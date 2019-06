Azzurrini choc, non basterà vincere

La sconfitta dell’Italia Under 21 contro la Polonia complica terribilmente la strada degli Azzurrini verso le semifinali e le qualificazioni alle prossime Olimpiadi.

Nell’ultima giornata alla squadra di Di Biagio potrebbe non bastare la vittoria contro il Belgio per aggiudicarsi il primo posto nel girone A degli Europei di categoria. Oltre al successo con i Diavoli Rossi, l’Italia deve sperare che la Spagna superi la Polonia, ma con al massimo due gol di scarto o saranno le Furie Rosse a passare come prime. Gli Azzurrini possono sperare di essere ripescati come migliore seconda: al termine di tutte le seconde partite della fase a gironi sarà possibile calcolare le combinazioni, ma è durissima per i nostri.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 08:17