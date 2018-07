Avenatti attende un segnale deciso

Felipe Avenatti, in uscita dal Bologna, è davanti a una serie di alternative.

La prima, che lo vedrebbe a Crotone, è legata al campionato a cui parteciperanno i 'pitagorici'. Che affonderanno il colpo in caso di permanenza in B e non di promozione in 'differita' al posto del Chievo Verona: a quel punto con ogni probabilità si orienterebbero su un altro profilo.

La situazione di stallo non piace al possente attaccante uruguaiano, che ha numerose altre possibilità in cadetteria: lo Spezia lo corteggia da tempo, ma a spuntarla potrebbe essere una tra Benevento ed Hellas Verona, che stanno allestendo una formazione in grado di tornare in A dopo una sola annata di purgatorio.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 15:30