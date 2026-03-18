Avellino–Südtirol 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino–Südtirol: forma recente, arbitro, pillole e confronto squadra per squadra.

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Avellino–Südtirol è una sfida da zona playoff della 31ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Partenio-Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 10ª con 36 punti in 30 gare (9 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 33 gol segnati, 47 subiti), gli altoatesini 9ª con 38 punti (8 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol fatti, 29 incassati). Un incrocio pesante per rilanciare la corsa al piazzamento playoff: Avellino in crescita in casa, Südtirol solido fuori ma altalenante al recente giro di boa.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva da un filotto incoraggiante: solidità al Partenio e due successi nelle ultime uscite rilanciano l’inerzia irpina. Südtirol alterna exploit esterni a frenate interne: la cinquina recente dice equilibrio, con una vittoria larga in trasferta e due pareggi che tengono la rotta.

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Avellino x x ko ok ok Südtirol ko x ok ko x

Nelle ultime 5 partite: Avellino 8 punti, Südtirol 5 punti. Dettaglio risultati:

Avellino

Reggiana–Avellino 1-1; Avellino–Juve Stabia 0-0; Venezia–Avellino 4-0; Avellino–Calcio Padova 1-0; Virtus Entella–Avellino 1-2

Südtirol

Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Virtus Entella 0-1; Südtirol–Pescara 0-0

L’arbitro di Avellino–Südtirol

La gara sarà diretta dal sig. Galipò. Squadra arbitrale: assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; al VAR Monaldi con Di Vuolo all’AVAR. Le statistiche dettagliate dell’arbitro per la stagione 2025/26 non sono al momento disponibili nei nostri archivi.

Arbitro: Galipò

Galipò Assistenti: Niedda – Pascarella

Niedda – Pascarella IV uomo: Madonia

Madonia VAR: Monaldi

Monaldi AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

È una partita che mette di fronte un Avellino in ripresa casalinga e un Südtirol che ha ritrovato spinta lontano da Bolzano. I precedenti recenti sorridono agli irpini, avanti nel bilancio dall’era dei tre punti; al Partenio la difesa biancoverde ha rialzato i giri, stoppando la serie di gol al passivo. Di contro, gli altoatesini hanno alternato blitz esterni e strisce di pareggi, ma restano pericolosi quando trovano campo, come testimonia il 4-0 rifilato alla Reggiana. Occhio alle soluzioni dalla distanza: l’Avellino ha incassato diversi gol da fuori, mentre il Südtirol tende a proteggere meglio il perimetro. Tra i protagonisti annunciati, il jolly di panchina Raffaele Russo per gli irpini e l’uomo simbolo Daniele Casiraghi tra i biancorossi: inserimenti, palle inattive e giocate decisive possono indirizzare l’equilibrio. Capitolo indisponibili: aggiornamenti su eventuali infortuni e squalifiche verranno confermati alla vigilia.

Precedenti: dal 1994/95 Avellino avanti nel bilancio contro Südtirol , includendo il successo dell’andata; unico acuto altoatesino nel 2021 in C.

avanti nel bilancio contro , includendo il successo dell’andata; unico acuto altoatesino nel 2021 in C. Südtirol in trasferta contro neopromosse/da C: solo due vittorie nelle ultime 14, poi una striscia di pari e ko che racconta di gare sporche e bloccate.

in trasferta contro neopromosse/da C: solo due vittorie nelle ultime 14, poi una striscia di pari e ko che racconta di gare sporche e bloccate. Fattore Partenio: dopo 10 gare interne con gol subiti, l’ Avellino ha chiuso le ultime due in casa senza incassare. Clean sheet nel mirino.

ha chiuso le ultime due in casa senza incassare. Clean sheet nel mirino. Spinta esterna biancorossa: tre successi nelle ultime cinque fuori per il Südtirol , con la chance di allineare un nuovo mini-filotto.

, con la chance di allineare un nuovo mini-filotto. Tiri da fuori: solo la Reggiana ha concesso più gol dalla distanza dell’ Avellino ; il Südtirol ne ha subiti meno da quella zona.

; il ne ha subiti meno da quella zona. Uomo dalla panchina: Raffaele Russo è tra i migliori “impact player” del torneo, contributi pesanti tra gol e assist entrando a gara in corso.

è tra i migliori “impact player” del torneo, contributi pesanti tra gol e assist entrando a gara in corso. Traguardo personale: la prossima per Daniele Casiraghi vale la 50ª partecipazione attiva al gol in B tra reti e passaggi vincenti.

Le statistiche stagionali di Avellino e Südtirol

Sul piano collettivo i numeri dicono equilibrio offensivo: Avellino 33 gol, Südtirol 31. Dietro, però, la forbice è netta: 47 gol concessi dagli irpini contro 29 degli altoatesini. Possesso palla più alto per Avellino (49,9%) a fronte di un Südtirol più verticale (40,1%) e pratico (8 clean sheet). Precisione al tiro: 47,2% Avellino, 42,0% Südtirol. Duelli aerei: irpini efficaci ma biancorossi dominanti in volume; PPDA simile (11,9 vs 11,7) a confermare fasi di pressing selettivo.

Tra i singoli: per l’Avellino spiccano i gol di Tommaso Biasci (11) e gli assist di Dimitrios Sounas (4). Per il Südtirol il riferimento offensivo è Silvio Merkaj (9), rifiniture di Daniele Casiraghi (5). Capitolo disciplina: più ammonito irpino Alessandro Fontanarosa (7), tra i biancorossi in evidenza Simone Tronchin e Raphael Kofler (6). Porte inviolate: Giovanni Daffara a quota 3 per l’Avellino (con contributo di Antony Iannarilli a 2), Marius Adamonis a 7 per il Südtirol.

Avellino Südtirol Partite giocate 30 30 Vittorie / Pareggi / Sconfitte 9 / 9 / 12 8 / 14 / 8 Gol fatti / subiti 33 / 47 31 / 29 Possesso palla (%) 49,9 40,1 Precisione al tiro (%) 47,2 42,0 Clean sheet 5 8 PPDA 11,9 11,7 Tiri totali 212 250 Tiri concessi 476 399 Cartellini gialli 66 67 Cartellini rossi 6 4 Capocannoniere Tommaso Biasci (11) Silvio Merkaj (9) Top assist Dimitrios Sounas (4) Daniele Casiraghi (5) Portiere clean sheet Giovanni Daffara (3) Marius Adamonis (7)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino–Südtirol? La partita è valida per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; aggiornamento in prossimità del match. Dove si gioca Avellino–Südtirol? Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino–Südtirol? Arbitro Galipò; assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; VAR Monaldi; AVAR Di Vuolo.