soltanto a (+2,6), (+2,9) e (+3,4). A Emanuele Zuelli manca l’ultimo passo. Il centrocampista è il giocatore del Padova coinvolto in più conclusioni senza aver ancora segnato o fornito assist: 14 partecipazioni complessive, tra sei tentativi personali e otto occasioni create.

Le statistiche stagionali di Avellino e Padova

Dopo sette partite, l’Avellino ha segnato il doppio del Padova, 12 gol contro 6, e ha subito due reti in meno, 8 contro 10. Gli irpini fanno meglio nel possesso medio, 48,7% contro 45,3%, nella precisione dei passaggi, 82,63% contro 80,15%, e nei tiri nello specchio, 29 contro 22. La precisione al tiro premia i campani, con il 46,03% contro il 40%. I veneti hanno però conquistato quasi il doppio dei calci d’angolo, 35 contro 18, e concesso meno conclusioni, 116 contro 130. Entrambe contano due gare senza subire gol e otto punti persi da situazioni di vantaggio: un aspetto sul quale migliorare per difendere quanto costruito.

Tra i singoli, il capocannoniere dell’Avellino è Raffaele Russo con 4 reti, seguito da Michele Besaggio con 3 e Walid Cheddira con 2; a quota un gol figurano Armando Izzo, Brando Moruzzi e Martin Palumbo. Andrea Favilli guida gli assist con 3, mentre Michele Besaggio è il più ammonito con 4 gialli; non risultano espulsioni tra gli irpini. Nel Calcio Padova il primato realizzativo è condiviso da Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina e Marco Pompetti, tutti con un gol: le altre due reti della squadra derivano da autoreti avversarie. Il miglior assistman è Matteo Cocchi con 2 passaggi vincenti; Giovanni Giunti ha ricevuto più ammonizioni, 3, e Lorenzo Carissoni è l’unico espulso, con un rosso. Tra i portieri, Tommaso Martinelli e Alessandro Sorrentino hanno mantenuto la porta inviolata due volte ciascuno, effettuando rispettivamente 24 e 28 parate.

Statistica Avellino Padova Posizione in classifica 7ª 15ª Punti 11 7 Partite giocate 7 7 Vittorie 3 2 Pareggi 2 1 Sconfitte 2 4 Gol segnati 12 6 Gol subiti 8 10 Media gol segnati 1,71 0,86 Media gol subiti 1,14 1,43 Possesso palla medio 48,7% 45,3% Precisione dei passaggi 82,63% 80,15% Tiri nello specchio 29 22 Precisione al tiro 46,03% 40% Conclusioni subite 130 116 Calci d’angolo conquistati 18 35 Assist 9 3 Partite senza subire gol 2 2 Cartellini gialli 17 14 Cartellini rossi 0 1 Migliori marcatori Raffaele Russo: 4 Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti: 1 ciascuno Miglior assistman Andrea Favilli: 3 Matteo Cocchi: 2 Giocatore più ammonito Michele Besaggio: 4 Giovanni Giunti: 3 Giocatore con più espulsioni Nessuno Lorenzo Carissoni: 1 Porte inviolate del portiere Tommaso Martinelli: 2 Alessandro Sorrentino: 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Calcio Padova? La data e l'orario di Avellino-Calcio Padova, relativa alla stagione di Serie B 2026-27, non sono disponibili nei dati consultati. Dove si gioca Avellino-Calcio Padova? Avellino-Calcio Padova si disputa allo stadio Partenio di Avellino. Chi è l'arbitro di Avellino-Calcio Padova? L'arbitra è Maria Sole Ferrieri Caputi, con Politi e Belsanti assistenti. Guida è il quarto ufficiale, Gariglio il VAR e Dionisi l'AVAR.