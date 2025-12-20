Avellino-Palermo 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Palermo: orario, arbitro, andamento recente e dati chiave.

Serie B 2025-26, 17a giornata: allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 20 dicembre 2025 alle 17:15, va in scena Avellino–Palermo. Sfida da esame di maturità per i rosanero, quinti con 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 25 gol fatti, 11 subiti), contro gli irpini dodicesimi a quota 20 (5 vittorie e altrettanti pareggi, 6 sconfitte; 18 segnati, 27 incassati). I padroni di casa cercano riscatto e solidità, gli ospiti puntano a confermare ambizioni d’alta classifica con una difesa di ferro.

Le ultime partite giocate

Avellino in cerca di continuità: 4 punti nelle ultime cinque, con difficoltà a segnare e qualche blackout difensivo. Palermo in spinta: 10 punti nello stesso segmento, tre successi e un pareggio che raccontano di un gruppo solido, cinico e con tanti riferimenti offensivi.

Avellino ko ko ok x ko Palermo ko x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Avellino ha raccolto 4 punti; il Palermo ne ha messi insieme 10. Dettaglio risultati:

Avellino

Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3; Südtirol-Avellino 0-1; Avellino-Venezia 1-1; Catanzaro-Avellino 1-0

Palermo

Juve Stabia-Palermo 1-0; Virtus Entella-Palermo 1-1; Palermo-Carrarese 5-0; Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0

L’arbitro di Avellino-Palermo

Arbitra Simone Galipò. Assistenti Colarossi e Ricci, quarto ufficiale Vogliacco. Al VAR Maggioni e all’AVAR Rutella (on-site allo Stadio Partenio). Nella Serie B 2025/26 Galipò ha diretto 8 gare: 4 rigori concessi, 38 ammonizioni, 2 espulsioni per doppio giallo e 2 rossi diretti; media 5,2 cartellini a partita (6,2 falli per cartellino).

Informazioni interessanti sul match

Tradizione e momento si intrecciano in un incrocio ad alta tensione: il Palermo arriva al Partenio con una serie utile di spessore e una difesa quasi impenetrabile, mentre l’Avellino cerca il colpo per rilanciare classifica e fiducia. I precedenti sorridono ai rosanero, che hanno spesso imbrigliato l’attacco irpino, ma la squadra di casa ha ritrovato ritmo tra le mura amiche nelle ultime uscite. Occhi puntati su Tommaso Biasci, storicamente ispirato contro i siciliani, e su Jérémy Le Douaron, in piena striscia realizzativa. Un tema tattico chiave sarà la gestione dell’avvio: l’Avellino fatica nella prima mezz’ora, il Palermo non concede quasi nulla in quel segmento. Con i rosanero in corsa per il vertice e gli irpini alla ricerca di punti pesanti, la sfida promette equilibrio, duelli fisici e dettagli decisivi su palle inattive e transizioni.

L’ Avellino ha perso gli ultimi quattro confronti di Serie B contro il Palermo : striscia negativa aperta tra le più lunghe per gli irpini nel torneo cadetto.

ha perso gli ultimi quattro confronti di Serie B contro il : striscia negativa aperta tra le più lunghe per gli irpini nel torneo cadetto. Contro il Palermo l’ Avellino ha chiuso più gare senza segnare che contro chiunque altro in B: 12 volte, un dato storicamente ostico.

l’ ha chiuso più gare senza segnare che contro chiunque altro in B: 12 volte, un dato storicamente ostico. Al Partenio gli irpini hanno perso le ultime due sfide con i rosanero, subendo cinque reti: rendimento casalingo recente sfavorevole nei precedenti diretti.

Nonostante i precedenti, l’ Avellino è imbattuto in 6 delle ultime 8 gare interne di B: trend domestico in ripresa.

è imbattuto in 6 delle ultime 8 gare interne di B: trend domestico in ripresa. L’ Avellino non ha segnato in 7 partite di questo campionato: record negativo condiviso con la Juve Stabia .

non ha segnato in 7 partite di questo campionato: record negativo condiviso con la . Palermo in serie: tre vittorie di fila in campionato, a caccia del poker che in B manca dal 2014.

in serie: tre vittorie di fila in campionato, a caccia del poker che in B manca dal 2014. Dopo il colpo a Empoli, il Palermo insegue due successi esterni consecutivi per la prima volta dall’avvio 2024/25.

insegue due successi esterni consecutivi per la prima volta dall’avvio 2024/25. Prime mezz’ore opposte: l’ Avellino ha incassato più gol di tutti nei primi 30’ (10), il Palermo non ne ha ancora subiti in quel parziale.

ha incassato più gol di tutti nei primi 30’ (10), il non ne ha ancora subiti in quel parziale. Tommaso Biasci è una bestia nera dei rosanero: 4 gol in B contro il Palermo in carriera, sempre a bersaglio nelle quattro sfide giocate.

è una bestia nera dei rosanero: 4 gol in B contro il in carriera, sempre a bersaglio nelle quattro sfide giocate. Jérémy Le Douaron è caldo: reti in due presenze di fila, nel mirino la terza consecutiva in B.

Le statistiche stagionali di Avellino e Palermo

Numeri a confronto: possesso simile (Avellino 49,1%; Palermo 49,3%), ma differenza netta in fase difensiva (27 gol subiti gli irpini, 11 i rosanero) e nella capacità di capitalizzare (18 gol Avellino, 25 il Palermo). Più precisione al tiro per gli irpini (45,9% vs 43,3%), ma la squadra di Corini vanta 7 clean sheet e migliore PPDA (11,3 vs 12,6), oltre a un’efficacia sulle corsie: 31,8% di cross utili contro il 24,7%.

Focus sui protagonisti: per l’Avellino il miglior marcatore è Tommaso Biasci (4 gol), mentre negli assist svetta Dimitrios Sounas (3). Più ammonito Alessandro Fontanarosa (4 gialli); tra i rossi, uno a testa per Roberto Insigne, Andrea Cagnano e Patrick Enrici. In porta, 3 clean sheet di squadra: Antony Iannarilli (2) e Giovanni Daffara (1). Nel Palermo comanda Joel Pohjanpalo (10 gol) e guida anche gli assist con Antonio Palumbo (4) a pari con lo stesso Pohjanpalo (4). Più ammonito Mattia Bani (4); rossi a Pietro Ceccaroni e Filippo Ranocchia (1). Tra i pali, 7 clean sheet di Jesse Joronen.

Avellino Palermo Partite giocate 16 16 Vittorie 5 8 Pareggi 5 5 Sconfitte 6 3 Gol segnati 18 25 Gol subiti 27 11 Media gol subiti a partita 1,7 0,7 Possesso palla (%) 49,1 49,3 Tiri totali 109 171 Tiri nello specchio 50 74 Precisione al tiro (%) 45,9 43,3 Cartellini gialli 33 30 Cartellini rossi 4 2 Clean sheet 3 7 Capocannoniere Biasci 4 Pohjanpalo 10 Top assist Sounas 3 Palumbo 4; Pohjanpalo 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Palermo? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Avellino-Palermo? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Palermo? L’arbitro è Simone Galipò, con assistenti Colarossi e Ricci; IV uomo Vogliacco; VAR Maggioni e AVAR Rutella.