Azzurri, Mancini punta l'undicesima vittoria

L'Italia di Mancini ci ha preso gusto e con l'Armenia cerca la sua undicesima vittoria di fila: "Con l'Armenia è una partita dove dobbiamo migliorare, anche se non conta niente. Fare gol, difendere bene, gioco… Formazione? Sono ancora in alto mare, ma Chiesa giocherà".

Il ct è soddisfatto dell'atteggiamento tenuto in campo dalla sua Nazionale: "Oramai il modo di gioco è questo, non ce ne sono altri. Con il Portogallo, non una squadretta, abbiamo dominato a Milano. Potevamo vincere tranquillamente. Vero che non c'era Ronaldo, ma era l'unico che mancava. La nostra mentalità è questa, poi nel calcio puoi anche perdere".

SPORTAL.IT | 17-11-2019 18:04