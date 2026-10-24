Avellino-Padova 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Ambizioni playoff e voglia di riscatto si incrociano in Avellino-Padova, al Partenio di Avellino. Gli irpini sono settimi con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 12 gol segnati e 8 subiti. I veneti, quindicesimi a quota 7, contano 2 successi, un pareggio e 4 ko, con 6 reti fatte e 10 incassate. Una sfida tra chi vuole restare nella zona playoff e chi cerca punti per allontanarsi dalle posizioni più delicate della classifica.
- Le ultime partite giocate da Avellino e Padova
- L'arbitro di Avellino-Padova
- Precedenti e curiosità su Avellino-Padova
- Le statistiche stagionali di Avellino e Padova
Le ultime partite giocate da Avellino e Padova
Il rendimento recente racconta due momenti differenti. Nelle cinque gare considerate, l’Avellino ha raccolto 8 punti, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta: spicca il 4-1 sulla Sampdoria. Il Padova si è fermato a 3 punti, frutto di un successo e quattro ko, e arriva da tre sconfitte consecutive. Gli irpini hanno segnato 8 reti e ne hanno subite 6; i biancorossi hanno realizzato 4 gol, incassandone 9.
|Squadra
|Vittorie nelle ultime 5
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Avellino
|2
|2
|1
|8
|Padova
|1
|0
|4
|3
Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:
- Modena-Avellino 0-1: vittoria degli irpini.
- Avellino-Palermo 1-1: pareggio.
- Ascoli-Avellino 3-1: sconfitta degli irpini.
- Avellino-Sampdoria 4-1: vittoria degli irpini.
- Cesena-Avellino 1-1: pareggio.
- Cremonese-Padova 3-1: sconfitta dei biancorossi.
- Padova-Ascoli 1-0: vittoria dei biancorossi.
- Palermo-Padova 2-1: sconfitta dei biancorossi.
- Padova-Carrarese 0-2: sconfitta dei biancorossi.
- Padova-Virtus Entella 1-2: sconfitta dei biancorossi.
L’arbitro di Avellino-Padova
La direzione dell’incontro è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Politi e Belsanti. Guida sarà il quarto ufficiale, Gariglio opererà al VAR e Dionisi all’AVAR. Nelle due partite dirette nella competizione in questa stagione, l’arbitra ha rilevato 57 falli e 10 fuorigioco, assegnando 9 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il bilancio equivale a 4,5 ammonizioni e 5 cartellini complessivi per incontro.
Precedenti e curiosità su Avellino-Padova
Il Partenio è il primo grande ostacolo sulla strada del Padova: nei sei precedenti esterni di Serie B contro l’Avellino, i biancorossi hanno sempre perso. Una tradizione pesante, resa ancora più significativa dalla solidità recente degli irpini davanti al proprio pubblico: una sola sconfitta nelle ultime dieci gare casalinghe. Anche il momento suggerisce una sfida in salita per gli ospiti, reduci da tre ko consecutivi e chiamati a evitare un’altra caduta. L’avvio potrebbe pesare molto: i campani hanno segnato nove gol nei primi tempi, tutti entro la mezzora, mentre i veneti hanno prodotto appena due reti nelle riprese. In attacco, Raffaele Russo e Michele Besaggio stanno trasformando occasioni dal valore atteso contenuto in gol pesanti, offrendo agli irpini una preziosa concretezza. Il Padova cerca invece maggiore incisività: il coinvolgimento di Emanuele Zuelli nella costruzione delle conclusioni non si è ancora tradotto in reti o assist.
- Gli incroci della scorsa stagione sorridono agli irpini. Dal ritorno di entrambe in Serie B, nel 2025-26, il Padova ha raccolto un solo punto contro l’Avellino: 2-2 in casa all’andata e sconfitta per 1-0 al ritorno.
- Partenio, terreno proibito per i biancorossi. Le sei trasferte di Serie B disputate contro l’Avellino tra il 1989 e il 2026 si sono concluse tutte con una sconfitta. Tra le avversarie affrontate almeno sei volte fuori casa, soltanto contro gli irpini il Padova ha sempre perso.
- Una fortezza con una sola crepa. Nelle ultime dieci partite interne di campionato, l’Avellino ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi: l’unico ko è l’1-2 contro l’Arezzo di agosto. I 21 punti conquistati nel parziale sono superati soltanto dai 25 del Palermo.
- Ospiti a caccia di una frenata alla crisi. Il Padova ha perso quattro delle ultime cinque gare, comprese le tre più recenti, dopo aver registrato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle sette precedenti. Un altro ko significherebbe tornare ad almeno quattro sconfitte consecutive, situazione che manca dalla serie di cinque tra marzo e aprile scorsi, maturata tra le gestioni di Matteo Andreoletti e Roberto Breda.
