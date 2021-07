Azzurri: grigliata davanti a Inghilterra-Danimarca

Grigliata a Coverciano per gli Azzurri, che in serata guarderanno in tv la seconda semifinale di Euro 2020, Inghilterra-Danimarca, in attesa di sapere quale sarà l’avversario della finale di Wembley in programma domenica.

La Nazionale di Mancini ha svolto in mattinata terapie defaticanti in piscina, che andranno avanti nel pomeriggio. La squadra è tornata a Coverciano all’alba, e nonostante l’ora è stata accolta da una cinquantina di tifosi che hanno esultato con cori e bandiere.

OMNISPORT | 07-07-2021 15:02