AZ e Anversa all'attacco!

Galatasaray-Randers (giovedì 26 agosto ore 20:00)

Situazione

Complice l’1-1 dell’andata, Galatasaray-Randers promette emozioni: per accedere alla fase a gironi di Europa League, tanto i vice campioni di Turchia che i vincitori dell’ultima Coppa di Danimarca hanno bisogno di un successo.

Ricordato che il Galatasaray nel primo turno preliminare di Europa League ha superato gli scozzesi del St. Johnstone e segnalato che il Randers in Superliga sta facendo bene, ci sbilanciamo.

Pronostico

Il Randers è una bella squadra ma noi scegliamo con decisione i ragazzi di Fatih Terim.

AZ-Celtic (giovedì 26 agosto ore 20:15)

Situazione

Grazie al 2-0 piazzato all’andata, il Celtic affronta con fiducia la trasferta in Olanda: per eliminare l’AZ e accedere alla fase a gironi di Europa League, ai vice campioni di Scozia può bastare una sconfitta di misura.

Ricordato che l’AZ è arrivato terzo nella Eredivisie 2020/21 e che il Celtic nel primo turno preliminare di Europa League ha strapazzato (7-2 complessivo) lo Jablonec, ci sbilanciamo.

Pronostico

Il Celtic ha grande esperienza internazionale ma a noi l’AZ piace davvero molto: scegliamo la combinazione 1 + Over 2.5.

Anversa-Omonia Nicosia (giovedì 26 agosto ore 21:00)

Situazione

Grazie al pirotecnico 4-2 dell’andata, l’Omonia affronta con fiducia la trasferta in Belgio: per eliminare l’Antwerp e accedere alla fase a gironi di Europa League, ai campioni di Cipro può bastare una sconfitta di misura.

Ricordato che l’Antwerp nella scorsa stagione si è piazzato terzo in Pro League e segnalato che l’Omonia Nicosia nel primo turno preliminare di Europa League ha piegato gli estoni del Flora, ci sbilanciamo.

Pronostico

La banda Priske ha tutte le carte in regola per tentare la “remuntada”: scegliamo con decisione la combinazione 1 + Over 2.5.

