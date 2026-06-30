Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Alla fine, per la sorpresa di pochissimi, il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio è Giovanni Malagò, presidente del CONI dal 2013 al 2025. La nuova mission di Malagò sarà quella di ridare innanzitutto credibilità a un movimento calcistico, il nostro, completamente allo sbando e senza più uno straccio di certezza. La qualificazione al mondiale mancata per la terza volta è una macchia che difficilmente si riuscirà a lavare in tempi brevi, quindi imperativo sarà scegliere gli uomini giusti da cui ripartire.

Prima ancora del CT, il cui casting è ancora apertissimo, Malagò sembra intenzionato a nominare il Direttore Tecnico della Nazionale azzurra, un incarico di importanza cruciale tanto quanto, se non di più, dell’allenatore stesso.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i papabili nomi che Giovanni Malagò sta vagliando per decidere chi sarà il prossimo Direttore Tecnico dell’Italia.