AZ-PSV: chi sarà l'anti-Ajax?

In attesa di fondersi con il campionato belga per dar vita alla BeNeLeague, l’Eredivisie continua a proporci grandi sfide.

A una settimana dall’1-1 di PSV-Feyenoord, il massimo campionato olandese ci regala AZ-PSV, un altro duello biancorosso che ha il sapore di uno spareggio.

Separate da 3 lunghezze, AZ e PSV sono le più immediate inseguitrici dell’Ajax, primo della classe in Eredivisie e prossimo avversario della Roma in Europa League.

In altre parole: chi vince domenica ad Alkmaar, sarà l’anti-Ajax nella volata (di 7 giornate) per il titolo.

AZ Alkmaar

Palmares

Due volte Kampioenen van Nederland, l’AZ ha vinto 4 coppe nazionali e un Supercoppa dei Paesi Bassi.

A livello europeo, invece, l’undici di Alkmaar ha raggiunto (perdendola con gli inglesi dell’Ipswich Town) la finale della Coppa UEFA 1980-81.

Comportamento in Eredivisie

Terzo della classe con 52 punti, l’AZ esprime un calcio iper offensivo (solo l’Ajax ha segnato di più ) che punta molto sulle qualità di Teun Koopmeiners e Myroun Bouadu. Un fatto accaduto in dicembre la dice lunga sulla mentalità che regna in casa AZ: saputo che Arne Slot, il più promettente degli allenatori olandesi, si erà già accordato con il Feyenoord, il club di Alkmaar lo ha immediatamente rimpiazzato con Pascal Jansen.

PSV

Palmares

Sempre presente (al pari di Ajax e Feyenoord) nelle 65 edizioni della Eredivisie, il PSV ha una bacheca strepitosa, nella quale spiccano 24 titoli nazionali, una Coppa dei Campioni e una Coppa UEFA.

Comportamento in Eredivisie

Secondo a -8 dall’Ajax, che però deve recuperare un incontro, il PSV non perde da 6 giornate, durante le quali ha alternato vittorie e pareggi.

Guidato da Roger Schmidt, tecnico tedesco tornato in Europa dopo 2 anni in Cina, l’undici di Eindhoven ha un gioco meno spettacolare ma può contare su una retroguardia più affidabile di quella dell’AZ.

La nostra opinione sul big match dell’AFAS Stadion?

AZ-PSV è la classica partita da tripla dalla quale ci attendiamo tanti gol: la nostra scommessa preferita, quindi, è quella sull’Over 2.5.

OMNISPORT | 20-03-2021 10:39