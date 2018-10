Azzurre scatenate: sesta vittoria

L'Italvolley femminile centra la sesta vittoria di fila ai Mondiali. Le Azzurre hanno superato in tre set l'Azerbaigian con i parziali di 25-12, 25-19, 25-10. Lunedì c'è l'impegno contro la Thailandia.

Davide Mazzanti fa in complimenti alle sue ragazze dopo la netta vittoria contro le azere: "Non è stato facile oggi mantenere alta l'attenzione per tutta la durata del match, perché dopo le partite con Turchia e Cina avevamo trovato un ritmo importante e quindi era fondamentale non perdere spinta nel nostro gioco. Siamo felici sia della vittoria che dei dei tre punti conquistati, dobbiamo continuare così se vogliamo qualificarci alla terza fase. Il pericolo più grande in queste arriva quando inizi a giocare a un ritmo non tuo e di conseguenza lasci uno spiraglio agli avversari. Domani contro la Thailandia dovremo essere bravi a trovare la giusta chiave tattica, sarà importante per metterle in difficoltà così come bisognera' continuare a dare gas al nostro cambio palla che ci permette di avere stabilità".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 14:15