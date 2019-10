Azzurri, Mancini avvisa Kean

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa ha parlato in vista del match di sabato sera contro la Grecia. Gli Azzurri in caso di vittoria sarebbero qualificati a Euro 2020: "Intanto dobbiamo qualificarci, abbiamo un avversario di fronte, non sarà così semplice. Quando presi la nazionale non sapevo cosa potesse accadere di lì a quindici mesi. Era importante fare in fretta, conoscere i giocatori, le prime partite erano improntate in questo pensiero".

I dubbi di formazione: "E' quello tra Barella e Bernardeschi, sì. La Grecia? Sicuramente non sarà una partita semplice proprio per questo motivo, ha cambiato allenatore, cambierà modulo, ha lasciato a casa i giocatori più esperti. Non so chi giocherà e come si metterà, ma per noi non cambierà niente, abbiamo la nostra impronta di squadra, vogliamo vincere".

Poi il ct avvisa Kean, espulso giovedì con l'Under 21: "Il rosso? Mi dispiace, perché c'è sempre dentro lui. Penso sia stato sfortunato ieri, ma deve fare più attenzione”.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 18:04