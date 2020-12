AZ-Napoli, le formazioni ufficiali: occasione per Politano

Il Napoli affronta l’AZ Alkmaar nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Agli azzurri serve una vittoria per conquistare la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno d’anticipo.

Gattuso rilancia Ospina in porta. In difesa si rivede Maksimovic accanto a Koulibaly, sulla sinistra c’è Ghoulam. A centrocampo rientra Bakayoko dopo la squalifica in campionato, confermati Fabian Ruiz e Zielinski. Davanti il tridente formato da Politano, Mertens e Insigne.

Nell’AZ le sorprese sono in attacco dove insieme a Stengs giocano Guðmundsson e Aboukhlal. Gli occhi però sono puntati soprattutto su Koopmeiners.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AZ ALKMAAR-NAPOLI

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Guðmundsson, Aboukhlal.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibay, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

OMNISPORT | 03-12-2020 19:49