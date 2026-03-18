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CALCIO SERIE B

Avellino–Südtirol 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino–Südtirol: forma recente, arbitro, pillole e confronto squadra per squadra.

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Redazione

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AvellinoSüdtirol è una sfida da zona playoff della 31ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Partenio-Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 10ª con 36 punti in 30 gare (9 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 33 gol segnati, 47 subiti), gli altoatesini 9ª con 38 punti (8 vittorie, 14 pareggi, 8 sconfitte; 31 gol fatti, 29 incassati). Un incrocio pesante per rilanciare la corsa al piazzamento playoff: Avellino in crescita in casa, Südtirol solido fuori ma altalenante al recente giro di boa.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva da un filotto incoraggiante: solidità al Partenio e due successi nelle ultime uscite rilanciano l’inerzia irpina. Südtirol alterna exploit esterni a frenate interne: la cinquina recente dice equilibrio, con una vittoria larga in trasferta e due pareggi che tengono la rotta.

Avellino x x ko ok ok
Südtirol ko x ok ko x

Nelle ultime 5 partite: Avellino 8 punti, Südtirol 5 punti. Dettaglio risultati:

  • Avellino

Reggiana–Avellino 1-1; Avellino–Juve Stabia 0-0; Venezia–Avellino 4-0; Avellino–Calcio Padova 1-0; Virtus Entella–Avellino 1-2

  • Südtirol

Palermo–Südtirol 3-0; Südtirol–Venezia 1-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Südtirol–Virtus Entella 0-1; Südtirol–Pescara 0-0

L’arbitro di Avellino–Südtirol

La gara sarà diretta dal sig. Galipò. Squadra arbitrale: assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; al VAR Monaldi con Di Vuolo all’AVAR. Le statistiche dettagliate dell’arbitro per la stagione 2025/26 non sono al momento disponibili nei nostri archivi.

  • Arbitro: Galipò
  • Assistenti: Niedda – Pascarella
  • IV uomo: Madonia
  • VAR: Monaldi
  • AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

È una partita che mette di fronte un Avellino in ripresa casalinga e un Südtirol che ha ritrovato spinta lontano da Bolzano. I precedenti recenti sorridono agli irpini, avanti nel bilancio dall’era dei tre punti; al Partenio la difesa biancoverde ha rialzato i giri, stoppando la serie di gol al passivo. Di contro, gli altoatesini hanno alternato blitz esterni e strisce di pareggi, ma restano pericolosi quando trovano campo, come testimonia il 4-0 rifilato alla Reggiana. Occhio alle soluzioni dalla distanza: l’Avellino ha incassato diversi gol da fuori, mentre il Südtirol tende a proteggere meglio il perimetro. Tra i protagonisti annunciati, il jolly di panchina Raffaele Russo per gli irpini e l’uomo simbolo Daniele Casiraghi tra i biancorossi: inserimenti, palle inattive e giocate decisive possono indirizzare l’equilibrio. Capitolo indisponibili: aggiornamenti su eventuali infortuni e squalifiche verranno confermati alla vigilia.

  • Precedenti: dal 1994/95 Avellino avanti nel bilancio contro Südtirol, includendo il successo dell’andata; unico acuto altoatesino nel 2021 in C.
  • Südtirol in trasferta contro neopromosse/da C: solo due vittorie nelle ultime 14, poi una striscia di pari e ko che racconta di gare sporche e bloccate.
  • Fattore Partenio: dopo 10 gare interne con gol subiti, l’Avellino ha chiuso le ultime due in casa senza incassare. Clean sheet nel mirino.
  • Spinta esterna biancorossa: tre successi nelle ultime cinque fuori per il Südtirol, con la chance di allineare un nuovo mini-filotto.
  • Tiri da fuori: solo la Reggiana ha concesso più gol dalla distanza dell’Avellino; il Südtirol ne ha subiti meno da quella zona.
  • Uomo dalla panchina: Raffaele Russo è tra i migliori “impact player” del torneo, contributi pesanti tra gol e assist entrando a gara in corso.
  • Traguardo personale: la prossima per Daniele Casiraghi vale la 50ª partecipazione attiva al gol in B tra reti e passaggi vincenti.

Le statistiche stagionali di Avellino e Südtirol

Sul piano collettivo i numeri dicono equilibrio offensivo: Avellino 33 gol, Südtirol 31. Dietro, però, la forbice è netta: 47 gol concessi dagli irpini contro 29 degli altoatesini. Possesso palla più alto per Avellino (49,9%) a fronte di un Südtirol più verticale (40,1%) e pratico (8 clean sheet). Precisione al tiro: 47,2% Avellino, 42,0% Südtirol. Duelli aerei: irpini efficaci ma biancorossi dominanti in volume; PPDA simile (11,9 vs 11,7) a confermare fasi di pressing selettivo.

Tra i singoli: per l’Avellino spiccano i gol di Tommaso Biasci (11) e gli assist di Dimitrios Sounas (4). Per il Südtirol il riferimento offensivo è Silvio Merkaj (9), rifiniture di Daniele Casiraghi (5). Capitolo disciplina: più ammonito irpino Alessandro Fontanarosa (7), tra i biancorossi in evidenza Simone Tronchin e Raphael Kofler (6). Porte inviolate: Giovanni Daffara a quota 3 per l’Avellino (con contributo di Antony Iannarilli a 2), Marius Adamonis a 7 per il Südtirol.

Avellino Südtirol
Partite giocate 30 30
Vittorie / Pareggi / Sconfitte 9 / 9 / 12 8 / 14 / 8
Gol fatti / subiti 33 / 47 31 / 29
Possesso palla (%) 49,9 40,1
Precisione al tiro (%) 47,2 42,0
Clean sheet 5 8
PPDA 11,9 11,7
Tiri totali 212 250
Tiri concessi 476 399
Cartellini gialli 66 67
Cartellini rossi 6 4
Capocannoniere Tommaso Biasci (11) Silvio Merkaj (9)
Top assist Dimitrios Sounas (4) Daniele Casiraghi (5)
Portiere clean sheet Giovanni Daffara (3) Marius Adamonis (7)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Avellino–Südtirol?

La partita è valida per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega; aggiornamento in prossimità del match.

Dove si gioca Avellino–Südtirol?

Allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

Chi è l’arbitro di Avellino–Südtirol?

Arbitro Galipò; assistenti Niedda e Pascarella; IV uomo Madonia; VAR Monaldi; AVAR Di Vuolo.

Avellino–Südtirol 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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