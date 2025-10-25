Avellino-Spezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Spezia

Avellino-Spezia accende la 9a giornata della Serie B 2025-26 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I lupi sono 9° con 12 punti (8 partite: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; difefrenza reti in perfetto equilibrio con 11 gol fatti e altrettanti subiti), gli aquilotti 20° con 3 punti (3 pareggi e 5 sconfitte; 5 gol realizzati e 13 incassati). Due momenti opposti: Avellino equilibrato tra attacco e difesa, Spezia alla ricerca di una scossa per invertire rotta e ritrovare concretezza sotto porta.

Le ultime partite giocate

Avellino in risalita con 8 punti nelle ultime cinque; Spezia in difficoltà, 1 punto nel parziale.

Avellino ko x x ok ok Spezia ko ko x ko ko

Nel dettaglio:

Avellino

Juve Stabia-Avellino 2-0

Avellino-Mantova 0-0

Calcio Padova-Avellino 2-2

Avellino-Virtus Entella 2-0

Carrarese-Avellino 3-4

Spezia

Spezia-Cesena 1-2

Spezia-Palermo 1-2

Reggiana-Spezia 1-1

Venezia-Spezia 2-0

Spezia-Juve Stabia 1-3

L’arbitro di Avellino-Spezia

Dirige Daniele Perenzoni. Squadra arbitrale: assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV ufficiale Crezzini. Al VAR Andrea Piccinini, AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 Perenzoni ha diretto 2 gare di B: 47 falli fischiati, 6 fuorigioco, 0 rigori concessi, 6 ammonizioni e 1 espulsione (3,5 cartellini a partita).

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Di Giacinto – Rinaldi

IV ufficiale: Crezzini

VAR: Piccinini

AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti (pillole)

Match dal profumo di storia recente: Spezia spesso indigesto agli irpini negli ultimi incroci, ma l’ultimo sorriso è biancoverde. Il Partenio si conferma fortino: contro i liguri Avellino ha perso raramente in casa. I trend raccontano due stati di forma divergenti: i lupi hanno smesso di volare ma restano solidi, mentre gli aquilotti attraversano la partenza più complicata della loro esperienza cadetta. Riflettori su Tommaso Biasci e Raffaele Russo, già a segno due volte, e sul lato opposto su Gianluca Lapadula, che ha ripreso confidenza con la rete e conosce bene la categoria..

Spezia avanti negli ultimi cinque scontri diretti di B (3V, 2P), ma l’ultimo incrocio ha premiato Avellino 1-0: gli irpini cercano il bis consecutivo.

avanti negli ultimi cinque scontri diretti di B (3V, 2P), ma l’ultimo incrocio ha premiato 1-0: gli irpini cercano il bis consecutivo. Al Partenio l’ Avellino è imbattuto in 5 delle 6 sfide di B con lo Spezia (3V, 2N), incluse le due più recenti.

l’ è imbattuto in 5 delle 6 sfide di B con lo (3V, 2N), incluse le due più recenti. Peggior avvio storico in B per lo Spezia dopo 8 giornate (3 punti): all’orizzonte lo spettro della terza sconfitta di fila.

dopo 8 giornate (3 punti): all’orizzonte lo spettro della terza sconfitta di fila. Pochi tiri: Avellino 81 tentativi, Spezia 66; ma i liguri hanno la miglior precisione al tiro (57,5%) contro il 46,6% irpino.

81 tentativi, 66; ma i liguri hanno la miglior precisione al tiro (57,5%) contro il 46,6% irpino. Biasci è il più pericoloso dei lupi per conclusioni (13) e, con Russo , guida la classifica marcatori irpina (2 gol a testa).

è il più pericoloso dei lupi per conclusioni (13) e, con , guida la classifica marcatori irpina (2 gol a testa). Lapadula ha segnato 2 gol nelle ultime 3 in B: può andare a bersaglio per due gare di fila e vanta già 1 gol e 1 assist contro l’Avellino in cadetteria.

Le statistiche stagionali di Avellino e Spezia

Numeri a confronto: Avellino più equilibrato (gol fatti/subiti 11-11, 2 clean sheet) e migliore conversione al tiro (19,0%) rispetto allo Spezia, che però vanta una precisione altissima (57,5%) ma fatica a trasformare (10,6%) e ha incassato 13 reti. Possesso simile (48% a 47,1%), passaggi più accurati per i lupi (82,7% vs 78,2%). Disciplinare: gialli 14 a 15, rossi 3 a 3. Attenzione alle palle inattive e alla gestione del pressing (PPDA 12,5 vs 11,4).

Avellino Spezia Partite giocate 8 8 Vittorie 3 0 Pareggi 3 3 Sconfitte 2 5 Gol segnati 11 5 Gol subiti 11 13 Media gol subiti 1,38 1,63 Possesso palla % 48,0 47,1 Tiri totali 58 47 Tiri nello specchio 27 27 Precisione tiro % 46,6 57,5 Conversione tiro % 19,0 10,6 Clean sheet 2 1 PPDA 12,5 11,4 Precisione passaggi % 82,7 78,2 Cartellini gialli 14 15 Cartellini rossi 3 3 Capocannonieri (gol) Biasci 2, Russo 2 Lapadula 2

Gara in programma a Avellino (Stadio Partenio-Adriano Lombardi). Calcio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 ottobre 2025. Diretta su DAZN.

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Spezia? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Spezia? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, ad Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Spezia? Daniele Perenzoni. Assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV Crezzini, VAR Andrea Piccinini, AVAR Di Vuolo.

