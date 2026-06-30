Alla fine, per la sorpresa di pochissimi, il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio è Giovanni Malagò, presidente del CONI dal 2013 al 2025. La nuova mission di Malagò sarà quella di ridare innanzitutto credibilità a un movimento calcistico, il nostro, completamente allo sbando e senza più uno straccio di certezza. La qualificazione al mondiale mancata per la terza volta è una macchia che difficilmente si riuscirà a lavare in tempi brevi, quindi imperativo sarà scegliere gli uomini giusti da cui ripartire.
Prima ancora del CT, il cui casting è ancora apertissimo, Malagò sembra intenzionato a nominare il Direttore Tecnico della Nazionale azzurra, un incarico di importanza cruciale tanto quanto, se non di più, dell’allenatore stesso.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i papabili nomi che Giovanni Malagò sta vagliando per decidere chi sarà il prossimo Direttore Tecnico dell’Italia.