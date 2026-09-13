Avellino-Palermo 13 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Palermo

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Avellino–Palermo accende la 4ª giornata della Serie B: si gioca domenica 13 settembre 2026 alle 15:00 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. È una sfida d’alta classifica: i rosanero sono 1° con 9 punti in 3 partite (3 vittorie; 7 gol segnati, 3 subiti), mentre gli irpini sono 7° a quota 6 (2 vittorie, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 2 incassati). Un banco di prova vero: Palermo perfetto fin qui, Avellino solido e concreto, pronto a misurarsi con la capolista.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva dalla scia positiva tra casa e trasferta, con porta spesso al sicuro e cinismo sotto misura. Palermo viaggia a punteggio pieno, alternando equilibrio e colpi di qualità: tre vittorie in tre gare con margini sempre netti. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.

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Avellino ko ok ok Palermo ok ok ok

Nelle ultime 3 gare: Avellino 6 punti, Palermo 9. Dettaglio:

Avellino

Avellino–Arezzo 1-2; Avellino–Vicenza 3-0; Modena–Avellino 0-1.

Palermo

Palermo–Juve Stabia 1-0; Arezzo–Palermo 2-3; Palermo–Sampdoria 3-1.

L’arbitro di Avellino-Palermo

Designazione di livello per il Partenio: dirigerà il signor Daniele Doveri (Volterra, 10/12/1977). Assistenti Zingarelli e Bianchini, IV ufficiale Mastrodomenico, al VAR Camplone con Santoro all’AVAR. Fischietto di grande esperienza per una gara ad alto coefficiente competitivo.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: ZINGARELLI – BIANCHINI

– IV: MASTRODOMENICO

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

Informazioni interessanti

Storia, strisce e segnali tecnici raccontano una sfida ricca di spunti. Il bilancio in cadetteria pende dalla parte del Palermo, che negli anni ha costruito un vantaggio netto sui confronti diretti, mentre Avellino ha saputo far valere il fattore Partenio nelle sue rarissime vittorie. Gli irpini, però, arrivano da un periodo positivo in B, con clean sheet frequenti in casa e due successi di fila senza subire reti: la solidità difensiva è il marchio di fabbrica del gruppo. I rosanero hanno iniziato il campionato con autorità: tre su tre, vetta solitaria e un attacco corale, capace di distribuire i gol su tanti protagonisti. Occhi sui singoli: Michele Besaggio ha colpito con precisione chirurgica, mentre Joel Pohjanpalo resta uomo chiave dell’area, anche se le sue ultime zampate in trasferta in B mancano da qualche mese. Con numeri ravvicinati in possesso e pericolosità, e un pressing efficace da entrambe le parti, la gara promette ritmo, duelli a tutto campo e dettagli a fare la differenza.

Nei 22 precedenti in B, il Palermo ha perso solo due volte con l’ Avellino (13V, 7N); l’ultimo ko rosanero risale al 24 maggio 1992.

ha perso solo due volte con l’ (13V, 7N); l’ultimo ko rosanero risale al 24 maggio 1992. Le due vittorie dell’ Avellino sono arrivate entrambe in casa (1975 e 1992); negli ultimi tre incroci interni, però, gli irpini hanno subito 7 reti.

sono arrivate entrambe in casa (1975 e 1992); negli ultimi tre incroci interni, però, gli irpini hanno subito 7 reti. Avellino in forma: 5 successi nelle ultime 7 di B e due vittorie più recenti senza gol al passivo; al Partenio 5 clean sheet nelle ultime 8 gare.

in forma: 5 successi nelle ultime 7 di B e due vittorie più recenti senza gol al passivo; al Partenio 5 clean sheet nelle ultime 8 gare. Partenza sprint del Palermo : 3/3 con differenziale complessivo 7-3; i rosanero inseguono il poker di vittorie iniziali per la prima volta in B.

: 3/3 con differenziale complessivo 7-3; i rosanero inseguono il poker di vittorie iniziali per la prima volta in B. Gol distribuiti: il Palermo ha già mandato in rete sei giocatori diversi ( Dennis Johnsen , Filippo Ranocchia , Tommaso Augello , Gabriel Strefezza , Joel Pohjanpalo , Antonio Palumbo ).

ha già mandato in rete sei giocatori diversi ( , , , , , ). Michele Besaggio ( Avellino ) ha segnato 2 gol con il 100% di conversione: due tiri, due reti nelle prime tre giornate.

( ) ha segnato 2 gol con il 100% di conversione: due tiri, due reti nelle prime tre giornate. Le ultime 5 reti di Joel Pohjanpalo in regular season di B sono arrivate al Barbera: lontano da casa non segna in campionato dall’8 marzo.

Le statistiche stagionali di Avellino e Palermo

Nelle prime tre giornate la fotografia dice equilibrio con sfumature diverse: Palermo avanti per gol (7 a 5) e punti (9 a 6), Avellino più ermetico dietro (2 gol subiti contro 3) e già con 2 clean sheet. Possesso simile (47.3% Avellino, 49.8% Palermo), precisione di passaggio migliore per gli irpini (83.37% vs 80.71%). Alla voce tiro, rosanero più produttivi (33 conclusioni, 18 nello specchio), ma l’Avellino è letale: 56.5% di tiri in porta e conversione del 21.7%. Pressing efficace su entrambi i fronti (PPDA 13.6 per gli irpini, 12.2 per i rosanero).

Giocatori: capocannonieri Michele Besaggio e Raffaele Russo (Avellino) a quota 2; nel Palermo guida Dennis Johnsen con 2 reti, seguiti da Filippo Ranocchia, Tommaso Augello, Gabriel Strefezza, Joel Pohjanpalo e Antonio Palumbo (1). Assist: Andrea Favilli (Avellino) è già a 3, nel Palermo spicca Dennis Johnsen con 2. Disciplina: più ammoniti tra gli irpini Michele Besaggio e Lorenco Simic (2 ciascuno); diversi rosanero a quota 1. Nessun rosso nei dati disponibili. Portieri: Tommaso Martinelli (Avellino) 2 clean sheet; Mattia Fortin (Palermo) 1.

Avellino Palermo Partite giocate 3 3 Vittorie 2 3 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 0 Gol fatti 5 7 Gol subiti 2 3 Possesso palla (%) 47.3 49.8 Precisione passaggi (%) 83.37 80.71 Tiri totali 23 33 Tiri in porta 13 18 Precisione tiri (%) 56.52 54.55 PPDA 13.6 12.2 Clean sheet 2 1 Cartellini gialli 8 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Palermo e a che ora? Domenica 13 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Palermo? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Palermo? Il direttore di gara è Daniele Doveri, assistenti Zingarelli e Bianchini; IV Mastrodomenico, VAR Camplone, AVAR Santoro.