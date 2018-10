Azzurri, Mancini pensa a una clamorosa convocazione

Colonna del Napoli ormai da quattro anni, in Italia ad alti livelli dal 2012, Allan non ha ancora avuto la soddisfazione di essere convocato nella Nazionale maggiore brasiliana. Il commissario tecnico della Seleçao Tite nonostante le prestazioni del giocatore azzurro anche in Champions League ha deciso di ignorarlo di nuovo: una esclusione che Allan non si spiega, tanto che ha sbottato ai microfoni di Esporte Interativo: "Rischia di diventare un argomento antipatico, per cui provo a parlarne il meno possibile, perché da tempo lavoro sodo e con buoni risultati ma ad oggi non ho avuto alcun contatto con la Federazione e ovviamente neppure una chance. Dunque, mi concentro solo sul Napoli".

Secondo indiscrezioni, Roberto Mancini gradirebbe poterlo convocare nella Nazionale italiana: la sua forza fisica e la sua qualità tecnica potrebbero far molto comodo agli Azzurri. Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma Allan ci starebbe riflettendo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ct, estimatore dell'incontrista brasiliano, avrebbe spinto i dirigenti federali a contattare quelli del Napoli. Allan sulla carta potrebbe vestire la maglia degli Azzurri: è da almeno 5 anni nel campionato italiano e potenzialmente potrebbe ottenere la cittadinanza italiana, una pratica però che il giocatore non ha ancora avviato pur essendoci parenti per ottenere il documento.

Allan, 27 anni, ha giocato finora solo nelle Nazionali giovanili del Brasile e non ha più tempo e voglia di aspettare una chiamata per poter debuttare nel calcio internazionale. In Azzurro milita tra l'altro già il suo ex compagno di squadra Jorginho.

Al Napoli dal 2015, Allan ha disputato con la maglia dei partenopei 141 partite tra campionato e coppe, firmando 8 reti. Cresciuto nel Vasco da Gama, ha vinto una coppa del Brasile nel 2011. Tre gli anni all'Udinese, dal 2012 al 2015.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 14:45