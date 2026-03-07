Avellino-Padova 7 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche

Avellino e Padova si affrontano al Partenio-Lombardi di Avellino per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario saranno confermati dalla Lega. Sfida di metà classifica dal peso specifico alto: l’Avellino è 14° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 30 gol segnati, 46 subiti), il Padova è 10° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 30 gol fatti, 35 incassati). I lupi cercano ossigeno, i biancoscudati guardano alla zona playoff: equilibrio e nervi saldi saranno decisivi.
L’Avellino arriva da un periodo complicato: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque, con fatica a trovare la rete. Il Padova mostra maggiore continuità: due vittorie, due pareggi e un ko, con buoni segnali anche lontano da casa. Dinamiche opposte che aprono a un confronto interessante tra chi deve ritrovare fiducia e chi vuole accelerare verso l’alto.
Nelle ultime 5: Avellino 2 punti, Padova 8 punti. Dettaglio gare:
- Avellino
Avellino–Frosinone 1-3; Avellino–Pescara 0-1; Reggiana–Avellino 1-1; Avellino–Juve Stabia 0-0; Venezia–Avellino 4-0
- Calcio Padova
Padova–Carrarese 1-0; Sampdoria–Padova 1-0; Padova–Bari 1-1; Modena–Padova 1-2; Padova–Spezia 2-2
L’arbitro della partita
La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni, con assistenti Belsanti e Scarpa; IV ufficiale Castellone. Al VAR Gualtieri, AVAR Fourneau. Nel 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 11 partite: 1 rigore assegnato, 48 ammonizioni, 2 espulsioni, media 4,5 cartellini a gara e rapporto di circa 6 falli per cartellino. Un profilo tendenzialmente fiscale sui contatti, attento alle seconde ammonizioni.
- Arbitro: Daniele Perenzoni
- Assistenti: Belsanti – Scarpa
- IV: Castellone
- VAR: Gualtieri
- AVAR: Fourneau
Statistiche interessanti
Match di dettagli: l’Avellino costruisce con un possesso vicino al 50% e paga qualche disattenzione dietro (46 gol subiti), mentre il Padova resta più solido (35 incassati) e pratico in transizione. Occhio ai piazzati e alle letture sulle seconde palle: i biancoscudati hanno 6 clean sheet e una struttura difensiva collaudata, i lupi contano 4 gare a porta inviolata e cercano il guizzo dei loro uomini di qualità. In attacco fari su Tommaso Biasci (11 gol) e su Mattia Bortolussi (9), mentre in regia creativa spiccano Dimitrios Sounas e Alessandro Capelli. La differenza potrebbe venire dall’aggressività nel pressing (PPDA simili) e dalla precisione al tiro, quasi identica per entrambe: chi saprà sfruttare l’episodio indirizzerà il confronto.
- Difese a confronto: Avellino 46 gol subiti, Padova 35. Vantaggio ospite sulla tenuta arretrata.
- Fattore campo: Avellino 19 punti in casa; Padova 18 punti in trasferta. Equilibrio reale sul piano del rendimento.
- Forma recente: i lupi hanno segnato in 2 delle ultime 5; i biancoscudati hanno colto 2 successi esterni pesanti nelle ultime settimane.
- Precisione al tiro simile: Avellino 47,7% di tiri nello specchio; Padova 48,9%. Gara che può decidersi su chance pulite.
- Pressing e intensità: PPDA Avellino 11,9; Padova 11,4. Due squadre che sanno alzare la pressione.
- Disciplina: gialli totali Avellino 62; Padova 70. Attenzione alla soglia falli con Perenzoni.
- Uomini chiave: Biasci (11) e Sounas (4 assist) per i lupi; Bortolussi (9) e Capelli (5 assist) per i biancoscudati.
- Portieri: 4 clean sheet Avellino (tra Daffara e Iannarilli), 6 per il Padova (tra Fortin e Sorrentino).
Le statistiche stagionali di Avellino e Padova
L’Avellino produce un possesso medio del 49,8% con 30 gol segnati e 46 subiti; il Padova è vicino (48,7% di possesso), con 30 reti fatte e 35 incassate. Al tiro, percentuali simili (47,7% vs 48,9%), ma i veneti difendono meglio e hanno più clean sheet. Tra i singoli: Biasci guida i lupi con 11 reti, supportato dalla fantasia di Sounas (4 assist). Per i biancoscudati, peso specifico a Bortolussi (9 gol) e alle invenzioni di Capelli (5 assist). In tema disciplina svettano Perrotta e Fusi (10 gialli), mentre nell’Avellino il più ammonito è Fontanarosa (7). Clean sheet: Daffara e Iannarilli 2 a testa; Fortin e Sorrentino 3 a testa.
Confronto statistico:
|Avellino
|Padova
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|9
|10
|Sconfitte
|12
|10
|Gol fatti
|30
|30
|Gol subiti
|46
|35
|Media gol subiti/gara
|1,64
|1,25
|Possesso palla (%)
|49,8
|48,7
|Tiri nello specchio
|92
|110
|Percentuale tiri in porta
|47,7
|48,9
|Cartellini gialli
|62
|70
|Cartellini rossi
|6
|2
|Capocannoniere
|Tommaso Biasci 11
|Mattia Bortolussi 9
|Top assistman
|Dimitrios Sounas 4
|Alessandro Capelli 5
|Portieri: clean sheet
|Daffara 2; Iannarilli 2
|Fortin 3; Sorrentino 3
|Giocatore più ammonito
|Fontanarosa 7
|Perrotta 10
FAQ
- Quando si gioca Avellino - Calcio Padova?
-
La partita vale per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Avellino - Calcio Padova?
-
Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino - Calcio Padova?
-
L’arbitro è Daniele Perenzoni, assistenti Belsanti e Scarpa, IV Castellone. VAR Gualtieri, AVAR Fourneau.
