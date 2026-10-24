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CALCIO SERIE B

Avellino-Padova 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino-Padova, Serie B 2026-27: classifica, ultime partite, arbitro, precedenti e statistiche stagionali delle due squadre.

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Redazione

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Ambizioni playoff e voglia di riscatto si incrociano in Avellino-Padova, al Partenio di Avellino. Gli irpini sono settimi con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 12 gol segnati e 8 subiti. I veneti, quindicesimi a quota 7, contano 2 successi, un pareggio e 4 ko, con 6 reti fatte e 10 incassate. Una sfida tra chi vuole restare nella zona playoff e chi cerca punti per allontanarsi dalle posizioni più delicate della classifica.

Le ultime partite giocate da Avellino e Padova

Il rendimento recente racconta due momenti differenti. Nelle cinque gare considerate, l’Avellino ha raccolto 8 punti, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta: spicca il 4-1 sulla Sampdoria. Il Padova si è fermato a 3 punti, frutto di un successo e quattro ko, e arriva da tre sconfitte consecutive. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno subite 6; i biancorossi hanno realizzato 4 gol, incassandone 9.

Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti
Avellino 2 2 1 8
Padova 1 0 4 3

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

  • Modena-Avellino 0-1: vittoria degli irpini.
  • Avellino-Palermo 1-1: pareggio.
  • Ascoli-Avellino 3-1: sconfitta degli irpini.
  • Avellino-Sampdoria 4-1: vittoria degli irpini.
  • Cesena-Avellino 1-1: pareggio.
  • Cremonese-Padova 3-1: sconfitta dei biancorossi.
  • Padova-Ascoli 1-0: vittoria dei biancorossi.
  • Palermo-Padova 2-1: sconfitta dei biancorossi.
  • Padova-Carrarese 0-2: sconfitta dei biancorossi.
  • Padova-Virtus Entella 1-2: sconfitta dei biancorossi.

L’arbitro di Avellino-Padova

La direzione dell’incontro è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Politi e Belsanti. Guida sarà il quarto ufficiale, Gariglio opererà al VAR e Dionisi all’AVAR. Nelle due partite dirette nella competizione in questa stagione, l’arbitra ha rilevato 57 falli e 10 fuorigioco, assegnando 9 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il bilancio equivale a 4,5 ammonizioni e 5 cartellini complessivi per incontro.

Precedenti e curiosità su Avellino-Padova

Il Partenio è il primo grande ostacolo sulla strada del Padova: nei sei precedenti esterni di Serie B contro l’Avellino, i biancorossi hanno sempre perso. Una tradizione pesante, resa ancora più significativa dalla solidità recente degli irpini davanti al proprio pubblico: una sola sconfitta nelle ultime dieci gare casalinghe. Anche il momento suggerisce una sfida in salita per gli ospiti, reduci da tre ko consecutivi e chiamati a evitare un’altra caduta. L’avvio potrebbe pesare molto: i campani hanno segnato nove gol nei primi tempi, tutti entro la mezzora, mentre i veneti hanno prodotto appena due reti nelle riprese. In attacco, Raffaele Russo e Michele Besaggio stanno trasformando occasioni dal valore atteso contenuto in gol pesanti, offrendo agli irpini una preziosa concretezza. Il Padova cerca invece maggiore incisività: il coinvolgimento di Emanuele Zuelli nella costruzione delle conclusioni non si è ancora tradotto in reti o assist.

  • Gli incroci della scorsa stagione sorridono agli irpini. Dal ritorno di entrambe in Serie B, nel 2025-26, il Padova ha raccolto un solo punto contro l’Avellino: 2-2 in casa all’andata e sconfitta per 1-0 al ritorno.
  • Partenio, terreno proibito per i biancorossi. Le sei trasferte di Serie B disputate contro l’Avellino tra il 1989 e il 2026 si sono concluse tutte con una sconfitta. Tra le avversarie affrontate almeno sei volte fuori casa, soltanto contro gli irpini il Padova ha sempre perso.
  • Una fortezza con una sola crepa. Nelle ultime dieci partite interne di campionato, l’Avellino ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi: l’unico ko è l’1-2 contro l’Arezzo di agosto. I 21 punti conquistati nel parziale sono superati soltanto dai 25 del Palermo.
  • Ospiti a caccia di una frenata alla crisi. Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare, comprese le tre più recenti, dopo aver registrato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle sette precedenti. Un altro ko significherebbe tornare ad almeno quattro sconfitte consecutive, situazione che manca dalla serie di cinque tra marzo e aprile scorsi, maturata tra le gestioni di Matteo Andreoletti e Roberto Breda.
  • Partenze lampo contro riprese poco prolifiche. L’Avellino guida il torneo per reti nei primi tempi, nove, tutte segnate entro i primi trenta minuti: un altro primato. Il Padova è invece la squadra meno produttiva nelle seconde frazioni, con due gol.
  • Concretezza oltre le attese. Michele Besaggio ha segnato 3 gol a fronte di 0,8 reti attese, mentre Raffaele Russo ne ha realizzati 4 con 1,7 xG: differenziali di +2,2 e +2,3. Sono entrambi tra i cinque migliori del campionato, dietro soltanto a Francesco Ruocco (+2,6), Cristian Shpendi (+2,9) e Daniel Mosquera (+3,4).
  • A Emanuele Zuelli manca l’ultimo passo. Il centrocampista è il giocatore del Padova coinvolto in più conclusioni senza aver ancora segnato o fornito assist: 14 partecipazioni complessive, tra sei tentativi personali e otto occasioni create.

