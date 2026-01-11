Avellino-Sampdoria, moviola: il Var fa rivedere 28 volte l’azione ma l’arbitro non cambia idea

La prova dell’arbitro Crezzini al Partenio-Lombardi nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto senese ha ammonito tre giocatori

Valerio Crezzini, la scelta per Avellino-Samp, nella scorsa stagione è stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) lo scorso maggio. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. In stagione Crezzini ha diretto 7 gare di Serie A (l’ultima il 14 dicembre scorso Milan-Sassuolo 2-2) ma come se l’è cavata ieri al Partenio-Lombardi?

I precedenti di Crezzini con le due squadre

Erano due i precedenti per l’arbitro toscano con l’Avellino e sono relativi ai playoff 2024: Catania-Avellino 1-0 del 21 maggio 2024 (andata dei quarti di finale) e Vicenza-Avellino 2-1 (ritorno della semifinale). Due anche gli incroci con i doriani: un pareggio a Bari e una vittoria col Mantova, tutte e due le volte nella scorsa stagione.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Politi di Lecce e Colaianni di Bari con Gavini IV uomo, Aureliano al Var e Prenna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Conti, Fontanarosa, Ioannou.

Avellino-Samp, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 16′, è per Conti per un fallo su Besaggio. Regolare il gol di Baseggio al 31′. Al 43′ giallo per Fontanarosa dopo un fallo di reazione su Brunori. L’episodio viene rivisto al VAR, ma l’ammonizione viene confermata, niente rosso. Regolare al 51′ il gol dell’ex doriano Tutino per il 2-0 degli irpini. Al 76′ giallo a Ioannou per un fallo ai danni di Missori. All’80’ per un contatto in area tra Sala e Ioannou Crezzini indica il dischetto. Il Var Aureliano lo richiama all’on field review e gli fa rivedere per 28 volte l’azione incriminata ma l’arbitro non torna sui suoi passi e dopo oltre sei minuti di revisione conferma il penalty che Coda realizza. Dopo 8′ di recupero Avellino-Samp finisce 2-1.