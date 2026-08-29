Avellino-Vicenza 29 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Vicenza: orario, stadio, arbitro, forma e protagonisti.

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Avellino–Vicenza accende la 2ª giornata di Serie B: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 21 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Dopo l’avvio tra alti e bassi, è sfida che promette ritmo e risposte importanti per entrambe.

Le ultime partite giocate

Avellino reduce dallo scivolone interno con l’Arezzo (1-2), mentre il Vicenza ha piegato il Catanzaro 3-2 in un debutto ricco di gol. Campani chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico, veneti in cerca di conferme per restare in alto.

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Avellino: Avellino–Arezzo 1-2

Vicenza: Vicenza–Catanzaro 3-2

L’arbitro di Avellino-Vicenza

La direzione di gara è affidata al signor Crezzini. Assistenti Ricci e Lauri; IV ufficiale Mazzoni. Al VAR Maggioni, AVAR Gariglio. Per questa stagione non sono disponibili ulteriori dati statistici ufficiali sulle sue sanzioni in B, ma la squadra arbitrale è di profilo esperto e già rodata.

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: RICCI – LAURI

– IV: MAZZONI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GARIGLIO

Statistiche interessanti

Non è un incrocio qualsiasi: il Vicenza ha spesso fatto bene contro l’Avellino nel XXI secolo, ma i lupi arrivano da una striscia utile recente in cadetteria contro i biancorossi. In Irpinia, inoltre, tra le due non si è quasi mai visto il segno X: precedenti che promettono equilibrio spezzato da episodi. I veneti inseguono un avvio da sogno con due vittorie di fila, i campani mostrano dati di possesso e costruzione che lasciano intravedere margini di crescita. Occhio a Raffaele Russo, uomo in slancio tra dribbling e recuperi alti, e alla solidità di profili come Riccardo Marchizza tra i biancorossi, già decisivi in altre piazze contro i lupi. In mediana e sulle corsie la partita potrebbe accendersi: Avellino ama palleggiare, Vicenza sa colpire in area con cross e inserimenti, come ha mostrato al debutto. Numeri e precedenti raccontano una sfida dal copione aperto, pronta a vivere di dettagli.

Il Vicenza è rimasto imbattuto nel 75% degli incroci con l’ Avellino nel XXI secolo (12 su 16) e ha chiuso senza subire gol 6 delle ultime 10 sfide.

è rimasto imbattuto nel 75% degli incroci con l’ nel XXI secolo (12 su 16) e ha chiuso senza subire gol 6 delle ultime 10 sfide. L’ Avellino è imbattuto nelle ultime 3 di B contro il Vicenza (1V, 2N), con un 3-1 nell’ultimo precedente in campionato.

è imbattuto nelle ultime 3 di B contro il (1V, 2N), con un 3-1 nell’ultimo precedente in campionato. Ad Avellino, in cadetteria, non ci sono pareggi tra queste squadre: 9 gare, 6 vittorie lupi e 3 biancorossi.

Con il 3-2 al Catanzaro, il Vicenza sogna due successi nelle prime due: sarebbe solo la terza volta nella sua storia in B.

sogna due successi nelle prime due: sarebbe solo la terza volta nella sua storia in B. Al debutto, l’ Avellino ha prodotto 19 sequenze da almeno 10 passaggi: seconda solo alla Cremonese; i veneti ne hanno concesse molte agli avversari.

ha prodotto 19 sequenze da almeno 10 passaggi: seconda solo alla Cremonese; i veneti ne hanno concesse molte agli avversari. Raffaele Russo ha segnato e guidato la B per dribbling riusciti (5) nel primo turno, con 9 recuperi: può colpire ancora.

ha segnato e guidato la B per dribbling riusciti (5) nel primo turno, con 9 recuperi: può colpire ancora. Riccardo Marchizza è l’unico del Vicenza già a segno in B contro l’Avellino (2025): al debutto ha toccato più palloni tra i biancorossi.

Le statistiche stagionali di Avellino e Vicenza

Primi numeri molto diversi: l’Avellino domina il possesso (59,7%) e cerca trame pulite (88,4% di precisione passaggi), ma ha segnato 1 gol e concesso 2. Il Vicenza è più verticale (46,9% di possesso), produce tanto in area (18 tiri, 9 nello specchio) e ha già realizzato 3 reti, subendone 2. Duelli vinti: 57 per i lupi contro 41 dei berici, ma i veneti hanno inciso meglio negli ultimi metri.

Focus giocatori: nell’Avellino spiccano Raffaele Russo (1 gol) e il rifinitore Martin Palumbo (1 assist). Ammoniti: Besaggio e Palmiero (1 a testa). Nessun clean sheet per il portiere Tommaso Martinelli. Nel Vicenza i marcatori sono Giuseppe Cuomo, Claudio Morra e Alessandro Pietrelli (1 gol ciascuno); assist a firma Filippo Costa, Tommaso Corazza e Nicola Rauti. Ammoniti: Costa e Alessio. Nessun clean sheet per Riccardo Gagno.

Avellino Vicenza Partite giocate 1 1 Vittorie 0 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 0 Gol fatti 1 3 Gol subiti 2 2 Possesso palla (%) 59.7 46.9 Tiri totali 8 18 Tiri in porta 3 9 Precisione passaggi (%) 88.43 85.42 Duelli vinti 57 41 Respinte/clearance 28 26 Ammonizioni 2 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Vicenza e a che ora? Sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00. Dove si gioca Avellino-Vicenza? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Vicenza? L’arbitro è il sig. Crezzini, assistenti Ricci e Lauri; IV Mazzoni; VAR Maggioni; AVAR Gariglio.