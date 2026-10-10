Avellino-Sampdoria, moviola: incubo Gatermann, Insigne gioia e dolori, l’arbitro salva i blucerchiati dal cappotto

La prova dell’arbitro Sacchi al Partenio nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata piuttosto impegnativa per l’arbitro Sacchi che se la cava abbastanza bene nonostante qualche polemica. Cinque gialli ma solo dopo il 70’ e due gol annullati. Vediamo cosa è successo al Partenio.

Avellino-Samp, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 12′ il gol di Cheddira che sfrutta una dormita di Gartenmann, così come al 18′ la prodezza d’esterno destro di Insigne. Al 20′ Palumbo segna il gol del 2-1 su assist di Russo che sfugge a Gartenmann, ancora una volta fuori tempo. Al 24′ terzo buco di Gartenmann che su un cross sbaglia l’intervento e permette a Russo, appostato dietro le sue spalle, di deviare a rete di spalla.

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Gatermann, serata da dimenticare

Al 29′ Besaggio, dopo una palla sanguinosa persa da Insigne, elude facilmente la guardia di Gartenmann e segna il 4-1. Al 35′ Insigne perde la pazienza e si mette a replicare con un membro dello staff avellinese, posizionato a fondo campo, oltre i cartelloni pubblicitari. Al 40′ Cheddira segna ancora ma la rete viene annullata. La posizione di partenza dell’attaccante marocchino è irregolare.

Il secondo gol annullato

Al 58′ spintone di Henderson su Martinelli: Sacchi richiama lo scozzese, graziandolo da un giallo che sarebbe stato giusto. Primo giallo al 71′, è per Venturi per un fallo su Tutino. Al 77′ ammonito Ferrari per fallo su Favilli . Al 77’ il neo-entrato Biasci trova la via del gol, ma il direttore di gara Sacchi viene richiamato al monitor dal VAR Pezzuto: l’azione viene annullata per un fallo commesso a inizio azione su Ferrari dal compagno di reparto Favilli, sanzionato anche con il cartellino giallo. Rissa al 93′: prima Izzo interviene gratuitamente sulle caviglie di Cicconi. Poi Besaggio trattiene Insigne. Ammoniti entrambi. Izzo accende poi un parapiglia con Begic, provando anche a simulare un colpo al volto, ma Sacchi non si fa ingannare. Dopo 5′ di recupero finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Avellino-Samp, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in A in Sassuolo-Juve.

I precedenti con le due squadre

Il bilancio del fischietto di Macerata con il Doria era decisamente positivo: 7 partite arbitrate, 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il bilancio complessivo non sorrideva particolarmente alla squadra di Alessandro Nesta: nelle 7 gare dirette da Sacchi erano arrivate 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Biffi ed El Filali con Di Loreto IV uomo, Pezzuto al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Venturi (A), Ferrari (S), Favilli (A), Izzo (A), Besaggio (A).