Azmoun: 'Addio Iran, mia madre sta male''

E’ già finita l’esperienza con la nazionale iraniana di Azmoun che ha partecipato al Mondiale che si sta disputando in Russia uscendo nella fase a gironi.

La stella del Rubin Kazan ha annunciato il suo addio a soli 23 anni per le troppe critiche ricevute che hanno nuociuto alla salute della madre.

Questo il post sui social di Azmoun: “Ero felice in questo periodo perché mia madre è riuscita a vincere una brutta malattia. Ma le critiche che abbiamo subito coi miei compagni le hanno di nuovo rovinato la salute. Per questo motivo mi trovo davanti ad una scelta ed ovviamente prediligo la mia famiglia. E’ una decisione molto complicata per me, che ho fatto tanti sacrifici per arrivare a giocare in Nazionale ed ho 23 anni”.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 21:25