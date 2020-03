Avvocato Napoli: "Possiamo tagliare stipendi"

L'avvocato del Napoli Mattia Grassani in un'intervista a Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo ha assicurato che il club "da oggi può tagliare gli stipendi. Lasciar partire adesso i giocatori non è produttivo per una ripresa domani. Ma questo può succedere solo se la squadra resta qui, senza che tutti scappino. Il dogma del 30 giugno è assolutamente prorogabile, mi sembra difficile concludere qualcosa entro il 30 giugno. Se la UEFA sposta Europeo e finali di Champions ed Europa League, bisogna sfruttare questo assist per giocare anche a ferragosto: l'obiettivo è quello di far partire anche il calcio quando il Paese ripartirà, senza arroccarsi. La missione è quello di tenere i giocatori quanto più vicini alla società, agli allenatori, mental coach, grazie anche agli strumenti utilizzati per tenersi in forma in casa. Ma questo può succedere solo se la squadra resta qui, senza che tutti scappino".

"Tutti i calciatori professionisti italiani hanno già usufruito delle ferie attraverso le settimane di Luglio 2019 ed il periodo di stop natalizio. Ciò che si sta verificando adesso, è talmente nuovo che certamente è consentito prolungare le ferie, ma siamo di fronte ad un periodo d'emergenza in cui non si sta svolgendo il lavoro, parliamo di impossibilità di prestazione".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 15:39