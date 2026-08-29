Avellino-Vicenza 29 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino–Vicenza accende la 2ª giornata di Serie B: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 21 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Dopo l’avvio tra alti e bassi, è sfida che promette ritmo e risposte importanti per entrambe.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Vicenza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Vicenza
Le ultime partite giocate
Avellino reduce dallo scivolone interno con l’Arezzo (1-2), mentre il Vicenza ha piegato il Catanzaro 3-2 in un debutto ricco di gol. Campani chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico, veneti in cerca di conferme per restare in alto.
- Avellino: Avellino–Arezzo 1-2
- Vicenza: Vicenza–Catanzaro 3-2
L’arbitro di Avellino-Vicenza
La direzione di gara è affidata al signor Crezzini. Assistenti Ricci e Lauri; IV ufficiale Mazzoni. Al VAR Maggioni, AVAR Gariglio. Per questa stagione non sono disponibili ulteriori dati statistici ufficiali sulle sue sanzioni in B, ma la squadra arbitrale è di profilo esperto e già rodata.
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: RICCI – LAURI
- IV: MAZZONI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: GARIGLIO
Statistiche interessanti
Non è un incrocio qualsiasi: il Vicenza ha spesso fatto bene contro l’Avellino nel XXI secolo, ma i lupi arrivano da una striscia utile recente in cadetteria contro i biancorossi. In Irpinia, inoltre, tra le due non si è quasi mai visto il segno X: precedenti che promettono equilibrio spezzato da episodi. I veneti inseguono un avvio da sogno con due vittorie di fila, i campani mostrano dati di possesso e costruzione che lasciano intravedere margini di crescita. Occhio a Raffaele Russo, uomo in slancio tra dribbling e recuperi alti, e alla solidità di profili come Riccardo Marchizza tra i biancorossi, già decisivi in altre piazze contro i lupi. In mediana e sulle corsie la partita potrebbe accendersi: Avellino ama palleggiare, Vicenza sa colpire in area con cross e inserimenti, come ha mostrato al debutto. Numeri e precedenti raccontano una sfida dal copione aperto, pronta a vivere di dettagli.
- Il Vicenza è rimasto imbattuto nel 75% degli incroci con l’Avellino nel XXI secolo (12 su 16) e ha chiuso senza subire gol 6 delle ultime 10 sfide.
- L’Avellino è imbattuto nelle ultime 3 di B contro il Vicenza (1V, 2N), con un 3-1 nell’ultimo precedente in campionato.
- Ad Avellino, in cadetteria, non ci sono pareggi tra queste squadre: 9 gare, 6 vittorie lupi e 3 biancorossi.
- Con il 3-2 al Catanzaro, il Vicenza sogna due successi nelle prime due: sarebbe solo la terza volta nella sua storia in B.
- Al debutto, l’Avellino ha prodotto 19 sequenze da almeno 10 passaggi: seconda solo alla Cremonese; i veneti ne hanno concesse molte agli avversari.
- Raffaele Russo ha segnato e guidato la B per dribbling riusciti (5) nel primo turno, con 9 recuperi: può colpire ancora.
- Riccardo Marchizza è l’unico del Vicenza già a segno in B contro l’Avellino (2025): al debutto ha toccato più palloni tra i biancorossi.
Le statistiche stagionali di Avellino e Vicenza
Primi numeri molto diversi: l’Avellino domina il possesso (59,7%) e cerca trame pulite (88,4% di precisione passaggi), ma ha segnato 1 gol e concesso 2. Il Vicenza è più verticale (46,9% di possesso), produce tanto in area (18 tiri, 9 nello specchio) e ha già realizzato 3 reti, subendone 2. Duelli vinti: 57 per i lupi contro 41 dei berici, ma i veneti hanno inciso meglio negli ultimi metri.
Focus giocatori: nell’Avellino spiccano Raffaele Russo (1 gol) e il rifinitore Martin Palumbo (1 assist). Ammoniti: Besaggio e Palmiero (1 a testa). Nessun clean sheet per il portiere Tommaso Martinelli. Nel Vicenza i marcatori sono Giuseppe Cuomo, Claudio Morra e Alessandro Pietrelli (1 gol ciascuno); assist a firma Filippo Costa, Tommaso Corazza e Nicola Rauti. Ammoniti: Costa e Alessio. Nessun clean sheet per Riccardo Gagno.
|Avellino
|Vicenza
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol fatti
|1
|3
|Gol subiti
|2
|2
|Possesso palla (%)
|59.7
|46.9
|Tiri totali
|8
|18
|Tiri in porta
|3
|9
|Precisione passaggi (%)
|88.43
|85.42
|Duelli vinti
|57
|41
|Respinte/clearance
|28
|26
|Ammonizioni
|2
|2
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FAQ
- Quando si gioca Avellino-Vicenza e a che ora?
-
Sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00.
- Dove si gioca Avellino-Vicenza?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Vicenza?
-
L’arbitro è il sig. Crezzini, assistenti Ricci e Lauri; IV Mazzoni; VAR Maggioni; AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.