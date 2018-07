Bacca piomba a Casa Milan

Leonardo è impegnato a definire gli ultimi dettagli del maxi-affare con la Juventus che vede protagonisti Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain.

Ma a Casa Milan si lavora anche al capitolo cessioni e da poco si è concluso un vertice fra il direttore dell’area tecnica-sportiva e il colombiano, che ha ribadito la propria volontà di restare in Liga.

Sempre interessato il Villarreal, che però non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e ne ha offerti 8, cifra che non soddisfa le richieste rossonere.

Le parti continuano a lavorare, in attesa dell’offerta giusta sia per il giocatore, che ha rifiutato il Galatasaray, sia per il Milan.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 19:30