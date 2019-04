Avellino sfida Trieste con gli universitari

La Scandone gioca la carta della promozione per la partita tra la Sidigas e l'Alma Trieste, posticipata a martedì 9 aprile alle ore 20.30 a causa dell'indisponibilità del PalaDelMauro nel week-end.

Per l’importante sfida contro i giuliani, la società irpina ha ideato una promozione riservata agli studenti universitari che non superano i 26 anni di età: potranno accedere in Curva Sud e Curva Nord con un biglietto del costo di 5 euro.

Per usufruire della promozione, entro e non oltre lunedì 8 aprile, è necessario presentarsi al botteghino del PalaDelMauro ed esibire il documento d’identità insieme con il badge universitario: ogni studente potrà acquistare un solo biglietto in uno dei due settori.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 16:30