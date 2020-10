AZ, 4 giocatori positivi al Covid: giovedì c'è il Napoli

Giovedì 22 ottobre il Napoli comincia la sua avventura in Europa League, con la prima giornata del girone F, che vedrà i partenopei impegnati al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. E troveranno gli olandesi non al meglio della loro condizione.

L’AZ ha infatti annunciato che nove persone in totale del loro gruppo-squadra sono state trovate positivi al Covid-19. Si tratta di quattro giocatori della prima squadra, due della Primavera e tre membri dello staff. I nomi dei giocatori non sono stati rivelati per privacy.

Tuttavia la partita con il Napoli non è a rischio, almeno allo stato attuale delle cose: le normative UEFA prevedono infatti che con 13 giocatori a disposizione, la partita di disputa “normalmente”.

L’AZ giocherà anche questa giornata in Eredivisie contro il VVV-Venlo, come annunciato dallo stesso club, la partita non è stata rinviata.

OMNISPORT | 17-10-2020 09:15