Azzurri, Leonardo Bonucci finisce nella bufera

Scoppiano le polemiche il giorno dopo la partita degli Azzurri contro l’Armenia, che gli uomini di Roberto Mancini hanno vinto per 3-1 restando in testa a punteggio pieno nel girone J delle qualificazioni a Euro 2020.

Leonardo Bonucci, capitano degli Azzurri in assenza dell’infortunato Giorgio Chiellini, è stato duramente attaccato su Instagram dall’attaccante armeno Aleksandr Karapetyan, autore del gol del vantaggio dei suoi. Karapetyan è stato espulso nel finale del primo tempo, sul risultato di 1-1, per avere colpito al volto con il braccio largo il centrale della Juventus: il giocatore, già ammonito in precedenza per un accenno di rissa nei confronti di Verratti, si è visto mostrare il secondo cartellino giallo e ha lasciato il campo incredulo.

Il provvedimento, che dopo il replay è sembrato esagerato, ha permesso all’Italia di giocare in superiorità numerica per tutta la ripresa, un fattore poi risultato decisivo per la vittoria della Nazionale. Sui social Karapetyan ha chiamato in causa Bonucci, accusandolo di avere simulato, esagerando il contatto per spingere l’arbitro ad espellerlo.

“Ho grande rispetto per ciò che hai raggiunto in carriera, ma questo è vergognoso”, ha scritto Karapetyan, taggando lo stesso Bonucci.

Il giocatore ha rincarato la dose a Radio Punto Nuovo: “La simulazione di Bonucci? Io so di aver giocato una partita molto aggressiva e di aver meritato il primo giallo per un fallo stupido. Dopo, però, ho visto la televisione e ho capito una cosa: non avevo toccato Bonucci, non l’avevo neppure sfiorato. E’ incredibile come Bonucci, uno dei migliori difensori al mondo, faccia questo contro un paese come il nostro. Non siamo la Francia o la Germania, se fai una simulazione del genere contro di noi, sei certo che ci farai perdere la partita. Se la Germania finisce in dieci contro una squadra come l’Italia, forse e dico forse, riesce a gestire il pareggio. Per noi, però, è stata una mazzata, anche se devo fare i complimenti ai miei compagni che hanno lottato fino alla fine, tenendo il risultato al lungo”.

“Per me è incredibile che uno come Bonucci faccia una cosa del genere. E’ incredibile, io sono un grande fan dell’Italia e di Bonucci stesso. E a pensare che gli avevo anche chiesto la maglia, poi ha fatto questa simulazione. E’ incredibile. La risposta di Bonucci? Non è mai arrivata. Io gli ho chiesto la maglia dopo aver segnato. Forse ha pensato che lo stessi provocando, ma non è così: ero tranquillo e volevo davvero la sua maglia! Se Bonucci mi abbia chiesto scusa? No, non si è scusato con me. Un messaggio per Bonucci? Sì, gli chiederei: ‘Bonucci, perché l’hai fatto?’. Vorrei tanto sapere perché ha simulato contro di noi: aveva paura di noi? Aveva timore di perdere? Ci ha visto come un grande avversario, al punto da fare una cosa del genere, pur di vincere? Un sacco di tifosi dall’Italia e della Juventus mi hanno contattato su Instagram e si sono scusati per il gesto di Bonucci“.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 16:08