Azzurri, Mancini chiude le porte: "Li ho scelti quasi tutti"

Roberto Mancini a margine di un evento ha annunciato di aver scelto quasi tutti i 23 per Euro 2020: "I sicuri? Al momento quasi tutti. Secondo me possono cambiare uno o due. Il gruppo è quello. Qualcuno purtroppo non sarà convocato, alla fase finale sarà un po' più difficile. Ci verranno solo in 23, dispiace perché ce ne sono almeno una decina in più che lo meriterebbero".

L'Italia ha chiuso il girone di qualificazione con 10 vittorie su 10 partite ed è stata lodata per il suo gioco: "Potevamo riportare entusiasmo solo giocando bene. Poi, certo, il fatto che abbiamo sempre vinto aiuta. Ma non abbiamo ancora vinto niente, è presto, abbiamo solo posto le basi quindi nessun paragone con le nazionali passate. Barella? Quando ha esordito non aveva ancora tanta esperienza, ora è uno dei migliori centrocampisti d'Italia. Ma anche gli altri seguiranno a ruota".

SPORTAL.IT | 20-11-2019 18:00