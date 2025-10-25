Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Avellino-Spezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Spezia

Avellino-Spezia accende la 9a giornata della Serie B 2025-26 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I lupi sono 9° con 12 punti (8 partite: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; difefrenza reti in perfetto equilibrio con 11 gol fatti e altrettanti subiti), gli aquilotti 20° con 3 punti (3 pareggi e 5 sconfitte; 5 gol realizzati e 13 incassati). Due momenti opposti: Avellino equilibrato tra attacco e difesa, Spezia alla ricerca di una scossa per invertire rotta e ritrovare concretezza sotto porta.

Le ultime partite giocate

Avellino in risalita con 8 punti nelle ultime cinque; Spezia in difficoltà, 1 punto nel parziale.

Avellino ko x x ok ok
Spezia ko ko x ko ko

Nel dettaglio:

  • Avellino
  • Juve Stabia-Avellino 2-0
  • Avellino-Mantova 0-0
  • Calcio Padova-Avellino 2-2
  • Avellino-Virtus Entella 2-0
  • Carrarese-Avellino 3-4
  • Spezia
  • Spezia-Cesena 1-2
  • Spezia-Palermo 1-2
  • Reggiana-Spezia 1-1
  • Venezia-Spezia 2-0
  • Spezia-Juve Stabia 1-3

L’arbitro di Avellino-Spezia

Dirige Daniele Perenzoni. Squadra arbitrale: assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV ufficiale Crezzini. Al VAR Andrea Piccinini, AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 Perenzoni ha diretto 2 gare di B: 47 falli fischiati, 6 fuorigioco, 0 rigori concessi, 6 ammonizioni e 1 espulsione (3,5 cartellini a partita).

  • Arbitro: Perenzoni
  • Assistenti: Di Giacinto – Rinaldi
  • IV ufficiale: Crezzini
  • VAR: Piccinini
  • AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti (pillole)

Match dal profumo di storia recente: Spezia spesso indigesto agli irpini negli ultimi incroci, ma l’ultimo sorriso è biancoverde. Il Partenio si conferma fortino: contro i liguri Avellino ha perso raramente in casa. I trend raccontano due stati di forma divergenti: i lupi hanno smesso di volare ma restano solidi, mentre gli aquilotti attraversano la partenza più complicata della loro esperienza cadetta. Riflettori su Tommaso Biasci e Raffaele Russo, già a segno due volte, e sul lato opposto su Gianluca Lapadula, che ha ripreso confidenza con la rete e conosce bene la categoria..

  • Spezia avanti negli ultimi cinque scontri diretti di B (3V, 2P), ma l’ultimo incrocio ha premiato Avellino 1-0: gli irpini cercano il bis consecutivo.
  • Al Partenio l’Avellino è imbattuto in 5 delle 6 sfide di B con lo Spezia (3V, 2N), incluse le due più recenti.
  • Peggior avvio storico in B per lo Spezia dopo 8 giornate (3 punti): all’orizzonte lo spettro della terza sconfitta di fila.
  • Pochi tiri: Avellino 81 tentativi, Spezia 66; ma i liguri hanno la miglior precisione al tiro (57,5%) contro il 46,6% irpino.
  • Biasci è il più pericoloso dei lupi per conclusioni (13) e, con Russo, guida la classifica marcatori irpina (2 gol a testa).
  • Lapadula ha segnato 2 gol nelle ultime 3 in B: può andare a bersaglio per due gare di fila e vanta già 1 gol e 1 assist contro l’Avellino in cadetteria.

Le statistiche stagionali di Avellino e Spezia

Numeri a confronto: Avellino più equilibrato (gol fatti/subiti 11-11, 2 clean sheet) e migliore conversione al tiro (19,0%) rispetto allo Spezia, che però vanta una precisione altissima (57,5%) ma fatica a trasformare (10,6%) e ha incassato 13 reti. Possesso simile (48% a 47,1%), passaggi più accurati per i lupi (82,7% vs 78,2%). Disciplinare: gialli 14 a 15, rossi 3 a 3. Attenzione alle palle inattive e alla gestione del pressing (PPDA 12,5 vs 11,4).

Avellino Spezia
Partite giocate 8 8
Vittorie 3 0
Pareggi 3 3
Sconfitte 2 5
Gol segnati 11 5
Gol subiti 11 13
Media gol subiti 1,38 1,63
Possesso palla % 48,0 47,1
Tiri totali 58 47
Tiri nello specchio 27 27
Precisione tiro % 46,6 57,5
Conversione tiro % 19,0 10,6
Clean sheet 2 1
PPDA 12,5 11,4
Precisione passaggi % 82,7 78,2
Cartellini gialli 14 15
Cartellini rossi 3 3
Capocannonieri (gol) Biasci 2, Russo 2 Lapadula 2

Gara in programma a Avellino (Stadio Partenio-Adriano Lombardi). Calcio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 ottobre 2025. Diretta su DAZN.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Avellino-Spezia?

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Avellino-Spezia?

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, ad Avellino.

Chi è l’arbitro di Avellino-Spezia?

Daniele Perenzoni. Assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV Crezzini, VAR Andrea Piccinini, AVAR Di Vuolo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

