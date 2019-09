Babacar: "Piazza ideale, voglio salvare il Lecce"

Khouma Babacar si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Ho scelto Lecce perché credo che questa sia la piazza ideale per me. Sono certo che questo ambiente possa far esprimere al meglio le mie doti tecniche, e il fatto di poter giocare con continuità potrà essere per me il definitivo salto di qualità. Il mio gol sarà solo e soltanto per la salvezza del Lecce".

"Con il Torino proveremo a dare tutto per fare risultato ed al tempo stesso mi impegnerò per aiutare i miei compagni di squadra".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 13:36