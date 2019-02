Avversario Inter in Europa cerca escort per le notti a Milano

Milano è capitale della moda, ci sono tante belle donne, perchè non approfittare della trasferta di Europa League per fare qualche incontro piccante? Più o meno lecito, almeno fino a un certo punto, se sei un tifoso. Ma se sei calciatore e devi farti trovare pronto per una partita importante, la cosa suona un po’ singolare. Il giocatore del Rapid Vienna Philipp Schobesberger dovrebbe partire in panchina nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro l’Inter di dopodomani ma nella due giorni milanese vuole egualmente darsi da fare come si legge sul corrieredellosport.it.

L’ANNUNCIO – Così, il venticinquenne si è proposto su Tinder, la celebre app per incontri. “Sono a Milano solo per due notti, quindi meglio che siate veloci. Sto cercando la mia modella“. Più che al match in campo, Schobesberger ha in mente un altro tipo di “match”, ovvero l’identificazione di profili, in questo caso di ragazze, compatibili col suo sull’app di dating. Una volta che due utenti promuovono reciprocamente la foto profilo scatta il match, e si può iniziare a chattare.

LA FOTO – Philipp per il suo profilo ha optato per un’immagine della gara di andata contro l’Inter. Chi ha provato a visitarlo, non ha avuto dubbi che si trattasse davvero del centrocampista del Rapid, e non di uno scherzo o di un tifoso che cercasse di spacciarsi per lui.

