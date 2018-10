Volley, straordinaria impresa delle Azzurre: Italia in semifinale

L’Italia strappa il pass per le semifinali dei Mondiali di volley. Le ragazze di Mazzanti, trascinate dal duo Egonu-Sylla (36 punti la prima, 19 la seconda) e dal muro della Danesi (5 palle respinte) piegano per 3-2 al tie-break le padrone di casa del Giappone al termine di un match sofferto con i parziali di 25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13.

Le Azzurre, che centrano la decima vittoria consecutiva nella manifestazione, martedì alle 9 si giocheranno il primo posto del gironcino nella sfida contro la Serbia, campionessa europea in carica: in semifinale affronteranno Olanda o Cina. Per le nipponiche non basta la grande prova della Araki (17 punti), della Koga, della Shinnabe e della Ishii.

A Nagoya parte forte l’Italia nel primo parziale con il sestetto tipo (squadra tipo con Malinov in regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero) : Egonu e Sylla fanno subito la differenza e il muro italiano tiene, il primo set termina 25-20 per le nostre. La reazione delle nipponiche è immediata, le padrone di casa piazzano un parziale importante nel secondo set e non basta la Egonu per rimediare. Nella terza frazione è inarrestabile Paola Egonu, che con 10 punti trascina le Azzurre fino al 25-21 finale. Quarto set più in equilibrio, ma il Giappone prende il largo nella seconda metà della frazione e la squadra di Mazzanti non riesce più a rientrare.

Tie-break al cardiopalma, il Giappone parte più forte, l’Italia rimonta con la Egonu e l’equilibrio è spezzato nel finale dalle Azzurre per il 15-13 finale.

Le semifinali dei Mondiali si disputeranno entrambe nella mattinata di venerdì 19 ottobre: per le Azzurre si tratta delle quarta semifinale iridata della propria storia dopo il 2002, 2006 e 2014.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 15:10