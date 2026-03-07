Avellino-Padova 7 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, precedenti recenti e numeri per capire la partita Avellino-Padova: stato di forma, arbitro, dati squadra e giocatori.

Avellino e Padova si affrontano al Partenio-Lombardi di Avellino per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario saranno confermati dalla Lega. Sfida di metà classifica dal peso specifico alto: l’Avellino è 14° con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 30 gol segnati, 46 subiti), il Padova è 10° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 30 gol fatti, 35 incassati). I lupi cercano ossigeno, i biancoscudati guardano alla zona playoff: equilibrio e nervi saldi saranno decisivi.

Le ultime partite giocate

L’Avellino arriva da un periodo complicato: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque, con fatica a trovare la rete. Il Padova mostra maggiore continuità: due vittorie, due pareggi e un ko, con buoni segnali anche lontano da casa. Dinamiche opposte che aprono a un confronto interessante tra chi deve ritrovare fiducia e chi vuole accelerare verso l’alto.

Avellino ko ko x x ko Padova ok ko x ok x

Nelle ultime 5: Avellino 2 punti, Padova 8 punti. Dettaglio gare:

Avellino

Avellino–Frosinone 1-3; Avellino–Pescara 0-1; Reggiana–Avellino 1-1; Avellino–Juve Stabia 0-0; Venezia–Avellino 4-0

Calcio Padova

Padova–Carrarese 1-0; Sampdoria–Padova 1-0; Padova–Bari 1-1; Modena–Padova 1-2; Padova–Spezia 2-2

L’arbitro della partita

La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni, con assistenti Belsanti e Scarpa; IV ufficiale Castellone. Al VAR Gualtieri, AVAR Fourneau. Nel 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 11 partite: 1 rigore assegnato, 48 ammonizioni, 2 espulsioni, media 4,5 cartellini a gara e rapporto di circa 6 falli per cartellino. Un profilo tendenzialmente fiscale sui contatti, attento alle seconde ammonizioni.

Arbitro : Daniele Perenzoni

: Daniele Perenzoni Assistenti : Belsanti – Scarpa

: Belsanti – Scarpa IV : Castellone

: Castellone VAR : Gualtieri

: Gualtieri AVAR: Fourneau

Statistiche interessanti

Match di dettagli: l’Avellino costruisce con un possesso vicino al 50% e paga qualche disattenzione dietro (46 gol subiti), mentre il Padova resta più solido (35 incassati) e pratico in transizione. Occhio ai piazzati e alle letture sulle seconde palle: i biancoscudati hanno 6 clean sheet e una struttura difensiva collaudata, i lupi contano 4 gare a porta inviolata e cercano il guizzo dei loro uomini di qualità. In attacco fari su Tommaso Biasci (11 gol) e su Mattia Bortolussi (9), mentre in regia creativa spiccano Dimitrios Sounas e Alessandro Capelli. La differenza potrebbe venire dall’aggressività nel pressing (PPDA simili) e dalla precisione al tiro, quasi identica per entrambe: chi saprà sfruttare l’episodio indirizzerà il confronto.

Difese a confronto: Avellino 46 gol subiti, Padova 35. Vantaggio ospite sulla tenuta arretrata.

46 gol subiti, 35. Vantaggio ospite sulla tenuta arretrata. Fattore campo: Avellino 19 punti in casa; Padova 18 punti in trasferta. Equilibrio reale sul piano del rendimento.

19 punti in casa; 18 punti in trasferta. Equilibrio reale sul piano del rendimento. Forma recente: i lupi hanno segnato in 2 delle ultime 5; i biancoscudati hanno colto 2 successi esterni pesanti nelle ultime settimane.

Precisione al tiro simile: Avellino 47,7% di tiri nello specchio; Padova 48,9%. Gara che può decidersi su chance pulite.

47,7% di tiri nello specchio; 48,9%. Gara che può decidersi su chance pulite. Pressing e intensità: PPDA Avellino 11,9; Padova 11,4. Due squadre che sanno alzare la pressione.

11,9; 11,4. Due squadre che sanno alzare la pressione. Disciplina: gialli totali Avellino 62; Padova 70. Attenzione alla soglia falli con Perenzoni.

62; 70. Attenzione alla soglia falli con Perenzoni. Uomini chiave: Biasci (11) e Sounas (4 assist) per i lupi; Bortolussi (9) e Capelli (5 assist) per i biancoscudati.

(11) e (4 assist) per i lupi; (9) e (5 assist) per i biancoscudati. Portieri: 4 clean sheet Avellino (tra Daffara e Iannarilli), 6 per il Padova (tra Fortin e Sorrentino).

Le statistiche stagionali di Avellino e Padova

L’Avellino produce un possesso medio del 49,8% con 30 gol segnati e 46 subiti; il Padova è vicino (48,7% di possesso), con 30 reti fatte e 35 incassate. Al tiro, percentuali simili (47,7% vs 48,9%), ma i veneti difendono meglio e hanno più clean sheet. Tra i singoli: Biasci guida i lupi con 11 reti, supportato dalla fantasia di Sounas (4 assist). Per i biancoscudati, peso specifico a Bortolussi (9 gol) e alle invenzioni di Capelli (5 assist). In tema disciplina svettano Perrotta e Fusi (10 gialli), mentre nell’Avellino il più ammonito è Fontanarosa (7). Clean sheet: Daffara e Iannarilli 2 a testa; Fortin e Sorrentino 3 a testa.

Confronto statistico:

Avellino Padova Partite giocate 28 28 Vittorie 7 8 Pareggi 9 10 Sconfitte 12 10 Gol fatti 30 30 Gol subiti 46 35 Media gol subiti/gara 1,64 1,25 Possesso palla (%) 49,8 48,7 Tiri nello specchio 92 110 Percentuale tiri in porta 47,7 48,9 Cartellini gialli 62 70 Cartellini rossi 6 2 Capocannoniere Tommaso Biasci 11 Mattia Bortolussi 9 Top assistman Dimitrios Sounas 4 Alessandro Capelli 5 Portieri: clean sheet Daffara 2; Iannarilli 2 Fortin 3; Sorrentino 3 Giocatore più ammonito Fontanarosa 7 Perrotta 10

FAQ Quando si gioca Avellino - Calcio Padova? La partita vale per la 29a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Avellino - Calcio Padova? Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino - Calcio Padova? L’arbitro è Daniele Perenzoni, assistenti Belsanti e Scarpa, IV Castellone. VAR Gualtieri, AVAR Fourneau.