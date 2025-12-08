Avellino-Venezia 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Alla 15a giornata della Serie B 2025-26, Avellino e Venezia si sfidano lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 10® con 19 punti in 14 gare (5 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 17 gol fatti, 25 subiti), i lagunari quinti a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 25 segnati, 12 incassati). Match dal sapore playoff: per l’Avellino è un banco di prova per agganciare la zona nobile, per il Venezia l’occasione di restare nel gruppo di testa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Venezia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Avellino e Venezia
Le ultime partite giocate
Avellino in ripresa a strappi: 7 punti nelle ultime cinque (2V, 1N, 2P) e un colpo esterno prezioso a Bolzano. Venezia in gran ritmo: 12 punti nelle ultime cinque (4V, 0N, 1P), attacco fluido e difesa in crescita con più clean sheet. La sfida arriva nel momento in cui gli irpini cercano continuità, mentre i lagunari provano ad allungare la propria corsa playoff.
|Avellino
|x
|ok
|ko
|ko
|ok
|Venezia
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Avellino ha raccolto 7 punti, mentre il Venezia ne ha collezionati 12. Questo il dettaglio:
- Avellino
Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3; Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3; Südtirol-Avellino 0-1.
- Venezia
Venezia-Südtirol 3-0; Catanzaro-Venezia 2-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0.
L’arbitro di Avellino-Venezia
Arbitra Kevin Bonacina. Assistenti Laudato e Regattieri, IV ufficiale Arena. Al VAR Baroni, AVAR Prenna. In questa Serie B 2025-26 Bonacina ha diretto 2 gare: 2 rigori concessi, 10 ammonizioni e nessuna espulsione (5 cartellini a partita; circa 6,3 falli per cartellino). Direzione attenta sui contatti in area e ritmo di sanzioni nella media del torneo.
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Laudato – Regattieri
- IV: Arena
- VAR: Baroni
- AVAR: Prenna
Informazioni interessanti sul match
La storia recente racconta un Avellino tradizionalmente solido contro il Venezia, specie al Partenio, dove gli irpini non hanno mai perso nei precedenti di B. L’ultimo sorriso per i lagunari è però datato 2018, con un 1-3 in Irpinia che brucia ancora. Oggi i biancoverdi arrivano da un successo che può sbloccarli, mentre i veneti inseguono la quarta vittoria di fila e sognano addirittura una mini-serie senza subire gol. Il dato che salta all’occhio? La produzione offensiva del Venezia è tra le più alte della B, mentre l’Avellino concede tanto: un incrocio che promette ritmo e occasioni. Focus uomini chiave: Gennaro Tutino, storicamente ispirato contro i lagunari, cerca la scintilla per interrompere il digiuno; dall’altra parte Andrea Adorante è in piena fiducia dopo la doppietta, simbolo di un attacco che trova gol in tanti modi e con più interpreti. Dettagli e precedenti alimentano una sfida dal grande fascino tattico: pressing lagunaro, palle inattive, gestione del possesso e transizioni irpine saranno le chiavi.
- L’Avellino ha vinto 4 delle 8 sfide di Serie B contro il Venezia (1N, 3P) segnando sempre; l’ultimo incrocio ha sorriso ai lagunari: 1-3 in Irpinia il 17 febbraio 2018.
- Al Partenio, l’Avellino è imbattuto nei 4 precedenti in B col Venezia (3V, 1N), con un complessivo 6-2.
- Gli irpini hanno ottenuto 2 successi nelle ultime 9 di B (3N, 4P) e cercano due vittorie di fila per la prima volta da settembre.
- Il Venezia è reduce da 3 vittorie consecutive: la quarta di fila in B manca dal trittico ottobre-dicembre 2023. Nel mirino anche 3 successi di seguito senza gol subiti, impresa vista l’ultima volta tra gennaio e febbraio 2003.
- Volumi a confronto: Venezia secondo per tiri tentati in campionato, Avellino secondo per conclusioni concesse. Sì a ritmo e chance da entrambe le parti.
- Gennaro Tutino è una bestia nera storica dei lagunari (5 gol in B), ma arriva da 13 presenze senza segnare: caccia al gol-scossa.
- Andrea Adorante è in striscia: prima doppietta in B con il Venezia nell’ultimo turno; nel 2025 solo Joel Pohjanpalo ha segnato di più nel torneo.
Le statistiche stagionali di Avellino e Venezia
Numeri alla mano, il Venezia vanta più possesso (61,3% vs 50,7%), segna di più (25 vs 17) e subisce molto meno (12 vs 25). La squadra lagunare pressa con PPDA più aggressivo (8,2 vs 12,4) e ha raccolto più clean sheet (7 vs 3). L’Avellino calibra le proprie chance: 103 tiri totali, 44,7% nello specchio; il Venezia produce 162 conclusioni con il 43,8% al bersaglio. Corner e precisione nei cross sono simili, ma la qualità del palleggio arancioneroverde è superiore.
Focus giocatori: per l’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (4 gol), seguito da Lorenco Simic (3). Miglior assistman Dimitrios Sounas (2). Più ammonito Alessandro Fontanarosa (4); tra i portieri, Antony Iannarilli è a 2 clean sheet e Giovanni Daffara a 1. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (6) davanti a John Yeboah (4); al vertice degli assist Yeboah e Enrique Pérez Muñoz (4). Più gialli per Adorante, Gianluca Busio e Pérez (4), con rossi per Alfred Duncan e Yeboah (1). Tra i pali, Filip Stankovic comanda con 7 clean sheet.
|Avellino
|Venezia
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|5
|7
|Pareggi
|4
|4
|Sconfitte
|5
|3
|Gol fatti
|17
|25
|Gol subiti
|25
|12
|Possesso palla (%)
|50,7
|61,3
|Tiri totali
|103
|162
|Tiri in porta
|46
|71
|% tiri in porta
|44,7
|43,8
|PPDA
|12,4
|8,2
|Clean sheet
|3
|7
|Cartellini gialli
|30
|28
|Cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Biasci 4
|Adorante 6
|Top assist
|Sounas 2
|Yeboah/Pérez 4
FAQ
- Quando si gioca Avellino-Venezia?
-
Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Avellino-Venezia?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Venezia?
-
Kevin Bonacina. Assistenti Laudato e Regattieri, IV ufficiale Arena, VAR Baroni, AVAR Prenna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.