Le statistiche stagionali di Avellino e Padova

Dopo sette partite, l’Avellino ha segnato il doppio del Padova, 12 gol contro 6, e ha subito due reti in meno, 8 contro 10. Gli irpini fanno meglio nel possesso medio, 48,7% contro 45,3%, nella precisione dei passaggi, 82,63% contro 80,15%, e nei tiri nello specchio, 29 contro 22. La precisione al tiro premia i campani, con il 46,03% contro il 40%. I veneti hanno però conquistato quasi il doppio dei calci d’angolo, 35 contro 18, e concesso meno conclusioni, 116 contro 130. Entrambe contano due gare senza subire gol e otto punti persi da situazioni di vantaggio: un aspetto sul quale migliorare per difendere quanto costruito.

Tra i singoli, il capocannoniere dell’Avellino è Raffaele Russo con 4 reti, seguito da Michele Besaggio con 3 e Walid Cheddira con 2; a quota un gol figurano Armando Izzo, Brando Moruzzi e Martin Palumbo. Andrea Favilli guida gli assist con 3, mentre Michele Besaggio è il più ammonito con 4 gialli; non risultano espulsioni tra gli irpini. Nel Calcio Padova il primato realizzativo è condiviso da Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina e Marco Pompetti, tutti con un gol: le altre due reti della squadra derivano da autoreti avversarie. Il miglior assistman è Matteo Cocchi con 2 passaggi vincenti; Giovanni Giunti ha ricevuto più ammonizioni, 3, e Lorenzo Carissoni è l’unico espulso, con un rosso. Tra i portieri, Tommaso Martinelli e Alessandro Sorrentino hanno mantenuto la porta inviolata due volte ciascuno, effettuando rispettivamente 24 e 28 parate.

Statistica Avellino Padova
Posizione in classifica 15ª
Punti 11 7
Partite giocate 7 7
Vittorie 3 2
Pareggi 2 1
Sconfitte 2 4
Gol segnati 12 6
Gol subiti 8 10
Media gol segnati 1,71 0,86
Media gol subiti 1,14 1,43
Possesso palla medio 48,7% 45,3%
Precisione dei passaggi 82,63% 80,15%
Tiri nello specchio 29 22
Precisione al tiro 46,03% 40%
Conclusioni subite 130 116
Calci d’angolo conquistati 18 35
Assist 9 3
Partite senza subire gol 2 2
Cartellini gialli 17 14
Cartellini rossi 0 1
Migliori marcatori Raffaele Russo: 4 Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti: 1 ciascuno
Miglior assistman Andrea Favilli: 3 Matteo Cocchi: 2
Giocatore più ammonito Michele Besaggio: 4 Giovanni Giunti: 3
Giocatore con più espulsioni Nessuno Lorenzo Carissoni: 1
Porte inviolate del portiere Tommaso Martinelli: 2 Alessandro Sorrentino: 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Avellino-Calcio Padova?

La data e l'orario di Avellino-Calcio Padova, relativa alla stagione di Serie B 2026-27, non sono disponibili nei dati consultati.

Dove si gioca Avellino-Calcio Padova?

Avellino-Calcio Padova si disputa allo stadio Partenio di Avellino.

Chi è l'arbitro di Avellino-Calcio Padova?

L'arbitra è Maria Sole Ferrieri Caputi, con Politi e Belsanti assistenti. Guida è il quarto ufficiale, Gariglio il VAR e Dionisi l'AVAR.

Avellino-Padova 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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