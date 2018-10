Awudu Abass va con i piedi di piombo

Poche ore dopo aver ospitato le gare della Supercoppa italiana, Brescia è stata nuovamente al centro dell’attenzione del mondo cestistico italiano. Presso l’Auditorium Santa Giulia, infatti, si è svolta la presentazione ufficiale del 97esimo campionato italiano di basket, che prenderà il via domenica prossima con le gare della prima giornata.

"Prima di tutto, dobbiamo cercare di conoscerci e poi di crescere insieme – questo il pensiero di Awudu Abass sulla nuova stagione -. Mi aspetto che la squadra faccia bene sia in campionato che in coppa, anche se sarà difficile: in questa nuova Serie A vedo molte squadre più forti rispetto al passato e sono presenti molti nuovi giocatori che sicuramente contribuiranno a innalzare il livello del nostro campionato".

Abass ha raggiunto Brescia in estate via Milano.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 17:10