- Partenze lampo contro riprese poco prolifiche. L’Avellino guida il torneo per reti nei primi tempi, nove, tutte segnate entro i primi trenta minuti: un altro primato. Il Padova è invece la squadra meno produttiva nelle seconde frazioni, con due gol.
- Concretezza oltre le attese. Michele Besaggio ha segnato 3 gol a fronte di 0,8 reti attese, mentre Raffaele Russo ne ha realizzati 4 con 1,7 xG: differenziali di +2,2 e +2,3. Sono entrambi tra i cinque migliori del campionato, dietro soltanto a Francesco Ruocco (+2,6), Cristian Shpendi (+2,9) e Daniel Mosquera (+3,4).
- A Emanuele Zuelli manca l’ultimo passo. Il centrocampista è il giocatore del Padova coinvolto in più conclusioni senza aver ancora segnato o fornito assist: 14 partecipazioni complessive, tra sei tentativi personali e otto occasioni create.
Le statistiche stagionali di Avellino e Padova
Dopo sette partite, l’Avellino ha segnato il doppio del Padova, 12 gol contro 6, e ha subito due reti in meno, 8 contro 10. Gli irpini fanno meglio nel possesso medio, 48,7% contro 45,3%, nella precisione dei passaggi, 82,63% contro 80,15%, e nei tiri nello specchio, 29 contro 22. La precisione al tiro premia i campani, con il 46,03% contro il 40%. I veneti hanno però conquistato quasi il doppio dei calci d’angolo, 35 contro 18, e concesso meno conclusioni, 116 contro 130. Entrambe contano due gare senza subire gol e otto punti persi da situazioni di vantaggio: un aspetto sul quale migliorare per difendere quanto costruito.
Tra i singoli, il capocannoniere dell’Avellino è Raffaele Russo con 4 reti, seguito da Michele Besaggio con 3 e Walid Cheddira con 2; a quota un gol figurano Armando Izzo, Brando Moruzzi e Martin Palumbo. Andrea Favilli guida gli assist con 3, mentre Michele Besaggio è il più ammonito con 4 gialli; non risultano espulsioni tra gli irpini. Nel Calcio Padova il primato realizzativo è condiviso da Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina e Marco Pompetti, tutti con un gol: le altre due reti della squadra derivano da autoreti avversarie. Il miglior assistman è Matteo Cocchi con 2 passaggi vincenti; Giovanni Giunti ha ricevuto più ammonizioni, 3, e Lorenzo Carissoni è l’unico espulso, con un rosso. Tra i portieri, Tommaso Martinelli e Alessandro Sorrentino hanno mantenuto la porta inviolata due volte ciascuno, effettuando rispettivamente 24 e 28 parate.
|Statistica
|Avellino
|Padova
|Posizione in classifica
|7ª
|15ª
|Punti
|11
|7
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|2
|4
|Gol segnati
|12
|6
|Gol subiti
|8
|10
|Media gol segnati
|1,71
|0,86
|Media gol subiti
|1,14
|1,43
|Possesso palla medio
|48,7%
|45,3%
|Precisione dei passaggi
|82,63%
|80,15%
|Tiri nello specchio
|29
|22
|Precisione al tiro
|46,03%
|40%
|Conclusioni subite
|130
|116
|Calci d’angolo conquistati
|18
|35
|Assist
|9
|3
|Partite senza subire gol
|2
|2
|Cartellini gialli
|17
|14
|Cartellini rossi
|0
|1
|Migliori marcatori
|Raffaele Russo: 4
|Pietro Fusi, Nicolas Galazzi, Christian Pastina, Marco Pompetti: 1 ciascuno
|Miglior assistman
|Andrea Favilli: 3
|Matteo Cocchi: 2
|Giocatore più ammonito
|Michele Besaggio: 4
|Giovanni Giunti: 3
|Giocatore con più espulsioni
|Nessuno
|Lorenzo Carissoni: 1
|Porte inviolate del portiere
|Tommaso Martinelli: 2
|Alessandro Sorrentino: 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Avellino-Calcio Padova?
-
La data e l'orario di Avellino-Calcio Padova, relativa alla stagione di Serie B 2026-27, non sono disponibili nei dati consultati.
- Dove si gioca Avellino-Calcio Padova?
-
Avellino-Calcio Padova si disputa allo stadio Partenio di Avellino.
- Chi è l'arbitro di Avellino-Calcio Padova?
-
L'arbitra è Maria Sole Ferrieri Caputi, con Politi e Belsanti assistenti. Guida è il quarto ufficiale, Gariglio il VAR e Dionisi l'AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.