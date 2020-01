Azzurre scatenate, Federica Brignone vince la combinata

L’Italia dello sci è la grande protagonista nella combinata femminile di coppa del mondo ad Altenmarkt, in Austria. Federica Brignone trionfa: dopo un SuperG perfetto l’Azzurra in slalom riesce a tenere alle sue spalle la svizzera Wendy Holdener, favorita prima della gara.

La Brignone resta prima per 15 centesimi. Sul terzo gradino del podio, ad 82 centesimi, c’è un’altra italiana, Marta Bassino, che aveva chiuso il SuperG al secondo posto. Quinta Elena Curtoni.

Per la Brignone è il dodicesimo successo in Coppa del mondo: ora è in testa alla classifica di specialità. Finiscono fuori pista nel SuperG la Shiffrin e la Vhlova, in difficoltà anche Sofia Goggia che ha preferito fermarsi dopo una serie di errori. Nicol Delago è 22esma, la sorella Nadia è 24esima.

Prime 10

1° Federica Brignone in 2’03”45

2° Wendy Holdener + 0”15

3° Marta Bassino + 0”82

4° Ramona Siebenhofer + 1”39

5° Elena Curtoni + 2”50

6° Ester Ledecka + 3”06

7° Romane Miradoli + 3”20

8° Nathalie Groebli + 3”25

9° Ida Dannewitz + 3”26

10° Elisabeth Reisinger + 3”35

SPORTAL.IT | 12-01-2020 11:30