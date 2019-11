Azzurri, il pre-Europeo è di lusso

A margine del sorteggio dei prossimi Campionati Europei, in cui l'Italia affronterà nel Gruppo A Turchia, Svizzera e Galles, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha espresso fiducia per la rassegna continentale e ha annunciato due importanti amichevoli che si disputeranno nel prossimo mese di marzo: "Credo ci saranno due amichevoli con l'Inghilterra e la Germania, a Wembley e penso a Monaco" ha dichiarato, lasciando intendere che manchi solo l'ufficialità per segnare i due incontri sul calendario.

Sulle avversarie degli Azzurri, Gravina ha dichiarato: "E' un buon sorteggio ma non esageriamo con l'entusiasmo, le partite vanno giocate. Il girone è equilibrato in questi casi basta poco vincere o perdere, anche se dà un certo vantaggio giocare le tre partite in casa".

Gravina è anche tornato sul possibile rinnovo del contratto di Roberto Mancini, la cui scadenza è fissata al termine dei Mondiali in Qatar: "Il suo contratto è fino a dicembre 2022 – ha detto il numero uno della Figc -, si continua con il contratto in essere, non c'è nessuna novità".

SPORTAL.IT | 30-11-2019 23:36