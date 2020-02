Azzurri, Sacchetti: "Che faccia tosta"

Una delle più giovani nazionali italiane di sempre supera con agilità la Russia a Napoli nelle gare di qualificazioni all'Europeo e il ct Sacchetti è soddisfatto: "Volevo vedere la faccia tosta, il modo di stare in campo, di questi giocatori. Hanno dimostrato tanto. Una partita non è niente, non facciamo voli pindarici. Ma hanno dimostrato di avere personalità. Questo è importante".

Grandi sorrisi anche da parte di Michele Vitali: "È già un onore pazzesco far parte della Nazionale. Figuriamoci fare il Capitano. Grande serata. Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento positivo e la fiducia che ogni giocatore ha risposto nel compagno. Siamo contenti", sono le parole riprese da Sportando.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 08:00