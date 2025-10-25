Avellino-Spezia 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino-Spezia accende la 9a giornata della Serie B 2025-26 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I lupi sono 9° con 12 punti (8 partite: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; difefrenza reti in perfetto equilibrio con 11 gol fatti e altrettanti subiti), gli aquilotti 20° con 3 punti (3 pareggi e 5 sconfitte; 5 gol realizzati e 13 incassati). Due momenti opposti: Avellino equilibrato tra attacco e difesa, Spezia alla ricerca di una scossa per invertire rotta e ritrovare concretezza sotto porta.
Le ultime partite giocate
Avellino in risalita con 8 punti nelle ultime cinque; Spezia in difficoltà, 1 punto nel parziale.
|Avellino
|ko
|x
|x
|ok
|ok
|Spezia
|ko
|ko
|x
|ko
|ko
Nel dettaglio:
- Avellino
- Juve Stabia-Avellino 2-0
- Avellino-Mantova 0-0
- Calcio Padova-Avellino 2-2
- Avellino-Virtus Entella 2-0
- Carrarese-Avellino 3-4
- Spezia
- Spezia-Cesena 1-2
- Spezia-Palermo 1-2
- Reggiana-Spezia 1-1
- Venezia-Spezia 2-0
- Spezia-Juve Stabia 1-3
L’arbitro di Avellino-Spezia
Dirige Daniele Perenzoni. Squadra arbitrale: assistenti Di Giacinto e Rinaldi, IV ufficiale Crezzini. Al VAR Andrea Piccinini, AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 Perenzoni ha diretto 2 gare di B: 47 falli fischiati, 6 fuorigioco, 0 rigori concessi, 6 ammonizioni e 1 espulsione (3,5 cartellini a partita).
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Di Giacinto – Rinaldi
- IV ufficiale: Crezzini
- VAR: Piccinini
- AVAR: Di Vuolo
Statistiche interessanti (pillole)
Match dal profumo di storia recente: Spezia spesso indigesto agli irpini negli ultimi incroci, ma l’ultimo sorriso è biancoverde. Il Partenio si conferma fortino: contro i liguri Avellino ha perso raramente in casa. I trend raccontano due stati di forma divergenti: i lupi hanno smesso di volare ma restano solidi, mentre gli aquilotti attraversano la partenza più complicata della loro esperienza cadetta. Riflettori su Tommaso Biasci e Raffaele Russo, già a segno due volte, e sul lato opposto su Gianluca Lapadula, che ha ripreso confidenza con la rete e conosce bene la categoria..
- Spezia avanti negli ultimi cinque scontri diretti di B (3V, 2P), ma l’ultimo incrocio ha premiato Avellino 1-0: gli irpini cercano il bis consecutivo.
- Al Partenio l’Avellino è imbattuto in 5 delle 6 sfide di B con lo Spezia (3V, 2N), incluse le due più recenti.
- Peggior avvio storico in B per lo Spezia dopo 8 giornate (3 punti): all’orizzonte lo spettro della terza sconfitta di fila.
- Pochi tiri: Avellino 81 tentativi, Spezia 66; ma i liguri hanno la miglior precisione al tiro (57,5%) contro il 46,6% irpino.
- Biasci è il più pericoloso dei lupi per conclusioni (13) e, con Russo, guida la classifica marcatori irpina (2 gol a testa).
- Lapadula ha segnato 2 gol nelle ultime 3 in B: può andare a bersaglio per due gare di fila e vanta già 1 gol e 1 assist contro l’Avellino in cadetteria.
Le statistiche stagionali di Avellino e Spezia
Numeri a confronto: Avellino più equilibrato (gol fatti/subiti 11-11, 2 clean sheet) e migliore conversione al tiro (19,0%) rispetto allo Spezia, che però vanta una precisione altissima (57,5%) ma fatica a trasformare (10,6%) e ha incassato 13 reti. Possesso simile (48% a 47,1%), passaggi più accurati per i lupi (82,7% vs 78,2%). Disciplinare: gialli 14 a 15, rossi 3 a 3. Attenzione alle palle inattive e alla gestione del pressing (PPDA 12,5 vs 11,4).
|Avellino
|Spezia
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|3
|0
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|2
|5
|Gol segnati
|11
|5
|Gol subiti
|11
|13
|Media gol subiti
|1,38
|1,63
|Possesso palla %
|48,0
|47,1
|Tiri totali
|58
|47
|Tiri nello specchio
|27
|27
|Precisione tiro %
|46,6
|57,5
|Conversione tiro %
|19,0
|10,6
|Clean sheet
|2
|1
|PPDA
|12,5
|11,4
|Precisione passaggi %
|82,7
|78,2
|Cartellini gialli
|14
|15
|Cartellini rossi
|3
|3
|Capocannonieri (gol)
|Biasci 2, Russo 2
|Lapadula 2
Gara in programma a Avellino (Stadio Partenio-Adriano Lombardi). Calcio d’inizio alle 15:00 di sabato 25 ottobre 2025. Diretta su DAZN.
