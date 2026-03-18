Avellino–Südtirol 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino–Südtirol è una sfida da zona playoff della 31ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Partenio-Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 10ª con 36 punti in 30 gare (9 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 33 gol segnati, 47 subiti), gli altoatesini 9ª con 38 punti (8 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol fatti, 29 incassati). Un incrocio pesante per rilanciare la corsa al piazzamento playoff: Avellino in crescita in casa, Südtirol solido fuori ma altalenante al recente giro di boa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino–Südtirol
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Südtirol
Le ultime partite giocate
Avellino arriva da un filotto incoraggiante: solidità al Partenio e due successi nelle ultime uscite rilanciano l’inerzia irpina. Südtirol alterna exploit esterni a frenate interne: la cinquina recente dice equilibrio, con una vittoria larga in trasferta e due pareggi che tengono la rotta.
|Avellino
|x
|x
|ko
|ok
|ok
|Südtirol
|ko
|x
|ok
|ko
|x
Nelle ultime 5 partite: Avellino 8 punti, Südtirol 5 punti. Dettaglio risultati:
- Avellino
Reggiana–Avellino 1-1; Avellino–Juve Stabia 0-0; Venezia–Avellino 4-0; Avellino–Calcio Padova 1-0; Virtus Entella–Avellino 1-2
- Südtirol
Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Virtus Entella 0-1; Südtirol–Pescara 0-0
L’arbitro di Avellino–Südtirol
La gara sarà diretta dal sig. Galipò. Squadra arbitrale: assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; al VAR Monaldi con Di Vuolo all’AVAR. Le statistiche dettagliate dell’arbitro per la stagione 2025/26 non sono al momento disponibili nei nostri archivi.
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Niedda – Pascarella
- IV uomo: Madonia
- VAR: Monaldi
- AVAR: Di Vuolo
Statistiche interessanti
È una partita che mette di fronte un Avellino in ripresa casalinga e un Südtirol che ha ritrovato spinta lontano da Bolzano. I precedenti recenti sorridono agli irpini, avanti nel bilancio dall’era dei tre punti; al Partenio la difesa biancoverde ha rialzato i giri, stoppando la serie di gol al passivo. Di contro, gli altoatesini hanno alternato blitz esterni e strisce di pareggi, ma restano pericolosi quando trovano campo, come testimonia il 4-0 rifilato alla Reggiana. Occhio alle soluzioni dalla distanza: l’Avellino ha incassato diversi gol da fuori, mentre il Südtirol tende a proteggere meglio il perimetro. Tra i protagonisti annunciati, il jolly di panchina Raffaele Russo per gli irpini e l’uomo simbolo Daniele Casiraghi tra i biancorossi: inserimenti, palle inattive e giocate decisive possono indirizzare l’equilibrio. Capitolo indisponibili: aggiornamenti su eventuali infortuni e squalifiche verranno confermati alla vigilia.
- Precedenti: dal 1994/95 Avellino avanti nel bilancio contro Südtirol, includendo il successo dell’andata; unico acuto altoatesino nel 2021 in C.
- Südtirol in trasferta contro neopromosse/da C: solo due vittorie nelle ultime 14, poi una striscia di pari e ko che racconta di gare sporche e bloccate.
- Fattore Partenio: dopo 10 gare interne con gol subiti, l’Avellino ha chiuso le ultime due in casa senza incassare. Clean sheet nel mirino.
- Spinta esterna biancorossa: tre successi nelle ultime cinque fuori per il Südtirol, con la chance di allineare un nuovo mini-filotto.
- Tiri da fuori: solo la Reggiana ha concesso più gol dalla distanza dell’Avellino; il Südtirol ne ha subiti meno da quella zona.
- Uomo dalla panchina: Raffaele Russo è tra i migliori “impact player” del torneo, contributi pesanti tra gol e assist entrando a gara in corso.
- Traguardo personale: la prossima per Daniele Casiraghi vale la 50ª partecipazione attiva al gol in B tra reti e passaggi vincenti.
Le statistiche stagionali di Avellino e Südtirol
Sul piano collettivo i numeri dicono equilibrio offensivo: Avellino 33 gol, Südtirol 31. Dietro, però, la forbice è netta: 47 gol concessi dagli irpini contro 29 degli altoatesini. Possesso palla più alto per Avellino (49,9%) a fronte di un Südtirol più verticale (40,1%) e pratico (8 clean sheet). Precisione al tiro: 47,2% Avellino, 42,0% Südtirol. Duelli aerei: irpini efficaci ma biancorossi dominanti in volume; PPDA simile (11,9 vs 11,7) a confermare fasi di pressing selettivo.
Tra i singoli: per l’Avellino spiccano i gol di Tommaso Biasci (11) e gli assist di Dimitrios Sounas (4). Per il Südtirol il riferimento offensivo è Silvio Merkaj (9), rifiniture di Daniele Casiraghi (5). Capitolo disciplina: più ammonito irpino Alessandro Fontanarosa (7), tra i biancorossi in evidenza Simone Tronchin e Raphael Kofler (6). Porte inviolate: Giovanni Daffara a quota 3 per l’Avellino (con contributo di Antony Iannarilli a 2), Marius Adamonis a 7 per il Südtirol.
|Avellino
|Südtirol
|Partite giocate
|30
|30
|Vittorie / Pareggi / Sconfitte
|9 / 9 / 12
|8 / 14 / 8
|Gol fatti / subiti
|33 / 47
|31 / 29
|Possesso palla (%)
|49,9
|40,1
|Precisione al tiro (%)
|47,2
|42,0
|Clean sheet
|5
|8
|PPDA
|11,9
|11,7
|Tiri totali
|212
|250
|Tiri concessi
|476
|399
|Cartellini gialli
|66
|67
|Cartellini rossi
|6
|4
|Capocannoniere
|Tommaso Biasci (11)
|Silvio Merkaj (9)
|Top assist
|Dimitrios Sounas (4)
|Daniele Casiraghi (5)
|Portiere clean sheet
|Giovanni Daffara (3)
|Marius Adamonis (7)
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Avellino–Südtirol?
-
La partita è valida per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; aggiornamento in prossimità del match.
- Dove si gioca Avellino–Südtirol?
-
Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino–Südtirol?
-
Arbitro Galipò; assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; VAR Monaldi; AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.