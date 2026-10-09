Avellino-Sampdoria 9 ottobre 2026: orario, arbitro, stadio e tutte le statistiche

Avellino–Sampdoria apre la 6a giornata di Serie B: si gioca venerdì 9 ottobre 2026 alle 20:30 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 8° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 7 gol fatti, 6 subiti), i blucerchiati 17° a quota 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte; 5 gol segnati, 9 incassati). Un incrocio tra ambizioni playoff e bisogno di punti salvezza: il momento dice Avellino più solido, ma la Sampdoria cerca riscatto.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Sampdoria
- Avellino-Sampdoria: le chiavi della partita
- Le statistiche stagionali di Avellino e Sampdoria
Le ultime partite giocate
Avellino in discreta salute: 7 punti nelle ultime cinque, con equilibrio difensivo in crescita. Sampdoria altalenante: una vittoria che interrompe una mini-serie negativa, ma in trasferta i blucerchiati faticano. Gara che può girare sugli episodi e sul ritmo: l’Avellino è più concreto sotto porta, la Samp crea ma converte poco.
|Avellino
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|Sampdoria
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Nelle ultime 5 di campionato: Avellino 7 punti; Sampdoria 4 punti. Dettaglio risultati:
- Avellino
Avellino–Arezzo 1-2; Avellino–Vicenza 3-0; Modena–Avellino 0-1; Avellino–Palermo 1-1; Ascoli–Avellino 3-1.
- Sampdoria
Cesena–Sampdoria 1-1; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Palermo–Sampdoria 3-1; Mantova–Sampdoria 2-0; Sampdoria–Catanzaro 2-1.
L’arbitro di Avellino-Sampdoria
Dirige Juan Luca Sacchi; assistenti Biffi e El Filali, IV Di Loreto, VAR Pezzuto, AVAR Mazzoleni. In questa Serie B 2026/27 Sacchi ha arbitrato 1 gara: 26 falli fischiati, 0 rigori, 2 gialli, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto (4,0 cartellini a partita; 6,5 falli per cartellino). Direzione di gara severa ma lineare, attenzione ai duelli a centrocampo.
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
- Assistenti: Biffi – El Filali
- IV ufficiale: Di Loreto
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Mazzoleni
Avellino-Sampdoria: le chiavi della partita
Un confronto dal sapore classico tra Avellino e Sampdoria in cui storia recente e stato di forma disegnano un copione intrigante. In casa, gli irpini hanno spesso imposto la loro legge, mentre la Sampdoria sta ancora cercando una rotta esterna affidabile. Gli indicatori avanzati raccontano di un Avellino più cinico in zona gol e di una Samp propositiva nel recupero alto, con esterni in grado di strappare e creare densità tra le linee. Occhio a Raffaele Russo, in gran momento per concretezza e dribbling, e al talento di Tjas Begic tra i blucerchiati, capace di incidere in pochi minuti. I precedenti al Partenio premiano i biancoverdi, ma l’ultima sfida ha sorriso alla Samp: un mix che promette equilibrio e possibili sorprese, specie se il ritmo salirà e gli episodi peseranno.
- L’Avellino ha vinto i primi tre incroci in B con la Sampdoria, ma l’ultimo scontro diretto è finito 1-2 per i blucerchiati: equilibrio in evoluzione.
- Al Partenio, solo un pareggio in otto gare di campionato tra le due: bilancio che pende verso i biancoverdi, con più successi interni.
- Gli irpini arrivano da un ko: rischio mini-striscia negativa, come in primavera quando inciamparono proprio contro Sampdoria e poi Palermo.
- Sampdoria in trasferta: 1 punto in 3 uscite, differenza reti -4. Serve un cambio di passo lontano da Genova.
- Pressing alto: la Sampdoria guida i recuperi offensivi (47), l’Avellino chiude la classifica (17): scontro di stili.
- Raffaele Russo (Avellino) ha una percentuale realizzativa top nel campionato: con un’altra rete eguaglierebbe già il bottino dello scorso anno.
- Dribbling-show: Russo e Begic sono tra i migliori saltatori dell’uomo; lo sloveno incide pur con minutaggio ridotto.
Le statistiche stagionali di Avellino e Sampdoria
L’Avellino segna 7 gol su 39 tiri con una conversione del 17,95% e un’accuratezza al tiro del 53,85%: pochi tiri, ma pesanti. La Sampdoria produce di più (70 tiri, 28 nello specchio) ma converte solo il 7,14%: volume alto, cinismo da ritrovare. Possesso: 45,6% Avellino, 50,4% Samp. In fase difensiva, gli irpini hanno incassato 6 reti (tiri concessi 100), i blucerchiati 9 (tiri concessi 58). Disciplina simile: 12 gialli Avellino, 11 Samp; un rosso per i doriani.
Focus sui singoli: per l’Avellino il capocannoniere è Raffaele Russo (3), mentre il top assist è Andrea Favilli (3). Più ammonito: Michele Besaggio (3). In porta, Tommaso Martinelli ha tenuto la rete inviolata 2 volte. Per la Sampdoria, guida i gol Lorenzo Insigne (2); migliori assistman a quota 1 Tobias Lauritsen, Stefan Gartenmann, Yari Verschaeren. Più ammoniti: Liam Henderson e Manuel Cicconi (3). Cartellino rosso per Oliver Abildgaard. Peter Vindahl non ha ancora firmato un clean sheet in campionato.
|Avellino
|Sampdoria
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|7
|5
|Gol subiti
|6
|9
|Possesso palla (%)
|45,6
|50,4
|Tiri totali
|39
|70
|Tiri in porta
|21
|28
|Precisione tiro (%)
|53,85
|40,00
|Conversione gol (%)
|17,95
|7,14
|Cartellini gialli
|12
|11
|Cartellini rossi
|0
|1
|PPDA (pressione)
|14,3
|13,1
|Tiri concessi
|100
|58
|Clean sheet squadra
|2
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Avellino-Sampdoria?
-
Venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Avellino-Sampdoria?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Sampdoria?
-
L’arbitro è Juan Luca Sacchi, assistenti Biffi ed El Filali; IV Di Loreto; VAR Pezzuto; AVAR Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.