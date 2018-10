Azzurre inarrestabili: nona vittoria

Non conosce sosta la marcia dell'Italvolley femminile, che al Mondiale in Giappone fa 9 su 9. Le azzurre infatti, dopo le vittorie degli scorsi giorni, si sono sbarazzate anche degli USA per 3-1 (25-16; 25-23; 20-25; 25-16) certificando l'approdo alla Final Six come teste di serie e rimanendo di fatto l'unica formazione imbattuta in tutta la kermesse iridata con nove vittorie consecutive.

Nel gruppo guidato da Davide Mazzanti e capitanato da Cristina Chiricella, sugli scudi finiscono Paola Egonu (oggi autrice di 33 punti personali, top scorer) e Miryam Sylla (22 pti) che al momento stanno giocando ad un livello eccelso.

In serata sono previsti i sorteggi per i due gironi eliminatori della Final Six, che determineranno il quadro delle semifinaliste poi nel corso della prossima settimana. Grazie alla vittoria ottenuta oggi, l'Italia eviterà la fortissima Serbia: le prime due di ciascun girone si incroceranno nelle semifinali mondiali.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 11:40