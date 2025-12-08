Avellino-Venezia 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Venezia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Alla 15a giornata della Serie B 2025-26, Avellino e Venezia si sfidano lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Gli irpini sono 10® con 19 punti in 14 gare (5 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 17 gol fatti, 25 subiti), i lagunari quinti a quota 25 (7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 25 segnati, 12 incassati). Match dal sapore playoff: per l’Avellino è un banco di prova per agganciare la zona nobile, per il Venezia l’occasione di restare nel gruppo di testa.

Le ultime partite giocate

Avellino in ripresa a strappi: 7 punti nelle ultime cinque (2V, 1N, 2P) e un colpo esterno prezioso a Bolzano. Venezia in gran ritmo: 12 punti nelle ultime cinque (4V, 0N, 1P), attacco fluido e difesa in crescita con più clean sheet. La sfida arriva nel momento in cui gli irpini cercano continuità, mentre i lagunari provano ad allungare la propria corsa playoff.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avellino x ok ko ko ok Venezia ok ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Avellino ha raccolto 7 punti, mentre il Venezia ne ha collezionati 12. Questo il dettaglio:

Avellino

Pescara-Avellino 1-1; Avellino-Reggiana 4-3; Cesena-Avellino 3-0; Avellino-Empoli 0-3; Südtirol-Avellino 0-1.

Venezia

Venezia-Südtirol 3-0; Catanzaro-Venezia 2-1; Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0.

L’arbitro di Avellino-Venezia

Arbitra Kevin Bonacina. Assistenti Laudato e Regattieri, IV ufficiale Arena. Al VAR Baroni, AVAR Prenna. In questa Serie B 2025-26 Bonacina ha diretto 2 gare: 2 rigori concessi, 10 ammonizioni e nessuna espulsione (5 cartellini a partita; circa 6,3 falli per cartellino). Direzione attenta sui contatti in area e ritmo di sanzioni nella media del torneo.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Laudato – Regattieri

IV: Arena

VAR: Baroni

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

La storia recente racconta un Avellino tradizionalmente solido contro il Venezia, specie al Partenio, dove gli irpini non hanno mai perso nei precedenti di B. L’ultimo sorriso per i lagunari è però datato 2018, con un 1-3 in Irpinia che brucia ancora. Oggi i biancoverdi arrivano da un successo che può sbloccarli, mentre i veneti inseguono la quarta vittoria di fila e sognano addirittura una mini-serie senza subire gol. Il dato che salta all’occhio? La produzione offensiva del Venezia è tra le più alte della B, mentre l’Avellino concede tanto: un incrocio che promette ritmo e occasioni. Focus uomini chiave: Gennaro Tutino, storicamente ispirato contro i lagunari, cerca la scintilla per interrompere il digiuno; dall’altra parte Andrea Adorante è in piena fiducia dopo la doppietta, simbolo di un attacco che trova gol in tanti modi e con più interpreti. Dettagli e precedenti alimentano una sfida dal grande fascino tattico: pressing lagunaro, palle inattive, gestione del possesso e transizioni irpine saranno le chiavi.

L’ Avellino ha vinto 4 delle 8 sfide di Serie B contro il Venezia (1N, 3P) segnando sempre; l’ultimo incrocio ha sorriso ai lagunari: 1-3 in Irpinia il 17 febbraio 2018.

ha vinto 4 delle 8 sfide di Serie B contro il (1N, 3P) segnando sempre; l’ultimo incrocio ha sorriso ai lagunari: 1-3 in Irpinia il 17 febbraio 2018. Al Partenio , l’ Avellino è imbattuto nei 4 precedenti in B col Venezia (3V, 1N), con un complessivo 6-2.

, l’ è imbattuto nei 4 precedenti in B col (3V, 1N), con un complessivo 6-2. Gli irpini hanno ottenuto 2 successi nelle ultime 9 di B (3N, 4P) e cercano due vittorie di fila per la prima volta da settembre.

Il Venezia è reduce da 3 vittorie consecutive: la quarta di fila in B manca dal trittico ottobre-dicembre 2023. Nel mirino anche 3 successi di seguito senza gol subiti, impresa vista l’ultima volta tra gennaio e febbraio 2003.

è reduce da 3 vittorie consecutive: la quarta di fila in B manca dal trittico ottobre-dicembre 2023. Nel mirino anche 3 successi di seguito senza gol subiti, impresa vista l’ultima volta tra gennaio e febbraio 2003. Volumi a confronto: Venezia secondo per tiri tentati in campionato, Avellino secondo per conclusioni concesse. Sì a ritmo e chance da entrambe le parti.

secondo per tiri tentati in campionato, secondo per conclusioni concesse. Sì a ritmo e chance da entrambe le parti. Gennaro Tutino è una bestia nera storica dei lagunari (5 gol in B), ma arriva da 13 presenze senza segnare: caccia al gol-scossa.

è una bestia nera storica dei lagunari (5 gol in B), ma arriva da 13 presenze senza segnare: caccia al gol-scossa. Andrea Adorante è in striscia: prima doppietta in B con il Venezia nell’ultimo turno; nel 2025 solo Joel Pohjanpalo ha segnato di più nel torneo.

Le statistiche stagionali di Avellino e Venezia

Numeri alla mano, il Venezia vanta più possesso (61,3% vs 50,7%), segna di più (25 vs 17) e subisce molto meno (12 vs 25). La squadra lagunare pressa con PPDA più aggressivo (8,2 vs 12,4) e ha raccolto più clean sheet (7 vs 3). L’Avellino calibra le proprie chance: 103 tiri totali, 44,7% nello specchio; il Venezia produce 162 conclusioni con il 43,8% al bersaglio. Corner e precisione nei cross sono simili, ma la qualità del palleggio arancioneroverde è superiore.

Focus giocatori: per l’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (4 gol), seguito da Lorenco Simic (3). Miglior assistman Dimitrios Sounas (2). Più ammonito Alessandro Fontanarosa (4); tra i portieri, Antony Iannarilli è a 2 clean sheet e Giovanni Daffara a 1. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (6) davanti a John Yeboah (4); al vertice degli assist Yeboah e Enrique Pérez Muñoz (4). Più gialli per Adorante, Gianluca Busio e Pérez (4), con rossi per Alfred Duncan e Yeboah (1). Tra i pali, Filip Stankovic comanda con 7 clean sheet.

Avellino Venezia Partite giocate 14 14 Vittorie 5 7 Pareggi 4 4 Sconfitte 5 3 Gol fatti 17 25 Gol subiti 25 12 Possesso palla (%) 50,7 61,3 Tiri totali 103 162 Tiri in porta 46 71 % tiri in porta 44,7 43,8 PPDA 12,4 8,2 Clean sheet 3 7 Cartellini gialli 30 28 Cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Biasci 4 Adorante 6 Top assist Sounas 2 Yeboah/Pérez 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Venezia? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Venezia? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Venezia? Kevin Bonacina. Assistenti Laudato e Regattieri, IV ufficiale Arena, VAR Baroni, AVAR Prenna.