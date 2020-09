Babacar ceduto in prestito all'Alanyaspor

Dopo una stagione poco brillante al Lecce, terminata con la retrocessione del club salentino, Khouma Babacar viene ceduto nuovamente in prestito dal Sassuolo, che detiene il cartellino dell’attaccante classe ’93.

Il 27enne senegalese vola in Turchia in cerca di rilancio per vestire la maglia dell’Alanyaspor, l’annuncio è stato dato direttamente dal club di Super Lig, che si riserva l’opzione di acquisto a fine prestito:

39 goal in 166 partite di Serie A tra Lecce, Fiorentina e Sassuolo, Babacar lascia l’Italia dopo ben otto anni di carriera: lo aspetta l’Alanyaspor, che ha concluso l’ultimo campionato al quinto posto qualificandosi al turno preliminare di Europa League.

OMNISPORT | 03-09-2020 17:30