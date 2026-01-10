Avellino-Sampdoria 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Sampdoria: orario, stadio, arbitro, forma e dati di squadra e giocatori.

Avellino e Sampdoria aprono la 19a giornata di Serie B 2025-26 in uno scontro salvezza dal peso specifico enorme: si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. I lupi sono 11° con 22 punti in 18 gare (5 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 21 gol fatti, 30 subiti). I blucerchiati sono 14° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 18 gol segnati, 25 incassati). La posta in palio è doppia: continuità per i campani, riscatto esterno per i liguri.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva con una striscia di pareggi che racconta solidità ma anche il bisogno di uno strappo. Sampdoria alterna exploit interni a passi falsi in trasferta: il trend lontano da Marassi resta il vero nodo. Forma recente in equilibrio, con i dettagli a fare la differenza.

Avellino ok x ko x x Sampdoria ko ok ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato: Avellino 6 punti; Sampdoria 7 punti. Dettaglio risultati:

Avellino

Südtirol–Avellino 0-1; Avellino–Venezia 1-1; Catanzaro–Avellino 1-0; Avellino–Palermo 2-2; Bari–Avellino 1-1

Sampdoria

Spezia–Sampdoria 1-0; Sampdoria–Carrarese 3-2; Palermo–Sampdoria 1-0; Calcio Padova–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Reggiana 2-1

L’arbitro di Avellino-Sampdoria

Designazione affidata a Valerio Crezzini. In questa Serie B 2025-26 ha diretto 2 gare: 8 ammonizioni, 1 espulsione, nessun rigore concesso; circa 4,5 cartellini a partita e 60 falli sanzionati complessivi (4 fuorigioco). Al VAR e AVAR squadra completa sul posto al Partenio.

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: POLITI – COLAIANNI

IV: GAVINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti sul match

Tradizione favorevole ai lupi: contro Sampdoria in Serie B, Avellino ha sempre vinto negli unici due incroci datati 1978, entrambi 1-0. Oggi il copione racconta altro: i campani pareggiano spesso e inseguono il colpo per allontanarsi dalla zona calda; i blucerchiati hanno ritrovato qualche successo ma fuori casa faticano da tempo. Cifre chiave: Sampdoria letale dalla distanza (33% dei gol da fuori) e con qualità balistica diffusa; Avellino più diretto, pericoloso in area ma ancora a secco da fuori. Duello da non perdere tra Tommaso Biasci, già a quota 6, e Massimo Coda, otto reti e carisma da riferimento. Il contesto del Partenio promette ritmo e seconde palle decisive: chi controllerà le transizioni potrà indirizzare la partita.

Avellino ha vinto entrambe le sfide di B contro la Sampdoria (1978), sempre 1-0: tradizione breve ma verde-bianca.

ha vinto entrambe le sfide di B contro la (1978), sempre 1-0: tradizione breve ma verde-bianca. Avellino ha pareggiato 3 delle ultime 4 in campionato: continuità sì, ma serve l’allungo per la classifica.

ha pareggiato 3 delle ultime 4 in campionato: continuità sì, ma serve l’allungo per la classifica. Sampdoria : 3 successi nelle ultime 6, tanti quanti nelle precedenti 25. Segnali di svolta, da confermare.

: 3 successi nelle ultime 6, tanti quanti nelle precedenti 25. Segnali di svolta, da confermare. Tabù trasferta per la Sampdoria : niente vittorie esterne dal 20 ottobre 2024 (12 pari, 11 ko nel parziale).

: niente vittorie esterne dal 20 ottobre 2024 (12 pari, 11 ko nel parziale). Letale da fuori: il 33% dei gol blucerchiati arriva dalla distanza (6 reti), primato condiviso per le conclusioni da lontano.

Tommaso Biasci ha già eguagliato i 6 gol dello scorso anno col Catanzaro ; ha già colpito la Sampdoria nel maggio 2025.

ha già eguagliato i 6 gol dello scorso anno col ; ha già colpito la nel maggio 2025. Massimo Coda è a 8 gol e 3 assist in 18 presenze: ha già segnato in B all’Avellino e debuttò in categoria proprio contro i lupi nel 2015 con la Salernitana.

Le statistiche stagionali di Avellino e Sampdoria

Nelle metriche di squadra, equilibrio di possesso: Avellino 49,8% contro il 50,3% della Sampdoria. I lupi segnano 21 reti con il 50% di precisione al tiro e 16,7% di conversione; i blucerchiati ne hanno 18, precisione 37,9% e conversione 10,3%. In fase difensiva: subiti 30 contro 25; clean sheet 3 a 2 per i campani. PPDA: Avellino 12,1 (pressione più prudente), Sampdoria 10,0 (aggressività più alta).

Giocatori: per Avellino capocannoniere Tommaso Biasci (6), miglior assistman Dimitrios Sounas (3). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (5); espulsi: Luca Palmiero, Andrea Cagnano, Patrick Enrici, Roberto Insigne (1). Clean sheet: Antony Iannarilli 2, Giovanni Daffara 1. Per la Sampdoria guida i gol Massimo Coda (8) e i passaggi vincenti Simone Pafundi (3, come Coda). Più ammoniti: Fabio Depaoli e Liam Henderson (7); espulsi: Jordan Ferri e Luigi Cherubini (1). Clean sheet: Simone Ghidotti 2.

Avellino Sampdoria Partite giocate 18 18 Vittorie 5 4 Pareggi 7 5 Sconfitte 6 9 Gol fatti 21 18 Gol subiti 30 25 Possesso palla % 49,8 50,3 Tiri totali 126 174 Tiri in porta 63 66 Precisione tiro % 50,0 37,9 Conversione gol % 16,7 10,3 Clean sheet 3 2 Cartellini gialli 40 40 Cartellini rossi 4 2 PPDA 12,1 10,0 Gol in casa 11 12 Gol in trasferta 10 6

FAQ Quando si gioca Avellino-Sampdoria? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Sampdoria? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Sampdoria? Valerio Crezzini. Assistenti: Politi-Colaianni; IV: Gavini; VAR: Aureliano; AVAR: Prenna.