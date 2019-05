Avramovic una decisione l'ha presa

Aleksa Avramovic ha annunciato parte del suo futuro. La guardia, nel mirino della Virtus Bologna, ha confermato che la sua storia con Varese si è chiusa.

"E' finito un ciclo ed è il momento giusto per cambiare, in questo momento andare via non mi fa piacere ma è la naturale evoluzione delle cose – ha raccontato a 'La Prealpina' -. Non so dove andrò: voglio scegliere una squadra dove possa imparare ma allo stesso tempo anche lottare per trofei importanti. Mi orienterò su un qualcosa che mi consentirà di migliorare ancora".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 10:49