Avellino, partenza show: Cantù stordita

Norris Cole e Caleb Green. Le stelle designate della Sidigas Avellino sono già le guide della formazione irpina, sin dalla prima partita della nuova stagione: entrambi in doppia doppia, con la regia del due volte campione NBA (21 punti e 13 assist) ed i canestri dell’ex Sassari (32 e 15 rimbalzi), i biancoverdi domano la Red October Cantù (98-81) con grandi percentuali offensive, favorite da una squadra brianzola non proprio ermetica. Ma ci sono anche le stoppate di Ndiaye e la doppia doppia di Costello, in una partita controllata dai padroni di casa (seppur in campo neutro), nonostante le palle perse e qualche timido tentativo ospite di riavvicinamento.

E’ di Mitchell il primo canestro del campionato e la squadra brianzola parte meglio, andando con frequenza in velocità, però il vantaggio dura poco. La difesa latita e la formazione di Vucinic inizia a bombardare il canestro, in particolare con un clamoroso Green, già a quota 19 al primo mini intervallo. Con le sue triple ed anche i canestri di Sykes arrivano sorpasso e allungo, fino ad un confortevole +15 in avvio di secondo periodo. Gli irpini si distraggono, perdono troppi palloni, Cantù trova canestri facili e ne approfitta per dimezzare il ritardo, nonostante i primi lampi di Cole.

Udanoh e Calhoun fanno anche -5 (46-41 al 17’), però il finale di primo tempo è tutto di marca biancoverde ed è di nuovo doppia cifra di vantaggio, mentre sulle tribune arrivano anche gli Original Fans a riscaldare un po’ il neutro del PalaCarrara. Il distacco resta più o meno immutato, nel corso del terzo periodo, quando gli irpini rispondono ad ogni minimo tentativo di rimonta da parte dei brianzoli. Il massimo vantaggio viene aggiornato (76-60 al 28’) con la schiacciata di Ndiaye, dominatore d’area con le stoppate, e la partita si chiude qui. I primi due punti sono della Scandone.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com



SPORTAL.IT | 06-10-2018 22:50