Avellino-Pescara 15 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a giornata

Serie B 2025-26, 25a giornata: orario, arbitro, forma recente e numeri per capire Avellino-Pescara.

Avellino–Pescara è uno scontro salvezza della 25a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino il 15 febbraio 2026 alle 19:30. I biancoverdi sono 13° con 28 punti (7V, 7N, 10P; 29 gol fatti, 40 subiti), gli abruzzesi sono 20° con 15 punti (2V, 9N, 13P; 27 segnati, 48 incassati). Gara dal peso specifico enorme: Avellino vuole allungare sulla zona calda, Pescara cerca ossigeno e il primo colpo esterno per rilanciarsi in classifica.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva da un periodo altalenante: 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime cinque. Pescara è in difficoltà, con 4 ko e 1 pari. Irpini più efficaci in casa, delfini ancora senza successi in trasferta in questa stagione di Serie B.

Avellino ko ko ok ko ko Pescara ko ko x ko ko

Dettaglio risultati recenti:

Avellino: Avellino–Carrarese 1-2; Spezia–Avellino 1-0; Avellino–Cesena 3-1; Monza–Avellino 2-1; Avellino–Frosinone 1-3

Pescara: Pescara–Modena 0-2; Monza–Pescara 3-0; Pescara–Mantova 2-2; Cesena–Pescara 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2

L’arbitro di Avellino-Pescara

Dirige Andrea Calzavara, con assistenti Mondin e Colaianni, IV Tremolada, VAR Meraviglia, AVAR Gualtieri. In questa Serie B 2025-26 Calzavara ha arbitrato 10 gare: 3 rigori concessi, 43 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso, per una media di circa 4,5 ammonizioni a partita. Gestione severa ma lineare nei contatti, con 29 fuorigioco segnalati complessivamente.

Arbitro: Andrea Calzavara

Assistenti: Mondin – Colaianni

– IV: Tremolada

VAR: Meraviglia

AVAR: Gualtieri

Statistiche interessanti

La fotografia del match racconta di un Avellino più solido in casa (18 punti al Partenio) contro un Pescara in cerca del primo squillo esterno (0 vittorie in 11 trasferte, 4 punti raccolti). Gli irpini segnano 29 reti con una buona precisione (49,7% tiri nello specchio) e una conversione del 17% circa, mentre gli abruzzesi si fermano a 27 gol con il 42,3% di tiri in porta e un tasso realizzativo attorno al 10%. Pressioni simili (PPDA 12,0 Avellino, 11,3 Pescara), ma la differenza sta dietro: 40 gol subiti per i biancoverdi, 48 per i delfini. Sui piazzati Pescara calcia più corner (131 a 100), ma l’Avellino è più concreto negli ultimi sedici metri. In area, la fisicità di Lorenco Simic (duelli aerei vinti in doppia cifra) è un fattore; tra i delfini spiccano i cross di Gaetano Letizia e la pericolosità balistica di Giacomo Olzer. Tra i pali, Antony Iannarilli e Giovanni Daffara hanno totalizzato 3 clean sheet complessivi, contro l’unico di Sebastiano Desplanches. Disciplina: più gialli per Avellino (54) rispetto a Pescara (46). Tutti indizi di una sfida tirata, dove il dettaglio può spostare l’inerzia.

Pescara senza vittorie esterne: 0V, 4N, 7P e appena 4 punti in trasferta sinora.

senza vittorie esterne: 0V, 4N, 7P e appena 4 punti in trasferta sinora. Avellino più preciso: 49,7% di tiri nello specchio contro il 42,3% degli ospiti.

più preciso: 49,7% di tiri nello specchio contro il 42,3% degli ospiti. Conversione tiri: circa 17% Avellino vs 10% Pescara .

vs 10% . Piazzati: 131 corner battuti dal Pescara , 100 dall’ Avellino .

, 100 dall’ . Pressione simile: PPDA 12,0 Avellino vs 11,3 Pescara .

vs 11,3 . Rimonti e blackout: Avellino ha guadagnato 13 punti da svantaggio; Pescara ne ha persi 19 da vantaggio.

ha guadagnato 13 punti da svantaggio; ne ha persi 19 da vantaggio. Fisicità irpina: Lorenco Simic svetta sui duelli aerei; 5 reti di testa per l’ Avellino contro 4 del Pescara .

svetta sui duelli aerei; 5 reti di testa per l’ contro 4 del . Fase difensiva: 40 gol subiti Avellino , 48 Pescara .

, 48 . Portieri: 3 clean sheet complessivi Avellino (2 Iannarilli + 1 Daffara), 1 per Desplanches.

Le statistiche stagionali di Avellino e Pescara

Numeri vicini nel possesso (50,6% Avellino, 49,4% Pescara), ma divergenza netta dietro: 1,67 gol incassati a partita per i biancoverdi contro 2,00 dei delfini. In avanti 29 a 27 per l’Avellino, che tira meno (171 vs 258) ma meglio, centrando più spesso lo specchio. Sui cross la percentuale è simile, con lieve margine Pescara.

Focus giocatori: capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci (11 gol). Nel Pescara guida la classifica marcatori Giacomo Olzer (5) insieme a Antonio Di Nardo (5). Assist: Dimitrios Sounas (4) per l’Avellino; Gaetano Letizia (4) e Matteo Dagasso (4) per il Pescara. Più ammoniti: Alessandro Fontanarosa (7) per i lupi; tra i delfini spiccano Riccardo Brosco, Luca Valzania e Davide Bettella (5). Espulsi: Armando Izzo, Luca Palmiero e Andrea Cagnano (1) per l’Avellino; Riccardo Brosco e Giacomo Olzer (1) per il Pescara. Clean sheet: Antony Iannarilli (2) e Giovanni Daffara (1); Sebastiano Desplanches (1).

Avellino Pescara Partite giocate 24 24 Vittorie 7 2 Pareggi 7 9 Sconfitte 10 13 Gol fatti 29 27 Gol subiti 40 48 Possesso palla (%) 50,6 49,4 Precisione tiro (%) 49,71 42,25 Cross riusciti (%) 24,23 24,50 PPDA 12,0 11,3 Corner battuti 100 131 Clean sheet 3 1 Cartellini gialli 54 46 Cartellini rossi 4 2 Tiri totali 171 258 Tiri in porta 85 109

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Pescara? Il 15 febbraio 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Avellino-Pescara? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Pescara? L’arbitro è Andrea Calzavara, assistenti Mondin e Colaianni; IV Tremolada; VAR Meraviglia; AVAR Gualtieri.